2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¤ÎÄ¹´üÍ½Â¬¥Çー¥¿¤ò¤´Äó¶¡
Ë¡¿Í¸þ¤±¤ËÅÅÎÏ·ÀÌó¡¦ºÆ¥¨¥ÍÄ´Ã£¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÅÅÎÏÄ´Ã£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶Í¥¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖJEPS¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏ´ØÏ¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÄó¶¡¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼ÒBeyond Next Energy¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý¹À°ì¡¢°Ê²¼¡ÖBNE¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¡Ê°Ê²¼¡ÖÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¡×¡Ë¤ÎÄ¹´üÍ½Â¬¼êË¡¤ò³«È¯¤·¡¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³µÍ×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¤Î·èÄê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¥ªー¥Àー¥â¥Ç¥ë¡×¡ÊÃí¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¾Íè¤ÎÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±½ã¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¥ªー¥Àー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅÎÏ·ÏÅý°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎºÇÄã½ÐÎÏÅù¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤è¤ê±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡Ö¼ÂÂÖÅª¥á¥ê¥Ã¥È¥ªー¥Àー¥â¥Ç¥ë¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ô¾ì²Á³Ê¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¡¢ÅÅ¸»²ÔÆ¯¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢³ÆÅÅ¸»¤Î¸Â³¦ÈñÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¥Çー¥¿¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¡¢CO2²Á³Ê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç30Ê¬¤´¤È¤ÎÍ½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²áµî¤Î·¹¸þ¤«¤é¿ä·×¤·¤¿Í½Â¬¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¬µò¤¢¤ë¼ûÍ×Í½Â¬¡¢ÅÅ¸»¸«ÄÌ¤·¡¢¸Â³¦²Á³ÊÁÛÄê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê·èÄê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤Ç»»½Ð¤·¤¿Í½Â¬¥Çー¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î·Ð±Ä·×²è¤ä²ñ·×¾å¤Î¾Íè¸«ÀÑ¤òºîÀ®¤¹¤ë¾å¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¥Çー¥¿¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡§¥á¥ê¥Ã¥È¥ªー¥Àー¥â¥Ç¥ë¡§È¯ÅÅ½ê¤ò¸Â³¦ÈñÍÑ¡Ê1kWh¤¢¤¿¤ê¤ÎÄÉ²ÃÈ¯ÅÅ¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¡Ë¤Î°Â¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤Æ½çÈÖ¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¥â¥Ç¥ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É÷ÎÏ¤äÂÀÍÛ¸÷¤ÏÇ³ÎÁÈñ¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ç¸Â³¦ÈñÍÑ¤¬Äã¤¯¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë²ÔÆ¯¡£¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Î¤è¤ê¹â¤¤ÀÐÃº²ÐÎÏ¡¦LNG²ÐÎÏ¤Ê¤É¤¬½ç¼¡²ÔÆ¯¡£
¼ÂÂÖÅª¥á¥ê¥Ã¥È¥ªー¥Àー¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì²Á³ÊÍ½Â¬
¢£ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë³èÍÑ¾ìÌÌ
¡ÚºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¡¦¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¡¦ÅÅÎÏ¥æー¥¶ー¡Û
ºÆ¥¨¥Í¤ÎÄ¹´üÅÅÎÏ¹ØÆþ·ÀÌó(PPA)¤ÎÄù·ë¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤Î·ÐºÑÀ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡¡¡¡¡¡³Î¤«¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Î¾Íè²Á³Ê¡ÊÆÃ¤ËCO2²Á³Ê¹þ¤ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦PPAÆ³Æþ»þ¤ÎºÎ»»À¤ÎÍ½Â¬
¡¡¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPAÆ³Æþ»þ¤Îº¹³Û·èºÑ³Û¤ÎÍ½Â¬
¡¡¡¦FIPÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸òÉÕ³Û¤ÎÍ½Â¬
¡ÚÅÅÎÏÂ¿¾ÃÈñ·¿»º¶È¤ÎÅÅÎÏ¥æー¥¶ー¡Û
À½Â¤¶È¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢²½³Ø¹©¶È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤¬¸¶²Á¤ÎÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê²Á³ÊÍ½Â¬¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«²ÈÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤äºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ
¡¦³¤³°µòÅÀ¤È¤Î¥³¥¹¥ÈÈæ³Ó
¡¦GXÅê»ñ¤ÎROI»î»»
¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´Äó¶¡ÊýË¡¡¦²Á³Ê
¡¦¤´Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡§Åìµþ¡¢ÃæÉô¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£¤Î³Æ°ìÈÌÁ÷ÇÛÅÅ»ö¶È²ñ¼Ò¥¨¥ê¥¢¡Ê£´¥¨¥ê¥¢¡Ë
¢¨¾åµ£´¥¨¥ê¥¢°Ê³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Äó¶¡ÊýË¡¡§Í½Â¬¥Çー¥¿¤Î¥µ¥Þ¥êー¡ÊÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¼ûµë¥Çー¥¿¤ÈÍ½Â¬·ë²Ì¡ËµÚ¤ÓCSV¥Çー¥¿¡ÊÇ¯´Ö17,520¥³¥Þ¡ß2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¿ôÊ¬¡Ë
¡¦Í½Â¬¥Çー¥¿¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¡§¤´Äó¶¡¤«¤é1Ç¯´Ö¡Ê1Ç¯¤´¤È¤Ë¥Çー¥¿¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥ÁÆÃÊÌ²Á³Ê¡¡1¥¨¥ê¥¢Åö¤¿¤ê90Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨ÀèÃå10¼ÒÍÍ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅÅÏÃ¡§03-5843-8696¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥áー¥ë¡§contact@jepsolution.co.jp¡ÊÆüËÜÅÅÎÏÄ´Ã£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÅÅÎÏÄ´Ã£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¶¶ Í¥¿Í
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-9-10 2³¬
»ö¶È³«»Ï¡§2024Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§9,000,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅÎÏÄ´Ã£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥»¥¹Âå¹Ô¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºÆ¥¨¥ÍÄ´Ã£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥»¥¹Âå¹Ô¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç³ÎÁÈñÅùÄ´À°³Û¤ÎÍ½Â¬¥Çー¥¿Äó¶¡¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶âÍ½»»ºîÀ®»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÎÏ²ñ¼ÒÀÚÂØ¥µ¥Ýー¥È
URL¡§https://jepsolution.jp
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBeyond Next Energy
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³¸ý¡¡¹À°ì
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-9-10 2³¬
Àß¡¡Î©¡¡¡§2020Ç¯£µ·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§10,000,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃæÄ¹´üÅÅÎÏ²·»Ô¾ì²Á³Ê¤ÎÍ½Â¬µÚ¤ÓÃæÄ¹´üFIP¥×¥ì¥ß¥¢¥àÃÍ¤ÎÍ½Â¬
ÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³ÊÆ°¸þ¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÄó¶¡
¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ©ÅÙÆ°¸þ¤Î¾ðÊóÄó¶¡
ÅÅÎÏ¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦ÃßÅÅÃÓ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¶ÈÌ³¼õÂ÷
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤äÃßÅÅÃÓÅù¤ÎÁ÷ÇÛÅÅ·ÏÅý¤Ø¤ÎÀÜÂ³¥µ¥Ýー¥È
URL¡§https://beyondnextenergy.jp