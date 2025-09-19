¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡¢9·î20Æü³«ºÅ¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð¡×¤Ë¤Æ¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò±é½Ð¡¦±¿±Ä
¡¡¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ ¹¦ÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡¦³¤ÉÍ¸ø±à¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Óー¥ÁÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð supported by ¥»¥Ö¥óŽ°¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦²Æì¡×¤Ë¤Æ¡¢500µ¡¤Ë¤è¤ë¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Î±é½Ð¡¦±¿±Ä¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ²èÁü¤Ï²Ö²Ð¤È¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤òÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤¿±é½Ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¿·¤¿¤Ê²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤¬½éÅÐ¾ì
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿²Î¼ê¡¦°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖWE (¥Ïー¥È) NAMIE HANABI SHOW supported by ¥»¥Ö¥óŽ°¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï²Ö²Ð¤È¥ìー¥¶ー¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¡£¥·¥çー¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î2Éô¹½À®¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÎ¤¾ë¤äÌë¶õ¤òÍ¥²í¤Ë±Ë¤°½ÄÌó105m¡ß²£Ìó55m¤ÎµðÂç¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¡¢²Æì¸©¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥â¥Áー¥Õ¤ò500µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤ÇÉ½¸½¡£°Â¼¼¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¸÷¤È²»¤Î±é½Ð¤Ï¡¢²Æì¤Î¸Ø¤ê¤äÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ñ¸÷»ñ¸»¤ä¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¤ÎÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥·¥çー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð supported by ¥»¥Ö¥óŽ°¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦²Æì¡×¼Â»Ü³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00³«¾ì¡¿20:00³«±é
²ñ¾ì¡§µ¹ÌîÏÑ³¤ÉÍ¸ø±à¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Óー¥ÁÆÃÀß²ñ¾ì¡Ê²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¿¿»Ö´î4ÃúÌÜ2-1¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ
¡¡https://7ticket.jp/s/112400/p/20250920/1
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ê²Ö²ÐÂç²ñ¡Ë¡§²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð ±¿±Ä»öÌ³¡Ê098-860-3573¡ÃÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë
¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Î±é½Ð¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ
¥É¥íー¥ó¥·¥çー»ÈÍÑµ¡ÂÎ¿ô¡§500µ¡
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¡Ê½ç±ä¤Ê¤·¡Ë¡£Å·¸õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Âç²ñÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ»ßÍâÆü¤«¤é3½µ´Ö¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÊ§Ìá¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡ÊREDCLIFF, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-9-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶B
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´¡¹ÌÚ ¹¦ÌÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2019Ç¯5·î15Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¥É¥íー¥óµ¡ÂÎÈÎÇä¡¢¥É¥íー¥ó¶õ»£¡¢¥É¥íー¥ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
»ñËÜ¶â¡¡¡§4²¯4,050Ëü±ß
URL¡¡¡¡¡§https://redcliff-inc.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÌë¶õ¤Ë¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¶õ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡£¹ñÆâ¥É¥íー¥ó¥·¥çー»Ô¾ì¤Ç¥·¥§¥¢No.1¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö±ÇÁüDX»Ô¾ìÁíÄ´ºº 2024¡×¡Ã2023Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë1,000µ¡°Ê¾å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥çー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¶È³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥É¥íー¥óÀÇ½¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤«¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò¼Â¸½¡£2024Ç¯8·î¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë²Ö²ÐÅëºÜ¥É¥íー¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥çー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î3,000µ¡¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈô¹Ô¤â¼Â»Ü¡£2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¨²ñ´ë²èºÅ»ö¡ÖOne World, One Planet.¡×¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¡£²ñ´üÃæ¤ÏÏ¢Ìë¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢1,000µ¡µ¬ÌÏ¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÍè¾ì¼Ô¤Ë¡È¶õ¤«¤é¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Êº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òSNS¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
X :
https://twitter.com/redcliff_drone
Instagram :
https://www.instagram.com/redcliff_drone/
TikTok :
https://www.tiktok.com/@redcliff_drone
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCEX4sV_UZGkcaKLz_Xawbhg
Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068670993631
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/redcliff-drone-shows/?viewAsMember=true