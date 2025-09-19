¥¢¥¯¥¢¥¹¥¿ー¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week -Âçºå2025-¤Ë½ÐÅ¸¡£¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°À®²Ì¤òºÇÂç²½¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥¹¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ¹°ÎÉ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè6²ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week -Âçºå2025-¡×Æâ¡ÖWEB¡¦SNS³èÍÑ EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¤Ï¡ÚK7-5¡Û¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Åý¹çÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°À®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¸¥Æー¥Þ
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë2¤Ä¤Î¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸¼¨¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹
¤¢¤é¤æ¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ë³Ð²½¡£Æ°²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¡¦Íý²òÂ¥¿Ê¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹
ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¸½¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÇÞÂÎ¡ÊWEB¡¢SNS¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Åý¹çÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Üºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Åý¹çÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁü¡¦WEB¡¦SNS¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢À®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êË¡¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¥¢¥¯¥¢¥¹¥¿ー¡¡¥àー¥Óー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://aqua-star.co.jp/movie_solution/
¢£ ¥Öー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡ÖCOLOR SHIFT¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿§ºÌ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ³Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÁÊµá¡£»ë³ÐÅª¤ËÄ¾´¶¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÅö¼Ò¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡¦Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè6²ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week -Âçºå2025-¡ÊWEB¡¦SNS³èÍÑ EXPO Æâ¡Ë
¡¦²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
¡¦¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§K7-5
¡¦¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¼çºÅ¼Ô¥µ¥¤¥È¡§https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html
¢£ ½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤à¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦±ÇÁü¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¼êË¡¤Ç´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÆ±Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¡¦¹Êó¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎÎ°è¤Î°Õ»×·èÄê¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¿ô¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ°²è¡×¤ä¡ÖWEB¡¿SNS¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê»Üºö¤òÄó°Æ·¿¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥¹¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1991Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¹¹ð¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤ÎÈÇ¸¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢WEB¤äSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢VR¶õ´Ö¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ë¤â»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²ÝÂê¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÏ¡×¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢Ç¯´Ö5,000·ï°Ê¾å¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¸¾Ï¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤Ê£»¨¤Ê»ö¾Ý¤ò¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥¹¥¿ー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡¡¢©104-0045 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ1-13-1 ¶äºÂ¾¾ÃÝ¥¹¥¯¥¨¥¢7F
´ØÀ¾»Ù¼Ò¡¡¢©550-0002 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ1-22-4 Èî¸å¶¶¥¤¥·¥«¥ï¥Ó¥ë702
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶ÅÄ¹°ÎÉ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1991Ç¯11·î14Æü
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://aqua-star.co.jp/
À©ºî»öÎã¡§https://aqua-star.co.jp/works/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥¹¥¿ー¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§¿ÀÃ«