¸ª¡¦ÇØÃæ¤¬¥é¥¯¥é¥¯¡ªÃå¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¡Ö¸ª¥é¥¯¥é¥¯»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¥¤¥ó¥Êー¡×ÅÐ¾ì
¡¡°á¿©½»¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¼«¼ÒÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉKEYUCA¡Ê¼ÒÌ¾¡§²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§²Ïºê½ß»°Ïº¡Ë¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¡Ö¸ª¥é¥¯¥é¥¯»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¥¤¥ó¥Êー¡×¤ò2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÇØ¡¦´¬¤¸ª¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ø¡£Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê»ÑÀª¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¡Æü¡¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¸ª¤³¤ê¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö¶À¤ò¸«¤ë¤ÈÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ÑÀª¤Î°¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×--¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥±¥æ¥«¤«¤é¿·¤·¤¤¤´Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
Èþ¤·¤¤»ÑÀª¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¥æ¥«¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¡È»ÑÀª²þÁ±¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤ò¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢»ÑÀª¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¸ª¥é¥¯¥é¥¯»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¥¤¥ó¥Êー¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ëÆÃ¼ì¥Ñ¥¿ー¥ó
ÂµÉÕ¤±¤ò¤ä¤ä¸å¤í¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Ë¶»¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë´¶³Ð¤Ë¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¤¤ì¤¤¤Ê»ÑÀª¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£².Í¥¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¤Ç²÷Å¬¤Ë»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È
½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´ÖÃåÍÑ¤·¤Æ¤â²÷Å¬¡£¿ÈÂÎ¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°ºî¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢åºÎï¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
£³.360¡ë¿¤Ó¤ëÁÇºà¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤µÈ´·²
Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¿¤Ó¤ëÁÇºà¤Ï¡¢Çö¼ê¤Ê¤¿¤á¡¢Â¾¤Î°áÉþ¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¥ªー¥ë¥·ー¥º¥óÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£´.¾åÉÊ¤ÇÃå¤ä¤¹¤¤¥«¥éーÅ¸³«
¡¡¡¡¥°¥ìー¥Ùー¥¸¥å¤È¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢Â¾¤Î°áÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¾åÉÊ¤ËÃå
¤³¤Ê¤»¤ë¥«¥éー¤òºÎÍÑ¡£Æ©¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¸ª¥é¥¯¥é¥¯»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¥¤¥ó¥ÊーÈ¾Âµ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²Á³Ê¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥ìー¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー
¥µ¥¤¥º¡§M(¥Ð¥¹¥È79～87cm¡Ë¡¢L(¥Ð¥¹¥È86～94cm¡Ë¡¢LL(¥Ð¥¹¥È93～101cm)
ºà¼Á¡§¥ìー¥è¥ó95¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó5¡ó
¾¦ÉÊURL¡§
https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6906824&cat=610007004(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6906824&cat=610007004)
½©¤«¤éÅß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¸ª¥é¥¯¥é¥¯»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¥¤¥ó¥Êー8Ê¬¾æ¡×¤ÎÅ¸³«¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¸ª¥é¥¯¥é¥¯»ÑÀª¥µ¥Ýー¥È¥¤¥ó¥Êー8Ê¬Âµ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²Á³Ê¡§3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥ìー¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー
¥µ¥¤¥º¡§M(¥Ð¥¹¥È79～87cm¡Ë¡¢L(¥Ð¥¹¥È86～94cm¡Ë¡¢
LL(¥Ð¥¹¥È93～101cm)
ºà¼Á¡§¥ìー¥è¥ó95¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó5¡ó
¾¦ÉÊURL¡§https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6906402&cat=610007004(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6906402&cat=610007004)
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
KEYUCA¡Ê¥±¥æ¥«¡Ë¤È¤Ï
KEYUCA¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè50Ç¯°Ê¾å¡¢
¥Û¥Æ¥ë¡¦°û¿©Å¹¡¦°åÎÅ»ÜÀß¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î½º´ï¤ä¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï½ß¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥æー¥¹¸þ¤±¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬KEYUCA¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.keyuca.com
Instagram¡§@keyuca_design
https://www.instagram.com/keyuca_design/
2000Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤«¤éÉþ¾þ»¨²ß¡¢
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ø¤È¤½¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇKEYUCA¤Ï25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
ÁÏÎ©Åö»þ¤è¤ê¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¯ÊÑ²½¤·ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬
»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁKEYUCA¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
À¸³è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à
¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡ÖÀ¸³è¾ÃÈñºà¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡ÖÀ¸³èÅê»ñºâ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢
ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§²Ïºê½ß»°Ïº
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3-15-1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ49Ç¯9·î3Æü¡Ê1974Ç¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥Æー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ThreeS»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥±¥æ¥«»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§https://www.kawajun.co.jp