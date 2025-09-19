¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ー presents ¿å²»¥¹¥±¥Ã¥Á ÊüÁ÷10¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª
2015Ç¯9·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Í¼Êý¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ー presents ¿å²»¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ù¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¡Ö¿Í¤È¿å¤Î¿ÆÏÂÀ¡×¡Ö¿å²»¡×¤ò¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤¬
¤½¤Î¸å¡¢¤ªÃë¤ËÊüÁ÷ÏÈ¤ò°ÜÆ°¤·º£½©¤ÇÊüÁ÷³«»Ï10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
10Ç¯´Ö¡¢¤ªÄ°¤Äº¤¤¤¿¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿åÉ÷·Ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¡£
¤ª¤è¤½2»þ´Ö¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
10Ç¯Ê¬¤Îµ®½Å¤Ê²»¸»¤òºÆÊÔ½¸¤·¡¢¹¹¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Î°Ù¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ°¼è¼Ô¤ò¡Ö¼ª¤Ç
°Â¤é¤®¤Î¾®Î¹¹Ô¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎËÙ°æÈþ¹á¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¥Ê¥ìー¥¿ー¤ËÇÐÍ¥¤ÎÔ¢Â¼ È»¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ー presents ¿å²»¥¹¥±¥Ã¥Á ÊüÁ÷10¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î28Æü(Æü)10:00～11:55
½Ð±é¼Ô¡§Ô¢Â¼ È»¡¢ËÙ°æÈþ¹á