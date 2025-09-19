¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅ´Æ»Î¹¹Ô - ÆüËÜ¤Î¿·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥ÈÊÔ¡Ù9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷
BBC Studios¡Ê°Ê²¼¡¢BBC¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅ´Æ»Î¹¹Ô - ÆüËÜ¤Î¿·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥ÈÊÔ¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤ò9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡ØTechXplore¡Ù¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥«ー¥¿ー¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¿·´´Àþ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¥íー¥«¥ëÀþ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Î¹¾ð¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¤«¤éËÌÎ¦¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂçºå¤Ë¸þ¤«¤¦¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ëー¥È¡×¤ËÅÀºß¤¹¤ë±£¤ì¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤ë¤Ç¸½ÃÏ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈÆâÍÆ
Âè1ÏÃ
¥Ýー¥ë¡¦¥«ー¥¿ー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤±è´ß¥ëー¥È¤ò½ä¤ëÆóÉô¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇËÌ¾å¤·¡¢¹õÉô¶®Ã«¤ÎÀÅ¤«¤Ê²¹ÀôÃÏ¡¦±§Æà·î²¹Àô¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¶âÂô¤Ç¤Ïµ±¤¯¶âÇó¹©·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎØÅç¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼¿´ïºî¤ê¤ò¼é¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè2ÏÃ
¥Ýー¥ë¡¦¥«ー¥¿ー¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î½¸Íî¤¬»Ä¤ë¸Þ²Õ»³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·³ã¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤òÁö¤ë¡ÖÍø¤¼òÎó¼Ö¡×¤Ë¾è¤ê¡¢±ÛÁ°¤ÎÏÂ»æ¹©Ë¼¤òË¬¤ì¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿ÀÀ»¤Ê¿åÊÕ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î¹¤ÏºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÊüÁ÷Æü»þ
Âè1ÏÃ¡§
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§10:30～11:00 / 16:30～17:00
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡§23:30～24:00
2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡§06:30～07:00
Âè2ÏÃ¡§
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§10:30～11:00 / 16:30～17:00
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡§23:30～24:00
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡§06:30～07:00
*ÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì»úËë¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
*ÊüÁ÷Í½Äê¤Ï¡¢Î×»þ¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
