¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ïー¥È¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÚÄ¹ Ä¾¿Í¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡×¥·¥êー¥º15¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÄÌÈÎ¡¦¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î19Æü¤Ë15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢15¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤³¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î15¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢·×17ÅÀ¤â¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤â¡Ö¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡×¥·¥êー¥º15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿µ®½Å¤Ê¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡×¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´ÃíÊ¸¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡üÈÎÇä¥µ¥¤¥È:
¡¦¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Ba_00537&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2a1fc6yvt%2a_gcl_au%2aMTUwNjAwNDgxMy4xNzU0NjM0MTk0%2a_ga%2aMTExMzAyOTQ5NS4xNzU0MDM1MjA1%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NTc1OTQ5NjAkbzExMyRnMSR0MTc1NzU5NTAxNSRqNSRsMCRoMA..(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Ba_00537&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2a1fc6yvt%2a_gcl_au%2aMTUwNjAwNDgxMy4xNzU0NjM0MTk0%2a_ga%2aMTExMzAyOTQ5NS4xNzU0MDM1MjA1%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NTc1OTQ5NjAkbzExMyRnMSR0MTc1NzU5NTAxNSRqNSRsMCRoMA..)
¡¦¥¨¥Ó¥Æ¥ó[ebten]
https://ebten.jp/dengeki/search?name=nep15_12
¡ü¼õÃí´ü´Ö¡§9·î19Æü(¶â) ～ 10·î19Æü(Æü) Í½Äê
¢§¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¡Ö¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡×¥·¥êー¥º15¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.compileheart.com/neptune/15th/
¢¡¼õÃí¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÄÉ²Ã¡ª
2025Ç¯8·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÄ¶¼¡¸µ¥²¥¤¥à ¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì 15th Anniversary Party in AmiAmi¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¡Ú¼õÃí¸ÂÄê¡ÛA4¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¡Ù¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡×¥·¥êー¥º¤«¤éÁíÀª27¥¥ã¥é¤Ë¤è¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÉô²°¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª