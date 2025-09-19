¹Äµï³°±ñ¤Ë¤Æ¼«Å¾¼Ö»º¶È¿¶¶½¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¼«Å¾¼ÖÍø³èÍÑ¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤Ë¡Ö¥À¥¤¥Á¥ã¥ê¡×¤¬¶¨ÎÏ
¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦½»¤Þ¤¤¡¦Êë¤é¤·¤ÎÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ¹þ ÂÀÏº¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢°ÜÆ°¤ò³Ú¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥À¥¤¥Á¥ã¥ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥Ê¥Í¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£PLUS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿û¸¶ ·ò¡Ë¤Ï¡¢9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ê±«Å·½ç±ä»þ¡§10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñÌ±¸ø±à¹Äµï³°±ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú»î¸³¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë¹Äµï³°±ñ¥¨¥ê¥¢Íø³èÍÑ»ö¶È¡×¡×¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¼«Å¾¼Ö»º¶È¿¶¶½¶¨²ñ¡¢¶¦ºÅ¡§´Ä¶¾Ê¼«Á³´Ä¶¶É¡Ë¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÍÑ¤ÎÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö70Âæ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü´Ä¶À°È÷¤Ë´óÍ¿
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Äµï³°±ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³´Ä¶¤ÎÊÝ¸î¤ÈÊ¸²½Åª¡¦Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¸ø±à¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¡Ê½ËÅÄ¶¶～Ê¿ÀîÌç¡Ë¤¬³«Êü¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥Í¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£PLUS¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥Á¥ã¥êÃ»´ü¼«Å¾¼Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥ó¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¸þ¤±¤ËÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö70Âæ¡Ê¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë50Âæ¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë20Âæ¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ëÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÅÔÆâ´Ñ¸÷¤äÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥Í¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£PLUS¤Ïº£¸å¤â¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÊØÍø¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÍøÍÑ¡¦ÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸æÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×- Ì¾¾Î¡§¹ñÌ±¸ø±à¹Äµï³°±ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú»î¸³¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë¹Äµï³°±ñ¥¨¥ê¥¢Íø³èÍÑ»ö¶È¡×
- Æü»þ¡§2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～16:00¡¡¢¨±«Å·½ç±ä»þ¡§10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
- ²ñ¾ì¡§¹Äµï³°±ñ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
- ¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¼«Å¾¼Ö»º¶È¿¶¶½¶¨²ñ
- ¶¦ºÅ¡§´Ä¶¾Ê¼«Á³´Ä¶¶É ¶¨ÎÏ¡§ÀéÂåÅÄ¶è¡¢·Ù»ëÄ£´Ý¤ÎÆâ·Ù»¡½ð¡¢¥É¥³¥â¡¦¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¡¢¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡¢¥ªー¥¸ー¥±ー¥«¥Ö¥È¡¢¼«Å¾¼Ö¶¨²ñ¡¢¥·¥Ê¥Í¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£PLUS¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
- URL¡§https://jbpi.or.jp/news/28840/
¢£¥À¥¤¥Á¥ã¥êÃ»´ü¼«Å¾¼Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥À¥¤¥Á¥ã¥êÃ»´ü¼«Å¾¼Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµ¬ÌÏ¤ä»ÈÍÑÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤òÃ»´üÅª¤ËÂß¤·½Ð¤¹¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÁ°¤ÎÅÀ¸¡¤ä²ó¼ý¤â¼êÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¼ê´Ö¤Ê¤¯¼«Å¾¼Ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÑ¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ä¡¢Âçµ¬ÌÏ¼«Å¾¼Ö¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼ÔÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ¼¼¤Î³«ºÅ»þ¤Î»î¾è¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥Ê¥Í¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£PLUS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.sinanen-mplus.com/
¥·¥Ê¥Í¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£PLUS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£°ìÅÔ»°¸©µÚ¤ÓÂçºåÉÜ¤òÃæ¿´¤ËÌó2,600¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¼«Å¾¼ÖÌó15,000Âæ¡Ê2025Ç¯6·îËöÆü»þÅÀ¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥À¥¤¥Á¥ã¥ê¡×µÚ¤Ó¡ÖÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SDGs¤ÎÌÜÉ¸11¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¡×¡¢ÌÜÉ¸13¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¡×¡¢ÌÜÉ¸17¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://sinanengroup.co.jp/
¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1927Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦½»¤Þ¤¤¡¦Êë¤é¤·¤ÎÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È½»¤Þ¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÇÃÏ°è¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²·¡¦¾®Çä¼þÊÕ»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢Èó¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡Ê¼«Å¾¼Ö»ö¶È¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¡¢´Ä¶¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È¡¢¹³¶Ý»ö¶È¡¢·úÊª°Ý»ý´ÉÍý»ö¶ÈÅù¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£