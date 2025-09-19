¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
G¥·ー¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬ÀÏ2025
¼Âµ¡¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤à¡¢¥·ー¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÈÆ°¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³
G¥·ー¥È¤È¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¼Í½ÐºÂÀÊ¤òÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃ¼ì¤ÊºÂÀÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥·ー¥È¤Ï¼ÂºÝ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ë¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤º¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÀïÆ®µ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤¤¡£
G¥·ー¥È¤Ï¡¢²ÃÂ®ÅÙ¤äµ¡ÂÎ¤ÎµóÆ°¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÎ´¶Åª¤Ê°µÎÏ¤ä¿¶Æ°¤òÁà½Ä¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ä¹ø¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÁà½ÄÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÈÂÎ´¶³Ð¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀË×Æþ·¿¤Î·±Îý´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÀÅÅª¤ÊºÂÀÊ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤Áàºî´¶³Ð¤òµá¤á¤ë·±ÎýÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢G¥·ー¥È¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÁõÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Þ´¶¤Î¤¦¤Á¡Ö¿¨³Ð¡×¤¬Áà½Ä¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë»þÂå¤Ø
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È·±Îý¤Î¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤òÄÉµá¤¹¤ëÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢G¥·ー¥È¤ÎÂ¸ºß¤ÏÇ¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¼Í½ÐºÂÀÊ¤òÌÏ¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¡¢²ÃÂ®ÅÙ¤äG¥Õ¥©ー¥¹¤òÌÏµ¼¤¹¤ë¥Ï¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âµ¡Ç½¥·ー¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡¢ÆÃ¤Ë¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¡£»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¤Ë¤è¤ëË×Æþ´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ë¡×¾ðÊó¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤Áà½ÄÂÎ¸³¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤Ï¤äÁàºî·±Îý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈºÂÀÊ¡É¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁõÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊóÅÁÃ£¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¿¼²½¤¬G¥·ー¥È¼ûÍ×¤ò¸å²¡¤·
¶áÇ¯¤Î¹Ò¶õµ¡·±Îý»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¡¦°ÂÁ´À¸þ¾å¡¦»ýÂ³Åª·±Îý¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤«¤é¡¢¼Âµ¡¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¥Ðー¥Á¥ã¥ë·±Îý¤ÎÆ³Æþ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±·³ÍÑµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤ÊÁà½Ä´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¸½¼Â¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎGÉé²Ù¤äµ¡ÂÎµóÆ°¤òºÆ¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£G¥·ー¥È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤ÄÊªÍýÅª¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿ÎÏ¡¦¿¶Æ°¤òºÂÌÌ¡¦ÇØÌÌ¡¦¹øÉô¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿ÈÂÎÅª°µÎÏ¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±ÇÁü¤ä²»¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä´°¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Î²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
G¥·ー¥È¤ÎÅ¬ÍÑÎÎ°è¤Ï¶õ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤â¤È¤â¤ÈÀïÆ®µ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È·±Îý¤òÌÜÅª¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿G¥·ー¥Èµ»½Ñ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤Î±þÍÑÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²óÅ¾Íãµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È·±Îý¡¢¥É¥íー¥óÁà½Ä¼Ô¤Î±ó³ÖÁàºî·±Îý¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ¾å¼ÖÎ¾¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¼ì±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ç¡ÖÂÎ´¶·¿·±Îý¡×¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¸õÊäÀ¸¸þ¤±¤Î·±Îý¤ä¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤Î´¶³Ð±þÅú¼Â¸³¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥¶ー¤ÎÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÆâÍÆ¤ò½ÀÆð¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¡¢G¥·ー¥È¤ÎÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¡ÖÁà½Ä´Ä¶¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿¨³ÐºÆ¸½ÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëG¥·ー¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/363180/g-seats¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬7.5%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëG¥·ー¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëG¥·ー¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/363180/g-seats¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬7.5%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëG¥·ー¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£