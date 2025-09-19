MNTSQ¡Ê¥â¥ó¥Æ¥¹¥¥åー¡Ë¡¢AI¤È·ÀÌó¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤òÁ´¥µー¥Ó¥¹¤Ë¼ÂÁõ³«»Ï
MNTSQ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÄÃ« Î´Ê¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢AI¤È·ÀÌó¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤ò¡¢Åö¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿Âè1ÃÆ¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ØMNTSQ AI·ÀÌó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ù¤Ï¡¢10·î1Æü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤È³µÍ×
¶áÇ¯¡¢AIµ»½Ñ¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿Í¤¬AI¤òÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤¦¡×»þÂå¤«¤é¡Ö¿Í¤ÈAI¤¬¶¦¤ËÆ¯¤¯¡×»þÂå¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¿Í´Ö¤Î»Å»ö¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤µ¤»¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢·ÀÌó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤òÍý²ò¤·¡¢Âç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎÙ¤ËÍ¥½¨¤ÊË¡Ì³Éô°÷¤¬¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ö¶ÈÉô¤«¤éË¡Ì³Éô¤Þ¤ÇÁÈ¿¥¤ò²£ÃÇ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://info.mntsq.com/aicontract-assistant
¢£¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿Âè1ÃÆ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMNTSQ AI·ÀÌó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤È¤Ï
Ë¡Ì³Éô¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÁ°¤Î·ÀÌó½ñ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤äÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¡¢¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤¬²òÀÏ¤·¡¢Äã¥ê¥¹¥¯°Æ·ï¤Ï»ö¶ÈÉô¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¡¢¹â¥ê¥¹¥¯°Æ·ï¤Î¾ì¹ç¤ÏË¡Ì³Éô¤Ø¤Îµ¯É¼¥×¥í¥»¥¹¤òÈ¼Áö¡¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¡§£±.Äã¥ê¥¹¥¯°Æ·ï¤Ï»ö¶ÈÉô¤Ç¼«¸Ê²ò·è
¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤¬·ÀÌó½ñ¤ò²òÀÏ¤·¡¢Äã¥ê¥¹¥¯°Æ·ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ö¶ÈÉô¤¬¼«¸Ê²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Î±°ÕÅÀ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤¬»ö¶ÈÉô¤Î°ì¼¡ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ¤·Ú¤ÇÁÇÁá¤¤ÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢Ë¡Ì³Éô¤Ï½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².Ë¡Ì³Éô¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë
Ë¡Ì³Éô¤Ø¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤¬¿³ºº¤äÈ½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¼çÂÎÅª¤ËÃê½Ð¤·¡¢»ö¶ÈÉô¤Îµ¯É¼ºî¶È¤òÈ¼Áö¡¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥Ôー¥É¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¥È¥Ã¥×¥íー¥Õ¥¡ー¥à´Æ½¤¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤òÉ¸½àÅëºÜ
Ä¹Åç¡¦ÂçÌî¡¦¾ï¾¾Ë¡Î§»öÌ³½ê´Æ½¤¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¿³ºº´ð½à½¸¡Ë¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ³Æþ½éÆü¤«¤é¼«¸Ê²ò·è¤È¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ùº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡ÖMNTSQ AI·ÀÌó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤òÂè1ÃÆ¤È¤·¡¢º£¸å¤Ï¡ÖMNTSQ °Æ·ï´ÉÍý¡×¡ÖMNTSQ AI·ÀÌó¥ì¥Ó¥åー¡×¡ÖMNTSQ ·ÀÌó´ÉÍý¡×¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤â½ç¼¡ ¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¡ØMNTSQ Legal Agent¡Ù¤¬¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Î§Åª¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¡ÖMNTSQ Meeting 2025¡×～·ÀÌó¤Ï¡¢AI¤¬¸ò¾Ä¤¹¤ë»þÂå¤Ø～
Æü»þ¡§10·î6Æü¡Ê·î¡Ë14:30~18:00
²ñ¾ì¡§Âçºå¥µ¥¦¥¹¥Ûー¥ë¡Êhttps://hankyuhanshin-hall.com/umedasouth-hall/access/¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þ¤ßÉ¬¿Ü¡Ë
¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://info.mntsq.com/meeting2025/
¢£MNTSQ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MNTSQ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ç°Õ¤ò¥Õ¥§¥¢¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2018Ç¯11·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÍÂçË¡Î§»öÌ³½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄ¹Åç¡¦ÂçÌî¡¦¾ï¾¾Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢·ÀÌó¡¦Ë¡Ì³¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤Îµ¡³£³Ø½¬¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ò¥³¥¢¤È¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¤ÎºîÀ®¡¦¿³ºº¡¦´ÉÍý¤«¤é¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢·ÀÌó¡¦Ë¡Ì³¶ÈÌ³¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖMNTSQ CLM¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§MNTSQ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥â¥ó¥Æ¥¹¥¥åー¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯11·î14Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÙÎ±Ä®1-9-8 PREX¿Í·ÁÄ® 5F¡Ê¡ö¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÈÄÃ« Î´Ê¿
URL¡§https://mntsq.co.jp
¡Ê¡ö¡Ë2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê²¼µ½»½ê¤Ë°ÜÅ¾Í½Äê¤Ç¤¹
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤À²³¤1ÃúÌÜ75ÈÖÃÏ¡¡À²³¤¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥È¥ê¥È¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïーXÅï4³¬
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥×¥ì¥¹´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ pr@mntsq.com
Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ sales@mntsq.com