¡Ö¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤¬Ï«Æ¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤ËÂÐ±þ
¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µíºê ÎË¡Ë¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÏ«Æ¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¤ÎÏ«Æ¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç´ÖÀÜÅª¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÃ»´üÅª¤Ê»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤â½ÀÆð¤Ë
Ï«Æ¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤¬Ï«Æ¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î°úÍîÆü¤Þ¤ÇÏ«Æ¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§ÉéÃ´¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ç¤¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤È¤Ï
¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Ï¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ÎÀÁµá½ñ¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òºÇÂç60Æü±ä´ü¤Ç¤¡¢¼ê¸µ¤Î»ñ¶â¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢»ö¶È¤ò·ÑÂ³¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤ä·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¥«ー¥É·èºÑ¤·¤¿¤È¤¤Î¤ß¼ê¿ôÎÁ2.7¡ó¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§ ¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ ¥Õ¥êー¥¦¥§¥¤¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µíºê ÎË
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-5-6 ¥¥åー¥×¥é¥¶¿·½É»°ÃúÌÜ5³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://freeway-card.com/
ÆÃÄ§¡§¶È³¦ºÇ°Âµé¤Î·èºÑ¼ê¿ôÎÁ2.7¡ó¡ÊÈó²ÝÀÇ¡Ë
¡¡¡¡¡¡ºÇÃ»Â¨Æü¤Ç¼è°úÀè¤Ø¿¶¹þ¤¬²ÄÇ½
¡¡¡¡¡¡ÌÌÅÝ¤Ê½ñÎà¿³ºº¤¬ÉÔÍ×