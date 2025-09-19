¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Â»³²¼Ö¥ê¥æー¥¹¤Î¥¿¥¦Âè7²ó¥¿¥¦¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¶¨»¿´ë¶È¾Þ¡Ö¥·ー¥¥åー¥Ö¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¾Þ¡×É½¾´¼°¤ò³«ºÅ
¡¡Â»³²¼Ö¢¨1¤Î¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§µÜËÜÌÀ³Ù¡Ë¤Ï¡¢9·î13Æü¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè7²ó¥¿¥¦¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¶¨»¿´ë¶È¾Þ¡Ö¥·ー¥¥åー¥Ö¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 »ö¸Î¤äºÒ³²Åù¤Ë¤è¤êÂ»²õ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¤³¤È
¢£¥¿¥¦¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥·ー¥¥åー¥Ö¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¢ー¥È»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤è¤ê¡Ö¥¿¥¦¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè7²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤â¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¤«¤Ê¤¨¤ëÀ¤³¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥¥åー¥Ö¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¿ù»³ ¹°°ì¡Ë¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¡Ö¥·ー¥¥åー¥Ö¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¾Þ¡×¤òÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü9·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Õ¥©ー¥ì°Â¾ë¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¿ù»³ÍÍ¤è¤ê¼õ¾Þ¼Ô¤ØÉ½¾´¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥·ー¥¥åー¥Ö¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¾Þ¡×-¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È ¡¡
RIKU¤µ¤ó¡Ê°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ôºß½»)
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³¨¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥¥åー¥Ö¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿ù»³ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ã¯¤â¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Åö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£RIKU¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤ò¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¦¥ó¿ä¿Ê¼¼¡¡¼¼Ä¹¡¡ÀÖ´Ö¥³¥á¥ó¥È
¡¡ËÜºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¤Þ¤¿ºîÉÊÌ¾¡Öº£¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È»Ç¤¤¡¢¼Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤ä²ÈÂ²¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÎºîÉÊ¤¬¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¡¢RIKU¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´³èÌö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ã¤¬¤¤¼Ô¼«Î©¿ä¿Êµ¡¹½¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¢ー¥È»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡Ê¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤È¤·¤Æ»Ù±ç
³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥¢ー¥È¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÌ´¤ò¥¢ー¥È¤Ç³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦´ë²è¤ò¹Ô¤¦¡×¼Ò²ñ»²²Ã¤È½êÆÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó200ËüÂæ¤â¤ÎÇÑ´þ¼ÖÎ¾¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶ÈÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ»³²¼Ö¤ò¹ñÆâ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦126¥õ¹ñ°Ê¾å¤ØÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÂ»³²¼Ö¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¥â¥Î¤ÎÌ¿¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´11-2¡¡LA¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ µÜËÜ¡¡ÌÀ³Ù
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1997Ç¯6·î
Çä¾å¹â¡¡¡¡¡§ 432²¯±ß(2024Ç¯9·î´ü)
¼Ò°÷¿ô¡¡¡¡¡§ 607Ì¾(2024Ç¯9·îËö)
URL¡¡¡¡¡¡¡§ http://www.tau.co.jp
