²½¾ÑÉÊÍÑ¥¹¥¯¥ï¥é¥óÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê¥µ¥áÍ³Íè¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¢¹çÀ®¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î19Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²½¾ÑÉÊÍÑ¥¹¥¯¥ï¥é¥óÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊÍÑ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
²½¾ÑÉÊÍÑ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤Ï¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤µ¡¢·Ú¤¤´¶¿¨¡¢»À²½°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤«¤é»ç³°ÀþÂÐºöÀ½ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤ÏÆÃÄê¤Î´ð½àÇ¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼ûµë¡¢²Á³Ê¡¢µ¬À©Æ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ±°Õ»ö¹à¤òÀßÄê¤·¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÎÁÍ³Íè¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥µ¥áÍ³Íè¡¢¹çÀ®Í³Íè¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢ÉÊ¼Á¡¢°ì´Ó¶¡µë¡¢ÎÑÍýÀ¤ä´Ä¶Å¬¹çÀ¤¬ºÎÍÑÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¾ÃÈñ³Û¤ÏÁý²Ã¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â°ÂÄêÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥áÍ³Íè¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¹â½ãÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢»ñ¸»ÊÝÁ´¤äÎÑÍýÌÌ¤Î²ÝÂê¤«¤é½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹çÀ®Í³Íè¤Ï¶Ñ¼ÁÀ¤È°ÂÄê¶¡µë¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤È¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤«¤éºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¢ÊªÍ³Íè¤Ï¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¥ëー¥È¤ä¥ª¥êー¥ÖÉû»ºÊªÍ³Íè¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢´Ä¶Å¬¹çÀ¤ä´ë¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½ÀÀïÎ¬¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢¶áÇ¯ºÇ¤â¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2030Ç¯¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤È¹çÀ®Í³Íè¤Î¹½À®Èæ¾å¾º¤¬Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤È²ÁÃÍÀ®Ä¹¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
________________________________________
ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢´é¸þ¤±´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤¬ºÇÂç¼ûÍ×¤Ç¡¢ÊÝ¼¾¡¢´¶¿¨²þÎÉ¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¥µ¥Ýー¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÇÛ¹ç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£»ç³°ÀþÂÐºöÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÌýÀ´¶¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¤Î¤Ó¤ÈÌ©ÃåÀ¤Î¸þ¾å¡¢»ç³°ÀþËÉ¸æÀ®Ê¬¤ÎÊ¬»¶°ÂÄê²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£ÍÑ¡¢¥«¥éーÀ½ÉÊ¤Î¼Á´¶²þÎÉ¡¢¥Ø¥¢ÍÑÅÓ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢´¶¿¨Àß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ²£ÃÇ¤Ç¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Î¾¯¤Ê¤µ¡¢»À²½°ÂÄêÀ¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¤Ø¤Î¶¯¤µ¤¬É¾²Á»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÍ½Â¬
À¤³¦Á´ÂÎ¤Î¾ÃÈñ³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Í³ÍèÊÌ¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¸¶ÎÁ¥³¥¹¥È¡¢ÀºÀ½¡¦È¯¹ÚÀßÈ÷¤Î²ÔÆ¯Î¨¡¢´Ä¶Ç§¾Ú¤Î¼èÆÀ¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¤ÏÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥°¥ìー¥É¤ÎÈæÎ¨¾å¾º¤Ç´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¾º´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ´üÅª¤Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½ÀÍ×·ï¤È¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤¬²Á³Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ê¡¢²Á³ÊÃÆÎÏÀ¤Î²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤ÏKishimoto¡¢EFP¡¢VESTAN¡¢Arista Industries¡¢Amyris¡¢Sophim¡¢Croda¡¢Nucelis LLC¡¢Caroiline¡¢Clariant¡¢The Innovation Company¡¢Henry Lamotte OILS GmbH¡¢Kuraray¡¢NOF Group¡¢Ineos¡¢Advonex International¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤ÏÍ³ÍèÊÌ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ä¹â½ãÅÙÀºÀ½µ»½Ñ¡¢È¯¹ÚÀ¸»º¡¢°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢2019Ç¯°Ê¹ß¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢¼ý±×¡¢ÁÆÍøÎ¨¡¢¥·¥§¥¢¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÇ½ÎÏÁý¶¯¡¢´Ä¶¡¦ÉÊ¼ÁÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¡¢¸¶ÎÁ·ÀÌó¤ÎÄ¹´ü²½¡¢´¶¿¨ÆÃ²½¤äÄã¤Ë¤ª¤¤ÉÊ¤Ê¤Éº¹ÊÌ²½¥°¥ìー¥É¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶
¾å°Ì´ë¶È¤Î¥·¥§¥¢¤Ï°ÂÄê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Í³ÍèÅ¾´¹¤ÎÇÈ¤Ë±þ¤¸¤Æ½ç°ÌÊÑÆ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡¢Í³ÍèÊÌÀ½ÉÊ¹½À®¡¢¼çÍ×ÍÑÅÓ¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¹¡£¿·µ¬»²Æþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â½ãÅÙÀºÀ½¡¢°Û½¸¶°ø¤ÎÀ©¸æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À´Æºº¡¢Ä¹´ü°ÂÄê¶¡µë¤Î¾ÚÌÀ¤¬»²Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äó·È¤äÇã¼ý¡¢¶¡µë·ÀÌó¤Î³È½¼¤¬¿Ê¤ß¡¢¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤È¸¶ÎÁ³ÎÊÝ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÏ¢·È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
