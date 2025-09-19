FOC³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼ÒGROWTH VERSE¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ßAI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï
FOC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ ´îÂ§¡¢°Ê²¼¡ÖFOC¡×¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒGROWTH VERSE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó CTO ÆîÌî ½¼Â§¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ÅÏÉô ÃÎÇî¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÈAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
AI¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤òÃ±¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢È´ËÜÅª¤Ê¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é½¾¶È°÷¤Þ¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢FOC¤¬»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤ÈGROWTH VERSE¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿AIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢´ë¶È¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÊÑ³×¤òÂ¥¤¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¥í¥´¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢´ë¶È»×ÁÛ¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢AIÆ³Æþ¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤Î³µÍ×¡¡¡ÖAMIDUS.¡ß¥ß¥»¥·¥ë¡×
FOC¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¥«¥ë¥Á¥ãー¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦"¥ê¥«¥ë¥Á¥ãー"¤ò·Ç¤²¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¡ÖAMIDUS.¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥¤¥¯¡¦²¾ÀâÀßÄê¡¦»ö¶È´ë²è¡¦»ö¶È¿ä¿Ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦PR»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢GROWTH VERSE¤Ï¡¢¡ÖBUILDING AI to maximize Business Growth¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Â¿ÍÍ¤ÊAI SaaS¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÎ®Ê¬ÀÏAI SaaS¡Ö¥ß¥»¥·¥ë¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎ®Ê¬ÀÏAI SaaS¥ß¥»¥·¥ë¤Ï¡¢3,000Ëü¿Í¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ä¹ØÇã¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Å¹ÊÞ¡¦¶¥¹çÅ¹¡¦¾¦·÷¤Î¿ÍÎ®¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAMIDUS.¡×¤È¡Ö¥ß¥»¥·¥ë¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÎ®¥Çー¥¿Åù¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ä¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¸ÜµÒ²òÁüÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢¸ÜµÒ²òÁüÅÙ¤òºÇ¹â¤Ë¹â¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ÒÆâÊ¸²½¤Î¾úÀ®¡¦¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤´Äó°Æ¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¶ÈÌ³ÊÑ³×
¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢¼«Å¹ÊÞ¤Î¸ÜµÒÁØ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¢¶¥¹çÅ¹¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¡Ö¥Õー¥É¥í¥¹¤Îºï¸º¡×¤Ë²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤¿¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊÑ³×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥»¥·¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ³×¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢AMIDUS.¤Ï¡¢¤½¤ÎÍå¿ËÈ×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤¬Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç°é¤à¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë"¿ôÃÍÅª¤ÊÊÑ³×"¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë"¿Í¤Î°Õ¼±¡¦Ê¸²½¤ÎÊÑ³×"¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£FOC¤ÈGROWTH VERSE¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖAI¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AMIDUS.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAMIDUS.¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤ä¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢PR»×¹Í¤ò¼´¤Ë¡¢»ö¶È¡ÊIP¡Ë³«È¯¤«¤éÀïÎ¬Î©°Æ¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬»ö¶È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¡¢²¾Àâ¹½ÃÛ¡¢»ö¶È´ë²è¡¦¿ä¿Ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢PR¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¤¡¢±¦Ç¾Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
FOC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FOC¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò»¾¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÁí¹ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£ 5»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§FOC³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ÅÄ ´îÂ§
ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-19-13 J-6¥Ó¥ë 5F
Tel¡§03-4400-5378
¥ß¥»¥·¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥»¥·¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¼«Å¹¡¦¶¥¹çÅ¹¡¦¾¦·÷¤Î¿ÍÎ®Ê¬ÀÏAI SaaS¤Ç¤¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹3,000Ëü¿Í¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¡¢4.8²¯UB¤ÎWEB±ÜÍ÷ÍúÎò¡¢1.8²¯Ëç¤Î¹ØÇã¥ì¥·ー¥È¥Çー¥¿¡¢¹ñÀªÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊURL¡§https://growth-verse.ai/miseshiru/
GROWTH VERSE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö BUILDING AI to maximize Business Growth ¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥Çー¥¿¡ßAI¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAI SaaS¡ÖAIMSTAR¡×¡Ö¥ß¥»¥·¥ë¡×¡ÖZero¡×¡ÖÅÅÏÃÊüÁ÷¶É¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGROWTH VERSE
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó CTO ÆîÌî ½¼Â§¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ÅÏÉô ÃÎÇî
ÀßÎ©Æü¡§2021Ç¯£¶·î¡Êµì¥¹¥×¥êー¥à¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò 2000Ç¯£´·î¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©105-6238 ÅìµþÅÔ¹Á¶è°¦Åæ2-5-1 °¦Åæ¥°¥êー¥ó¥Ò¥ë¥ºMORI¥¿¥ïー38F
Tel¡§03-5956-3426
Fax¡§03-5956-3427
https://growth-verse.ai