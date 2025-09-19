¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡ÙÆÃÊÌ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à·úÃÛ¡¦¥¢ー¥È¹¥¤¤Î¤¿¤á¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê£µ¤Ä¤Î´ë²è ～ËÙÉô°Â»Ì¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¡¦ÀÐ¾å½ãÌé¡¦Ä¹ºä¾ï¡¦Ì¾ÏÂ¹¸Ê¿～
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¿À¸¶¾¡À®¡Ë¤Ï¡¢º£½©10·î4Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢·úÃÛº×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃøÌ¾¤Ê·úÃÛ²È¡¦¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÂ¿ºÌ¤Ê5¤Ä¤ÎÆÃÊÌ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿½¹þ¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢·úÃÛ¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢·úÃÛ²È¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ·úÃÛº×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢·úÃÛº×¤Î±¿±ÄÈñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·úÃÛ²È¤¿¤Á¤¬¼«¤é¸ì¤ëÀß·×¤ÎÇØ·Ê¤äÀ©ºîÈëÏÃ¡¢¶õ´Ö¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÀ¸¤ÎÀ¼¡É¤Ë¤Õ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)guntu
Æ£ËÜÁÔ²ð»á¡¢ÀÐ¾å½ãÌé»á¡¢Ä¹ºä¾ï»á¡¢Ì¾ÏÂ¹¸Ê¿»á¤Î4¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ËÙÉô°Â»Ì»á¤Ë¤è¤ë¥¬¥ó¥Ä¥¦¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤»¤È¤¦¤Á¥¯¥ëー¥º¼çºÅ¤ÎÆÃÊÌ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥ó¥¯¡§https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/wp-content/uploads/2025/09/20250918134229.pdf
No. 001 ¡ÊÆÃÊÌ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡¦11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
·úÃÛ²È¡¦ËÙÉô°Â»Ì»á¤È¤¤¤¯¥¬¥ó¥Ä¥¦ÆÃÊÌ¥é¥ó¥Á¥¯¥ëー¥º
ÆâÍÆ¡§ÄÌ¾ï¤Ï2Çñ3Æü°Ê¾å¤Î¥¯¥ëー¥º¤·¤«¹Ô¤ï¤Ê¤¤µÒÁ¥¡Ö¥¬¥ó¥Ä¥¦¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï·úÃÛº×¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥Á¥¯¥ëー¥º¡Ê¥·¥çー¥È¥¯¥ëー¥º¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµÒÁ¥¤òÀß·×¤·¤¿·úÃÛ²È¡¦ËÙÉô°Â»Ì»á¤â¾èÁ¥¤·¡¢Àß·×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÏÃ¤Ê¤É¸ì¤é¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Á¥Æâ¤Ë¤Æ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥Æー¥Þ¡§¡Ö¤»¤È¤¦¤Á¤Î³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢¤Á¤¤¤µ¤Ê½É¡£¥¬¥ó¥Ä¥¦¨¡¨¡¤½¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ÈËÙÉô°Â»Ì¤¬¸ì¤ëÌÚ¤Î·úÃÛ¡¦ÌÚ¤ò¸«¤ëµ»½Ñ¡×¡Ë¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¾èÁ¥¤·¤¿¿Í¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Á¥Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Î¸«³Ø²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ËÙÉô»áÀß·×¤Ë¤è¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍá¾ì¤È¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤ÏÍÎ¿©¥á¥Ë¥åー¤è¤ê¡¢¥¬¥ó¥Ä¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Ê¤É¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤ÎÆÃÊÌ¥¯¥ëー¥º¤Ï¡ã¤»¤È¤¦¤Á¥¯¥ëー¥º¡ä¤¬¼Â»Ü¡¦ºÅ¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÊÌ±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤¿¤á¡¢·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢·úÃÛº×¤Î±¿±ÄÈñ¤Ë¤¢¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
(C)guntu
Î¹¹ÔÂå¶â¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ 300,000±ß¡Ê¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×´Õ¾Þ¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÉÕ¤¡Ë
Êç½¸´ü´Ö¡§¥Ä¥¢ー¼Â»Ü15ÆüÁ°¤Þ¤Ç¡Ê10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë / 11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë
ºÇ¾®ºÅ¹Ô¿Í¿ô¡§20Ì¾
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡õ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤»¤È¤¦¤Á¥¯¥ëー¥º¡Ê TEL : 0120-489-321 ¡Ë
¢¨¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨JRÊ¡»³±Ø¤«¤é±ýÉü¤ÎÁ÷·Þ¡ÊÈ¯¼Ö¤Î»þ´Ö»ØÄê¤¢¤ê¡§ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/events-tours/
No. 002¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
·úÃÛ²È¡¦ÀÐ¾å½ãÌé»á¤ÈºâÃÄÍý»öÄ¹¤È¤ÎÆÃÊÌÈÕ»Á²ñ-- ¡Ö¿À¾¡»û Áµ¤ÈÄí¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×ÂßÀÚ¡¡
Ìë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤´´Õ¾Þ
ÆâÍÆ¡§ÀÐ¾å½ãÌé»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¾¡»û¤òÂßÀÚ¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌÈÕ»Á²ñ¤Ç¤¹¡£·úÃÛ¤È¤¤¤¦¥¹¥±ー¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ÖÉ÷·Ê¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÀÐ¾å»á¤Î·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·úÃÛ¤ÈÉ÷·Ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÏÃ¤ò¤´ËÜ¿Í¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µÒÁ¥¡Ö¥¬¥ó¥Ä¥¦¡×¤Îò¿´Æ½¤¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢Ã¸Ï©Åç¡ÖÏÊ¡Ê¤Î¤Ö¡Ë¡×¤ÎÂç¾¤Ë¤è¤ë¾¢¤Îò¿¤È¶¦¤Ë¡¢·úÃÛ¤ò°¦¤¹¤ëÊý¡¹¤È¸ì¤ê¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Arch-Exist
¢¨QR¥³ー¥É¤Ï9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ 150,000±ß¡Ê¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×´Õ¾Þ¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÉÕ¤¡Ë
¼õÉÕ¿Í¿ô¡§10Ì¾
Êç½¸´ü´Ö¡§¥Ä¥¢ー¼Â»Ü£µÆüÁ°¤Þ¤Ç¡Ê11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡õ¾ÜºÙ¡§±¦¾åQR¥³ー¥É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
No. 003¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡
·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤ÈºâÃÄÍý»öÄ¹¤È¤ÎÆÃÊÌÈÕ»Á²ñ-- ¡Ö¿À¾¡»û Áµ¤ÈÄí¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×ÂßÀÚ¡¡
Ìë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤´´Õ¾Þ
ÆâÍÆ¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¡¢·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖËüÇî¡ØÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡Ù¤«¤é¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö·úÃÛ¡Ø³¤Åç¡Ù¤Þ¤Ç¡£·úÃÛ²È¡¦Æ£ËÜÁÔ²ð¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡×¡£¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¡¢¸½ºß·×²èÃæ¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¿·¤·¤¤·úÃÛ¤ÎÄó°Æ¡Ö³¤Åç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤´ËÜ¿Í¤«¤é¤½¤Î¹½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿À¾¡»û¤òÆÃÊÌ¤ËÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÁ¥¡Ö¥¬¥ó¥Ä¥¦¡×¤Îò¿´Æ½¤¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢Ã¸Ï©Åç¡ÖÏÊ¡Ê¤Î¤Ö¡Ë¡×¤ÎÂç¾¤Ë¤è¤ë¾¢¤Îò¿¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(C)Sou Fujimoto Architects
¢¨QR¥³ー¥É¤Ï9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ 150,000±ß¡Ê¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×´Õ¾Þ¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÉÕ¤¡Ë
¼õÉÕ¿Í¿ô¡§10Ì¾
Êç½¸´ü´Ö¡§¥Ä¥¢ー¼Â»Ü£µÆüÁ°¤Þ¤Ç¡Ê11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡õ¾ÜºÙ¡§±¦¾åQR¥³ー¥É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
No. 004¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡
·úÃÛ²È¡¦Ä¹ºä¾ï»á¤Ë¤è¤ë¿À¾¡»û½ÉË·¹½ÁÛ¥×¥é¥óÀâÌÀ¤ÈÈó¸ø³«½ÉÇñÅï¤ÈBAR¤Î¸«³Ø
ÆâÍÆ¡§Íè½Õ½×¹©Í½Äê¤Î¿À¾¡»û¤Ë¤Æ¹½ÁÛÃæ¤Î60¼¼Í¾¤ê¤Î½ÉË·¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·úÃÛ²È¡¦Ä¹ºä¾ï»á¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹þ¤á¤¿»×¹Í¤ä¥¹¥Èー¥êー¤ò¤´¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö LLOVE HOUSE ONOMICHI¤Ç¤Î¡ØÈ¾·úÃÛ¡ÙÅ¸¤ÈDOKUBO¡ÜEL AMIGO¤Ê¤É¤ÎÀ¥¸ÍÆâ¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸ì¤ë¡×¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ä¹ºä»áÀß·×¤Î½ÉÇñÅï¡ÖDOKUBO/ ÆÈËº¡×¤ÈBAR¡ÖEL AMIGO¡×¤Î½é¸ø³«¡£¿À¾¡»û¤ÇÄ¹ºä»á¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ø¤È¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºä»áÀß·×¤Î½ÉÇñÅï¡ÖDOKUBO/ÆÈËº¡×(C)Kenta Hasegawa
¢¨QR¥³ー¥É¤Ï9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ 70,000±ß¡Ê¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×´Õ¾Þ¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¢Ãë¿©ÉÕ¤¡Ë
¼õÉÕ¿Í¿ô¡§30Ì¾
Êç½¸´ü´Ö¡§¥Ä¥¢ー¼Â»Ü3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¡Ê10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡õ¾ÜºÙ¡§±¦¾åQR¥³ー¥É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
No. 005¡§2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ä¦¹ï²È¡¦Ì¾ÏÂ¹¸Ê¿»á¤Ë¤è¤ë¿À¾¡»û¤Î¥¢ー¥È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÔÞ«Äí¡Õ¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
ÆâÍÆ¡§Ä¦¹ï²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSandwich¡×¤òÎ¨¤¤¤ëÌ¾ÏÂ¹¸Ê¿»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿À¾¡»û¤Î¥¢ー¥È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÔÞ«Äí¡Õ¤Ï¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿âÔÁÛÅª¤Ê¶õ´ÖÂÎ´¶¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢ー¥È¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿·úÃÛÀß·×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¡ÖÁµ¤ÎÀ¤³¦¤È¶Á¤¤¢¤¦¥¢ー¥È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÔÞ«Äí¡Õ¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©Ì¾ÏÂ¹¸Ê¿¤¬¸ì¤ëÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤´ËÜ¿Í¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´Õ¾Þ¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÔÞ«Äí¡Õ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸Æ±þ¤¹¤ëÃã²Û¤Î¤ªÀÊ¤ò¡¢µþÅÔ¡ÖFarmoon¡×¼çºË¡¦Á¥±Û²íÂå»á¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÎÁÍý·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢¿©¤òÊ¸²½¤äÎò»Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ½¸½¤¹¤ëÁ¥±Û»á¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤ËË¤«¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾ÏÂ»á¤È¤Î¸ì¤é¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢¥¢ー¥È¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹½©¤Î¸á¸å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Photo : Nobutada OMOTE | SANDWICH
¢¨QR¥³ー¥É¤Ï9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ 50,000±ß¡Ê¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×´Õ¾Þ¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¢¤ªÃã¤È¤ª²Û»ÒÉÕ¤¡Ë
¼õÉÕ¿Í¿ô¡§36Ì¾
Êç½¸´ü´Ö¡§¥Ä¥¢ー¼Â»Ü3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¡Ê11·î3Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡õ¾ÜºÙ¡§±¦¾åQR¥³ー¥É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×¡ä¤È¤Ï
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¤¬¡Ö·úÃÛ¡×¤ÇÌ¤Íè¤Î³¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤³¤É¤â¤Î´¶À¤òËá¤¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤Î¡ÈÌ¾·úÃÛ¡É¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢3Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤¹¤ë·úÃÛÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ëº×Åµ¤Ç¡¢¸½ºßÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý½Ñº×¤Î¡È·úÃÛ¡ÉÈÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½é²ó¤Î2025Ç¯¤Ï¡¢¹Åç¸©¤ÎÊ¡»³»Ô¡¦ÈøÆ»»Ô¤Ë¤¢¤ë7¤Ä¤Î²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë8¤Ä¤Î·úÃÛ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¤ò2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë-2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ê58Æü´Ö¡Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾·úÃÛ²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦·úÃÛ²È¡¦ºî²È¤Þ¤ÇÁíÀª23ÁÈ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤ä¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
¡ýSNS
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡ã¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¡ä¤Ï¡¢¾ïÀÐ¥°¥ëー¥×¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ÈË¤«¤Ê»ÔÌ±À¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢·úÃÛÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿ºâÃÄ¤Ç¤¹¡£¾ïÀÐ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³¤±¿¡¢Â¤Á¥¡¢ÊªÎ®¡¢¾¦¼Ò¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢´Ä¶¡¢¥é¥¤¥Õ¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Î³Æ»ö¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥°¥ëー¥×¼Ò²ñ¹×¸¥¿ä¿ÊÉô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¡§ABOUT | °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ(https://kambara-tsuneishi-foundation.jp/about/)
¾ïÀÐ¥°¥ëー¥×¡§https://www.tsuneishi-g.jp/company/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ý°ìÈÌ¤ÎÊý¸þ¤±¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
°Ê²¼¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/¡¡(https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/)
¡ýÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¡Ø¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ·úÃÛº×2025¡Ù¡¡»öÌ³¶É
¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸¶¡¦¥Ä¥Í¥¤¥·Ê¸²½ºâÃÄ¡¡Æâ¡Ë
¥áー¥ë¡§pr@kambara-tsuneishi-foundation.jp¡ÊÃ´Åö¡§¼éÅÄÈþÆà»Ò¡Ë