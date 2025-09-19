Ario HAPPY HALLOWEEN¥¢¥ê¤È¥ê¥ª¤È¤ª¤Ð¤±¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¼ý³Ïº×¡¡¥¢¥ê¥ª³ÆÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡ª
¢£¥¢¥ê¤È¥ê¥ª¤È¤ª¤Ð¤±¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¼ý³Ïº×
º£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ê¥ª³ÆÅ¹¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥ê¡×¤È¡Ö¥ê¥ª¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Ð¤±¤¿¤Á¤âÂç½¸¹ç¡ª½©¤Î¼Â¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¼ý³Ïº×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ÛÆâ¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó°ì¿§¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¦¤Æ¤Î¤Æ¤Î»á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¿§»È¤¤¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¥¼¥ß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª
³§ÍÍ¤ËÂô»³¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó´ü´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú2025Ç¯HALLOWEEN³«ºÅ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢£Á´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡ª
£±.½©¤ÎÂç¼ý³Ïº×¡¡¥ì¥·ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
£².Á´Å¹³«ºÅ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
£³.¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
£´.¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¡¦¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓ¡¦¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ¤Î
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
£±. ½©¤ÎÂç¼ý³Ïº× ¥ì¥·ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
½©¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª
¥¢¥ê¥ª¡¦¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¡¦¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓ¡¦¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ¤Ç¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖLINE¥ì¥·ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹P13µºÜ¤Î³ÆÅ¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯10·î10Æü(¶â)～10·î31Æü(¶â)
¢£·ÊÉÊ
¡¦¿©Íß¤Î½©¥³ー¥¹¡¦¡¦¡¦¿À¸Íµí¤¹¤¾Æ¤¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¥³ー¥¹¡¦¡¦¡¦¥É¥¯¥¿ー¥¨¥¢ £³£Ä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥íー¥ë
¡¦ÆÉ½ñ¤Î½©¥³ー¥¹¡¦¡¦¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É
¾ÜºÙ¤Ï10·î1Æü(¿å) ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹P13µºÜ¤Î³ÆÅ¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«Í½Äê¡ª
£². Á´Å¹³«ºÅ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¥¢¥ê¥ª³ÆÅ¹¤Ë¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤Î³«ºÅÆüÄø¡¦¾ì½ê¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～´ØÅì～
¡¦¥¢¥ê¥ªµµÍ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Þ¥¸¥«¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥óby S.I.P.H¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)¡¦10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥µ¥Ëー¥³ー¥È¤«¤é´ÛÆâ¡¦²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
¡üÆâÍÆ
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
°î¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ª
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É¡õ¥ß¥Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ªËÌº½
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§¥¢¥ê¥ª¥âー¥ë2F Á´ÂÎ
¡üÆâÍÆ
¥¢¥ê¤È¥ê¥ª¤ÎÃå¤°¤ë¤ßÅÐ¾ì¡ª¥¢¥ê¥ªËÌº½¤Î15¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Ê¤¬¤é
¥³¥¹¥×¥ìー¥äー¤Ë¤è¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É³«ºÅ¡£¤ª²Û»Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢µÇ°»£±Æ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¡¦¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§´ÛÆâ
¡üÆâÍÆ
¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æ´ÛÆâ¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ñ¥ìー¥É³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²¾Áõ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤âOK!
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ª³ëÀ¾
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー&´ÛÆâ¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)£±.12:00～£².15:00～
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥¦¥¨¥¹¥È¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー½ªÎ»¸å³Æ²ó¤Ë¥Ñ¥ìー¥É¤ò¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ªÀî¸ý
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¤«¤ï¤±¤ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡ª
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§2F ¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
¥¢¥ê¤È¥ê¥ª¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥ê¥ªÀî¸ý¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¥Ñ¥ìー¥É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï
¤ª²Û»Ò¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ê¥ê¥ª¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤¡¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥êー¥È¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ª¿¼Ã«
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
´ÛÆâ¤ò¥Ñ¥ìー¥É¤·¤Ê¤¬¤é¥ー¥ïー¥É¤ò½¸¤á¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ªÏÉµÜ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥¢¥ê¥ªÏÉµÜ¥Ï¥í¥¦¥£¥óÆÃÊÌ´ë²è¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥È¥ì¥¸¥ãー¥¯¥¨¥¹¥ÈII
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)£±.12:00～£².13:30～£³.15:00～
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ÂÀÍÛ¤Î¹¾ì
¡üÆâÍÆ
º£Ç¯¤âÂÀÍÛ¤Î¹¾ì¤Ç¥¢¥ê¥ªÏÉµÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿À½Ðµ´Ë×¤Î¥¾¥ó¥Ó¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú¥¯¥¨¥¹¥È£±.¡Û
Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¾¥ó¥Ó¤«¤é¥È¥ì¥¸¥ãー¥«ー¥É¤òÃ¥¤¨¡ª
¢¨´ÛÆâ¤Î¤É¤³¤«¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¦¥È¥ì¥¸¥ãー¥«ー¥É¡É¤òÃµ¤·½Ð¤½¤¦¡ª
¡Ú¥¯¥¨¥¹¥È£².¡Û
¤ß¤ó¤ÊDE¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤í¤¦¢ö
¡¦¥¢¥ê¥ª¾åÈø
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥¢¥ê¥ª¾åÈø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)¡¦10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
¡üÆâÍÆ
²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·²»³ÚÂâ¡¦Ãå¤°¤ë¤ßÃ£¤È´ÛÆâ¤ò¥Ñ¥ìー¥É¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ä
¤ª²Û»Ò¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ê¥ªÁÉ²æ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§¥µ¥ó¥³ー¥È¹¾ì～1F ¥¢¥ê¥ª¥âー¥ë
¡üÆâÍÆ
²¾Áõ¤·¤¿¤ª»ÒÍÍ¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥Ã¥º¥Ñ¥ìー¥É¤ò¼Â»Ü¡£
¥Ñ¥ìー¥É¤Ë¤´»²²Ã¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ê¥ª»Ô¸¶
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Þ¥¸¥«¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥óby S.I.P.H ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥³ー¥È²°³°
¡üÆâÍÆ
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
°î¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ª
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É¡õ¥ß¥Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ªÇð
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§HALLOWEEN²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü) £±.11:00～/£².13:00～
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F¥¤ー¥¹¥È¡¦¥³ー¥È¹¾ì
¡üÆâÍÆ
¼«Ëý¤Î²¾Áõ¤Ç¥Ñ¥ìー¥É¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ª¥Ñ¥ìー¥É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÅöÆü¸áÁ°10:00¤è¤ê1F¥¤ー¥¹¥È¡¦¥³ー¥È¹¾ì¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£(ÀèÃå¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»)
¡¦¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F¥°¥é¥ó¥É¥¬ー¥Ç¥ó
¡üÆâÍÆ
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤ò³Ú¤·¤à¥Ñ¥ìー¥É¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ª
～ËÌ³¤Æ»～
¡¦¥¢¥ê¥ª»¥ËÚ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥Ïー¥Ù¥¹¥È¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
£±.12:00~£².14:00~£³.16:00~¤Î³Æ²óÀèÃå100¿Í¤Ë¤Æ
´ÛÆâ¤Ç¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤ª¤è¤Ó²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¡£
¢¨»²²Ã¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¢¥ê¥ª»¥ËÚ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～¶áµ¦～
¡¦¥¢¥ê¥ªÈ¬Èø
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥ì¥Ã¥É¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
³Ú¤·¤¤²»³ÚÂâ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Let's¥Ñ¥ìー¥É!!
¡¦¥¢¥ê¥ªË±
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥¢¥ê¥ª¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥È¥ó¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ñ¥ìー¥É³«ºÅ¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ª²Ã¸ÅÀî
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§HALLOWEEN¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)£±.11:30～/£².14:00～
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§²°³°¥ëー¥Õ¥¬ー¥Ç¥ó
¡üÆâÍÆ
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
～ÃæÉô～
¡¦¥¢¥ê¥ª¾åÅÄ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)£±.13:00～/£².15:00～
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ÂÀÍÛ¤Î¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
´ÛÆâ¤ò²¾Áõ¤·¤Æ¥Ñ¥ìー¥É¤ò¼Â»Ü¡£
～Ãæ¹ñ～
¡¦¥¢¥ê¥ªÁÒÉß
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É～±£¤ì¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÃµ¤·½Ð¤½¤¦¡ª～
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î19Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¢´ÛÆâ
¡üÆâÍÆ
²¾Áõ¤·¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÃµ¤¹¥Ñ¥ìー¥É¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ªËâË¡¤Î¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤ë¤È¤ª²Û»Ò¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¡£
£³. ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¢¥ê¥ª³ÆÅ¹¤Î´ÛÆâ¤Ë¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤Î³«ºÅÆüÄø¡¦¾ì½ê¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～´ØÅì～
¡¦¥¢¥ê¥ªµµÍ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¸÷¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥Èºî¤ê¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)¡¦10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥µ¥Ëー¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
¥«¥Ã¥³¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡Ö¸÷¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¤¢¤À¤Á²Û»ÒÇî2025in¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æ
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î18Æü(ÅÚ)¡¦10·î19Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
¡üÆâÍÆ
ÂÎ©¶è¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æ¤ËÂç½¸¹ç¡ªÂÎ©¶èÆâ¤Î¾®³Ø5¡¦6Ç¯À¸¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿
¡É¤¢¤À¤ÁÌ´¤Î¤ª²Û»Ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É¥¢¥¤¥Ç¥¢ºîÉÊ¤«¤é¿ôÅÀ¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢¤¢¤À¤Á²Û»ÒÇî²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ê¥ªÀî¸ý
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¤«¤ï¤±¤ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥À¥ó¥¹¡¦¤«¤ï¤±¤ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¦¥©ー¥¯¥é¥êー
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§¥À¥ó¥¹¡§1F ¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È
¥¦¥©ー¥¯¥é¥êー¡§¥¢¥ê¥ªÀî¸ýÀìÌçÅ¹³¹
¡üÆâÍÆ
¤«¤ï¤±¤ó¥À¥ó¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Áー¥à¤«¤é3ÁÈ¤¬ºÆ¤Ó¥¢¥ê¥ªÀî¸ý¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥ê¥ªÀî¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¢ö
¡¦¥¢¥ê¥ª¾åÈø
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¥°¥Ã¥º¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)¡¦10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§OCHANOMAºÅ»ö¾ì
¡üÆâÍÆ
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç»È¤¨¤ë²¾Áõ¥°¥Ã¥º¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²¾Áõ¤Ç¥Ñ¥ìー¥É¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡¦¥¢¥ê¥ªÁÉ²æ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¤ª¤«¤·¥Ï¥¦¥¹ ¥Ç¥³¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§¥µ¥ó¥³ー¥È¹¾ì
¡üÆâÍÆ
¤ª¤«¤·¤ò»È¤Ã¤Æ»×¤¤¤¤ê¥Ç¥³¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¤ª¤«¤·¥Ï¥¦¥¹¡×¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥óÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó°áÁõ¤òÃå¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ç¥³ÂÎ¸³¤ò¤·¤è¤¦¡£
¡¦¥¢¥ê¥ª»Ô¸¶
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§²¾Áõ¤ÇGO¡ª¥¢¥ê¥ª»Ô¸¶¤Èwe¤Ûー¤ë¤Î¥Ï¥í¥¦¥£ー¥óDAY
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§¥¢¥ê¥ª»Ô¸¶¡¦we¤Ûー¤ë(»Ô¸¶»Ô¹¹µé5-1-18)
¡üÆâÍÆ
¡Ö¥¢¥ê¥ª»Ô¸¶¡×¤È¡Öwe¤Ûー¤ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡¦¥¢¥ê¥ªÇð
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
£±.HALLOWEEN¥À¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸
£².HALLOWEEN¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È
£³.HALLOWEEN¤ª²Û»Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£´.HALLOWEEN¥´ー¥¹¥È¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û
£±.10·î25Æü(ÅÚ)£±.11¡§00～/£².13:00～/£³.15:00～¡¦26Æü(Æü)15:00~
£².10·î26Æü(Æü)
£³.10·î26Æü(Æü)
£´.10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û
£±.1F ¥¤ー¥¹¥È¡¦¥³ー¥È¹¾ì
£².1F ¥¤ー¥¹¥È¡¦¥³ー¥È¹¾ì
£³.1F ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Ñー¥¯¸ýÉÕ¶áÆÃÀß²ñ¾ì
£´.2F SunSun¥Ð¥ë¥³¥Ëー
¡üÆâÍÆ
£±.¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ»á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¡Ö¥»¥¤¥Ï¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー(3F)¡×¤È¡¢Çð¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎK-POP¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¥æ¥Ëー¥¯¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¥æ¥Ëー¥¯¥æ¥Ëー¥¯¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï10·î25Æü(ÅÚ)¤Î¤ß½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Ç²Ä°¦¤¯ÊÑ¿È¤·¤è¤¦¡ª
£³.ÅöÆü¤ªÇã¤¤¾å¤²1,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦¹ç»»²Ä)°Ê¾å¤Î¥ì¥·ー¥È¤´Äó¼¨¤Ë¤Ä¤
²¾Áõ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
£´.²Ä°¦¤¤¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡ª¥´ー¥¹¥È¤ËÊÑ¿È¤·¤è¤¦¡ª
¢¨»²²ÃÈñ500±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¡¦¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
～¤ª¤Ð¤±¥é¥ó¥¿¥ó¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¶¤í¤¦～
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀßÃÖ
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×9·î20Æü(ÅÚ)¡¦Å¸¼¨¤Ï10·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥°¥é¥ó¥É¥¬ー¥Ç¥ó
¡üÆâÍÆ
¤ª¤Ð¤±¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥é¥ó¥¿¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤Îºî¤Ã¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¬ー¥Ç¥ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤è¡£
～¶áµ¦～
¡¦¥¢¥ê¥ªÈ¬Èø
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¡ß¥¢¥ê¥ªÈ¬ÈøÀìÌçÅ¹³¹ÆÃÊÌ´ë²è¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥óÂçÃêÁª²ñ
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î19Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥ì¥Ã¥É¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
10·î13Æü(·î¡¦½Ë)～10·î19Æü(Æü)¤Î¥ì¥·ー¥È¹ç·×(¹ç»»²Ä)5,000±ßËè¤Ç
ÃêÁª²ñ¤Ë1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´»²²Ã¤ÏºÇ¹â10²ó¤Þ¤Ç¡¡¢¨ÃêÁª²ñÅöÆü¤Ë²¾Áõ¤Ç¤´»²²Ã¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹1²ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦¥¢¥ê¥ªË±
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥óÃêÁª²ñ
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î19Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥¢¥ê¥ª¥³ー¥È
¡üÆâÍÆ
¥¢¥ê¥ª¤ÎÆüÃêÁª²ñ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç·ÊÉÊ¤ò¹ë²Ú¤Ë³«ºÅ¡£
～Ãæ¹ñ～
¡¦¥¢¥ê¥ªÁÒÉß
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥¢¥ê¥ê¥ª¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î11Æü(ÅÚ)～10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§2F ¿á¤È´¤±²£
¡üÆâÍÆ
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Æ¥¢¥ê¥ê¥ª¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡£
£´. ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
(¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¡¦¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓ¡¦¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ)
¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¡¦¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓ¡¦¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ¤Ë¤Æ
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥ìー¥É¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤Î³«ºÅÆüÄø¡¦¾ì½ê¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹P13µºÜ¤Î³ÆÅ¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ñ¥ìー¥É¾ðÊó¡Û
¡¦¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥°¥é¥Ï¥í²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É¡õ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F AQUA DROP
¡üÆâÍÆ¡¡
º£Ç¯¤â¥°¥é¥ó¥Ä¥êー¤Ç²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É&¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¡£
²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²¾Áõ¤Ç¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¢ö
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ò´Þ¤à¥°¥ëー¥×¸ÂÄê¡¡¡¦ÅöÆü²¾Áõ¤Ç¤´»²²Ã¤ÎÊý
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¡Ö¥°¥é¥Ï¥í²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É&¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§10/1(¿å)～¡ä
¡¦¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ô¥¨¥í¤¿¤Á¤ÈÊâ¤¯¡ª¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)¡¦10·î26Æü(Æü)¡¡£±.11:15～£².14:00～£³.15:45～
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥×¥é¥¤¥à¥Ûー¥ë
¡üÆâÍÆ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´ÛÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·Èþ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¥Ã¥º¥Ñ¥ìー¥É
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î26Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F AMAMISTADIUM
¡üÆâÍÆ
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤ò³Ú¤·¤à¥Ñ¥ìー¥É¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
¡¦¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§£±.¥À¥ó¥×¥Æ¥£¤È¡É¤ª¤«¤·¡É¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².LaQ¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¥Ï¥«¥»¥é¥¤¥à¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§£±.10·î1Æü(¿å)～10·î31Æü(¶â)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².10·î18Æü(ÅÚ)～19Æü(Æü)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F¥¢¥¯¥¢¥É¥í¥Ã¥×¡¦´ÛÆâ³Æ½ê
¡üÆâÍÆ
£±.º£Ç¯¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥À¥ó¥×¥Æ¥£¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥Ã¥ー¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥¯¥Ã¥ー¤Î·ê¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤Ó¤¤ê¡É¤ª¤«¤·¡É¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í!!
£².LaQ¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª
»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏºîÀ®¥â¥Ç¥ë¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª(¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ß)
¢£LaQ¹ØÆþÆÃÅµ
¹ØÆþÆÃÅµ¤Ç¥Ï¥«¥»¤¬¤ª¤Þ¤±¥â¥Ç¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ýÅöÆüLaQ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¡ª
¡ú1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Ç¡¢ÈóÇäÉÊ¥¥Ã¥È¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ú3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Ç¡¢¥Ï¥«¥»¤¬¤½¤Î¾ì¤Çºî¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ú5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò2¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨3,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¦5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÎÆÃÅµ¤ËÈóÇäÉÊ¥¥Ã¥È¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡úÅöÆüºîÀ®¤·¤¿ºîÉÊ¤òSNS¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ø¡¢²ñ¾ì¤ÇLaQ¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¾Ü¤·¤¯¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡¡¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡ÚÆü¡¡¡¡Äø¡Û¡¡¡§10·î25Æü(ÅÚ)¡¦10·î26Æü(Æü)¡¡10:00～16:00
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¡¡¡§1F ¥×¥é¥¤¥à¥Ûー¥ë
¡üÆâÍÆ
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¡ª
¡ÚÊ£¹ç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/161162/table/4_1_85f714d0731546e4f68e0b5cda1d43f1.jpg?v=202509190157 ]
°Ê¾å