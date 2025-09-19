¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Sobagni¡Ê¥½¥Ð¥Ë¡Ë¤¬¡¢Æ°Êª°¦¸î½µ´ÖÆÃ½¸¥Úー¥¸ ¡Ö¥â¥Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢Æ°Êª°¦¸î¡×¤ò¸ø³«
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330016&id=bodyimage1¡Û
¶¦ÏÂ¥ì¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÍ¾¾»Ô¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É Sobagni¡Ê¥½¥Ð¥Ë¡Ë¤Ï¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Æ°Êª°¦¸î½µ´ÖÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ö¥â¥Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢Æ°Êª°¦¸î¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µÀÅ²¬¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーai fujishima¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÖTO-TOI INOCHI¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Sobagni¡Ê¥½¥Ð¥Ë¡Ë¤Î¥¨¥·¥«¥ë¹çÈé¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥ì¥¶ー¤è¤ê¾æÉ×¤ÇÄ¹»ý¤Á¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼Á´¶¤òÊÝ¤Á¡¢Æ°Êª¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
Sobagni¤Î¥¨¥·¥«¥ë¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤äÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹Í¤¨¤ë½©¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
https://sobagni.jp/collaboration/ai-fujishima/k5213mtt/
https://sobagni.jp/ethical-blog/animals-week/
Sobagni¡Ê¥½¥Ð¥Ë¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑÆâÁõ¹çÀ®É½Èéºà¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¹çÀ®Èé³×¥áー¥«ー¶¦ÏÂ¥ì¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¶Ã°Û¤ÎÂÑµ×À¤ò»ý¤Ä¹çÈéÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÊª¤òÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¥¨¥·¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×¡ä
ÆüÄø¡§ 2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë ～ 10/17¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ¥µ¥¤¥È¡§SobagniËÜÅ¹¥µ¥¤¥È¡Êhttps://sobagni.jp/¡Ë
Sobagni¤Ï¡¢1935Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ10Ç¯¡Ë8·î1Æü¤ËÁÏÎ©¤·¤¿¶¦ÏÂ¥ì¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ Sobagni¤Ï¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öSobagni¤ÎÁÇºà¤È¤Ï¡©¢ª¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªhttps://sobagni.jp/
ーーーーーーーーーー
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¶¦ÏÂ¥ì¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊKYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ²Ö°æ ´´Íº¡¡¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¢©430-8510 ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅìÄ®1876ÈÖÃÏ
Sobagni¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://sobagni.jp/¡¡³ÚÅ·¥µ¥¤¥È¡¡https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡ sobagni@kyowale.co.jp
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ Sobagni»ö¶ÈÉô¡¡Â¼Èø¤Þ¤Ç
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330016&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¶¦ÏÂ¥ì¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330016&id=bodyimage2¡Û
