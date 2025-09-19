11/6(ÌÚ)¡Ø·Ð±ÄÎÏ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×Day¡Ù¤ò´ä¹ñ¤Ç³«ºÅ～¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡¦»Ù±çµ¡´Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¯¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È～
»³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ¡¿¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ä¤Þ¤°¤Á»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ
Ãæ¾®´ë¶È»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë£±Æü
¡Ø·Ð±ÄÎÏ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×Day¡Ù(https://yorozu-yamaguchi.go.jp/seminar/index.html)¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤ÇÊ¿À®27Ç¯¤«¤é·Ð±ÄÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë »³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ(https://yorozu-yamaguchi.go.jp/)¡ÊÃæ¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É°ÑÂ÷»ö¶È¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ä¤Þ¤°¤Á»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ(https://yipf.or.jp/)Æâ¡Ã»³¸ý»Ô¾®·´ÎáÏÂ1-1-1¡Ë¤¬¼çºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢´ä¹ñ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢»³¸ý¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¢ÏÂÌÚÄ®¾¦¹©²ñ¡¢´ä¹ñÀ¾¾¦¹©²ñ¡¢¤ä¤Þ¤·¤í¾¦¹©²ñ¤Ë¤´¸å±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢¸¶ºàÎÁ¹âÆ¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¡¢ÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÅù¤Ë¶ìÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢·Ð±Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë»³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ¤¬´ë²è¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï13¡§00～16¡§00¤Ç¡¢£±.´ðÄ´¹Ö±é £².»Ù±çµ¡´Ø¤Î¾Ò²ð £³.·Ð±ÄÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡È·Ð±Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¡È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø·Ð±ÄÎÏ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×Day¡Ù¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÊÉ½¡Ë
¡Ø·Ð±ÄÎÏ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×Day¡Ù¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÊÎ¢¡Ë
£±.´ðÄ´¹Ö±é¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ÃáÉã·´¤Î¾¾ËÜ¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¡Ö¾¾ËÜ¤á¤°¤ß¡×¤µ¤ó
´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ÃáÉã·´¤Î¾¾ËÜ¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾¾ËÜ¤á¤°¤ß¡×¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤È½¾¶È°÷¤¬¤È¤â¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë·Ð±Ä½Ñ¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ØÉ÷Á¥²ñ·×¥á¥½¥Ã¥É¡Ù(https://star-compass.jp/method/)¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤«¤é¡¢Íø±×¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¼Ô¤È½¾¶È°÷¤¬¶¦¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë·Ð±Ä½Ñ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÆü¡¹¡Ö½¾¶È°÷¡×¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ß¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¿ÍºàÉÔÂÅù¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î²ñ·×¤ò½¾¶È°÷¤È¤È¤â¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ·×¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤Ë¡ÖÃ¯¤â¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¡×¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¡ØÉ÷Á¥²ñ·×¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£·è»»½ñ¤òÆÚ¤ÎÃù¶âÈ¢¤È¸«Î©¤Æ¡¢É÷Á¥¤òÍø±×¤ËÎã¤¨¤ë¡ª¡©Ã¯¤â¤¬ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤È¹¥É¾¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ä³¤³°¤Ç¤â¹Ö±é¤äÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤È½¾¶È°÷¤¬¤È¤â¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë·Ð±Ä½Ñ¡Ù¾¾ËÜ»á¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÉ÷Á¥²ñ·×¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤«¤é¡¢Íø±×¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¼Ô¤È½¾¶È°÷¤¬¶¦¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë·Ð±Ä½Ñ¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ê¾¾ËÜ¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¡ÃStar Compass³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡£ËÌ¶å½£¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ØÎ±³Ø¤·MBA¤ò¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ø½¢¿¦¤¹¤ë¤¬¡¢ÁÏ¶È60Ç¯¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¾¾ËÜ¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò(https://mkknc.co.jp/)¡Êºë¶Ì¸©ÃáÉã·´¡Ë¤Î2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£
2015Ç¯¤Ë·ÐÍýÌ¤·Ð¸³¤Î¤Þ¤Þ¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¼ÒÆâ²þ³×Åù¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤ß¡¢ÁÈ¿¥¤ÎDX²½¤ä¼«¿È¹Í°Æ¤Î¡ÖÉ÷Á¥²ñ·×¥á¥½¥Ã¥É¡×¤Ë¤è¤ë²ñ·×¶µ°é¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ236¡ó¤ÎÍø±×¸þ¾å¡¢60¡ó¤Îºß¸Ëºï¸º¤òÃ£À®¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ÖÃÎ¼±¥¼¥í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ëÉ÷Á¥²ñ·×¥á¥½¥Ã¥É¡×(https://star-compass.jp/method/)¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¥ïー¥¯·¿¸¦½¤¤ä¹Ö±é¤ò¡¢¹ÔÀ¯¤äÂç¼ê´ë¶È¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¡¢³Ø¹»¡¢³¤³°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«Ãæ¡£2025Ç¯¡¢ÆüËÜDX¿ä¿Ê¶¨²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー(https://jdxa.org/jdx-ambassador/)¤Ë½¢Ç¤¡£3»ù¤ÎÊì¡£
´ðÄ´¹Ö±é¤Î¹Ö»Õ¡¦¾¾ËÜ¤á¤°¤ß¤µ¤ó
£².»Ù±çµ¡´Ø¤Î¾Ò²ð £³.·Ð±ÄÁêÃÌ²ñ
¤½¤ÎÂ¾¡¢£².»Ù±çµ¡´Ø¤Î¾Ò²ð¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ä¤Þ¤°¤Á»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¤Î¾Ò²ðµÚ¤Ó¡¢¡Ö²Á³ÊÅ¾²Ç¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý¡×¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¼«Æ°¼Ö´ØÀÇÁ¼ÃÖÅù¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÁêÃÌÁë¸ý¡×¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯8·î6Æü¤«¤é¤ÎÄãµ¤°µ¤ÈÁ°Àþ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ËÈ¼¤¦ºÒ³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁêÃÌÁë¸ý¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñ¤Î·Ð±ÄÁêÃÌ½ê¡¦»³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¼¼¤Ç¤Ï¡¢£³.·Ð±ÄÁêÃÌ²ñ¤È¤·¤Æ¡¢³Æµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÁêÃÌÁë¸ý¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä»Ù±çµ¡´Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ
¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ(https://yorozu.smrj.go.jp/)¤Ï¡¢¹ñ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¤Î·Ð±ÄÁêÃÌÁë¸ý¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Â§ÌµÎÁ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çä¾å³ÈÂç¡¢»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¡¢ÁÏ¶È¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Ê¤É¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë·Ð±Ä¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ(https://yorozu-yamaguchi.go.jp/index.html)¤Ï£²£µÌ¾¤ÎÀìÌç²È¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁêÃÌÂÐ±þ¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ÎÄó°Æ¡¢¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡¢¹ë±«ºÒ³²¤Ë´Ø¤¹¤ë£³¤Ä¤ÎÆÃÊÌÁë¸ý¤¬¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¥í¥´
¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ¥í¥´
»³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ¥í¥´
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ä¤Þ¤°¤Á»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¤È¤Ï
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ä¤Þ¤°¤Á»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ
»³¸ý¸©Æâ¤Î»º¶È¿¶¶½»Üºö¤òÁí¹çÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÃæ³ËÅª»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ä¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤ò¡¢Áí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë»³¸ý¸©Æâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤äµ¯¶È²È¤ò»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±çºö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ¤ÎÂ¾¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¡¦°ú·Ñ¤®»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤äÃæ¾®´ë¶È³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¡¢INPITÃÎºâÁí¹ç»Ù±çÁë¸ýÅù¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°ÈÎÏ©»Ù±ç¡¢ÁÏ¶È¤äDX¤ÎÊä½õ¶â¤Î»Ù±çÅù¡¢Â¿¤¯¤Î¸©»ö¶È¤â¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ø·Ð±ÄÎÏ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×Day¡Ù
Æü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§00～16¡§00¡Ê´ðÄ´¹Ö±é¤Ï13¡§10～14¡§10¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢´ä¹ñ Âç²ñµÄ¼¼¡¢ÆÃÊÌ²ñµÄ¼¼¡Ê»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô»°³ÞÄ®£±ÃúÌÜ£±－£±¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡¢Ãæ¾®´ë¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§»³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ»öÌ³¶É¡Ê083-902-5959¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§
¢£¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÎ¢ÌÌ¤ÎÍÑ»æ¤ËµºÜ¸åFAX¡Ê083-902-5244¡ËËô¤Ï
¢£¥áー¥ë¡Êinfo@yorozu-yamaguchi.go.jp¡Ë¤Ë£±.»ö¶È½êÌ¾¡¦£².½êºßÃÏ¡Ê»ÔÄ®¡Ë¡¦£³.ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¦£´.»²²Ã¿Í¿ô¡¦£µ.ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òµºÜ¤¤¤¿¤À¤¿½¤·¹þ¤ß
¢£ÅÅÏÃ¡¡»³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ»öÌ³¶É¡Ê083-902-5959¡Ë
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ä¤Þ¤°¤Á»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¡Ê»³¸ý¸©¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ¡Ë
¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ¤Ï¡¢¹ñ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¤Î·Ð±ÄÁêÃÌÁë¸ý¤Ç¤¹¡£Çä¾å³ÈÂç¡¢»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¡¢ÁÏ¶È¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Ê¤É¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë·Ð±Ä¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»³¸ý¸©¤Ï£²£µÌ¾¤ÎÀìÌç²È¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁêÃÌÂÐ±þ¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ÎÄó°Æ¡¢¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Ã´Åö¡§¤è¤í¤º»Ù±çµòÅÀ»öÌ³¶É¡ÊÊ¡ÅÄ¡¦¿å²¬¡Ë
¡¦ÅÅÏÃ¡§083-902-5959
¡¦¥áー¥ë¡§info@yorozu-yamaguchi.go.jp