ÌîÂ¼·±»Ô»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖTRIPSTER¡×¤È¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥¢¥¦¥¿ーT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×¤¬9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¿·È¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤«¤é¡¢ÌîÂ¼·±»Ô»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖTRIPSTER¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¥¹¥¿ー¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×1,817±ß¡ÊÀÇ¹þ1,998±ß¡Ë¤ò2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó14,000Å¹¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¢¨¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Á´Å¹ÊÞ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ç·×Ìó10ËüËç¸ÂÄêÈÎÇä¡ÊÁ´¥«¥éー¡¦¥µ¥¤¥º¤ò´Þ¤à¹ç·×Ëç¿ô¡Ë
¢£ÌîÂ¼·±»Ô»á¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡ª
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÍî¹ç¹¨Íý»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤ÁÇºà¡¢¤¤¤¤µ»½Ñ¡¢¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌîÂ¼·±»Ô»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖTRIPSTER¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¦¥¿ーT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º¸¶»¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Á°¿Èº¢¤Î±¦¿þ¤Ë¤Ï¡ÖTRIPSTER¡×¤Î¥í¥´¥×¥ê¥ó¥È¤òÇÛ¤·¡¢¶ß¤°¤ê¤Ï¹¤á¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1Ëç¤Ç·è¤Þ¤ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀöÂõ¸å¤Ë½Ì¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¦¥¿¥ó¥Ö¥éー»Å¾å¤²¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌîÂ¼·±»Ô»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»Å»öÃå¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×
¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬°ì¤Ä¶»¤ËÉÕ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÆÃ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï·ÈÂÓ¤ä¤é¸°¤ä¤é°ìÇÕ¤Ç¡¢¤è¤¯»È¤¦»Å»öÆ»¶ñ¤Ê¤êÓÏ¹¥ÉÊ¤ò¶»¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÊØÍø¤Ê¤³¤È¤«¡£¤½¤ì¤ò¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢°Â¤¯¤ÆÃ¯¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æºî¤ë¡£¤³¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥«ー¥È¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤¦ËüÇ½Áª¼ê¡£¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¹¥¤¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Íî¹ç¹¨Íý»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖTRIPSTER¡×¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¦¥¿¥ó¥Ö¥éー»Å¾å¤²¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤¬Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ÈÂæÏÑ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîÂ¼·±»Ô¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥¹¥È¥êー¥È¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤¬¤¢¤ëÉ½¸½¤ò¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÇÆ´¤ì¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÅö½é¤«¤é¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖTRIPSTER¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê°ÕµÁ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·±»Ô¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Âå¤ÎÊý¡¹¤ËÍÎÉþ¤òÄÌ¤·¤Æ¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ý¥±¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä
¡Ú²Á³Ê¡Û1,817±ß¡ÊÀÇ¹þ1,998±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¡Ö¥¢¥¦¥¿ーT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º¸¶»¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Á°¿Èº¢¤Î±¦¿þ¤Ë¡ÖTRIPSTER¡×¤Î¥í¥´¥×¥ê¥ó¥È¤òÇÛ¤·¡¢¶ß¤°¤ê¤Ï¹¤á¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÂõ¸å¤Ë½Ì¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¦¥¿¥ó¥Ö¥éー»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥éー¡Û¤·¤í¡¦¤¯¤í
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛXS/S/M/L/XL¡¡¢¨XS¡¢S¥µ¥¤¥º¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä
¡ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä³µÍ×
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00 ～ 2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë 23:59
¼õ¼è´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00 ～ 2025Ç¯10·î29Æü ¡Ê¿å¡Ë
¢¨Á´Å¹ÊÞ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ç·×¤ÇÌó10ËüËç¸ÂÄêÈÎÇä¡ÊÁ´¥«¥éー¡¦¥µ¥¤¥º¤ò´Þ¤à¹ç·×Ëç¿ô¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¡¦»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¿ôÎÌ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Íî¹ç¹¨Íý»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Íî¹ç¹¨Íý¡¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー
1977Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡Â´¶È¡£
2007Ç¯¡¢¡ÖFACETASM¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
2013Ç¯¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡¦¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£
2016Ç¯¡¢ËèÆü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡¦Âç¾Þ¼õ¾Þ¡£
Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñÊÄ²ñ¼°¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ï¥ó¥É¥ªー¥Ðー¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤Î°áÁõÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯É½¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖNIKE¡×¡¢¡ÖCoca-Cola¡×¡¢¡ÖLEVI'S¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñ³°¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
¢£ÌîÂ¼·±»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌîÂ¼·±»Ô¡¿ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー
1973Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
1990Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÊüÏ²¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£
µ¢¹ñ¸å¤Î2001Ç¯¡¢ÁíÀª86¿Í¤Î¹ñÆâ³°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¼èºà¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»¨»ï¡Øsputnik¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÒTRIPSTER¡Ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢»¨»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¦ÊÔ½¸¡¢Ëè½µÆüÍË20»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëJ-WAVE¤Î
¡ØTravelling Without Moving¡Ù¤ÎDJ¡¢±Ç²èÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£
¡ÒTRIPSTER¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ò¥ô¥¡¥ó¥º¡Ó¡Ò¥³¥ó¥Ðー¥¹¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤«¤é¡Ò¥Ç¥£¥Ã¥ー¥º¡Ó¡Ò¥«ー¥Ïー¥È¡Ó¤È¥¹ー¥Ä¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£