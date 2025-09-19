¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö³ÈÂç¡×¤«¤é¡ÖÁªÊÌ¡×¤Ø¡¡¥µ¥¤¥È¿ô¤Ï2024Ç¯¤Ë½é¤Î¸º¾¯¤â¡ÖÃÏ°è¾ðÊó¡×¤Ê¤É3¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÁý²Ã¡¡～5Ç¯¥Çー¥¿¤ÇÆÉ¤à¡¡¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é～
¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦WEB¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤ÉÌó6,500ÇÞÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÆâ³°ÀÚÈ´ÄÌ¿®¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£µÁ¾¼¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢WEB¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¼Ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¿ô»ú¤«¤é¸«¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤Ï2021Ç¯～2025Ç¯¤Î³Æ6·î»þÅÀ¤ÇÅÐÏ¿¤Î¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¤¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤Î·ï¿ô¿ä°Ü¤Î¤Û¤«ÇÞÂÎ¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤´¤È¤Î½¸·×¡¢Áý¸º¿ä°Ü¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï2009Ç¯¤è¤êWEB¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¥µ¥¤¥È¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«»ÏÅö½é1,466·ï¤À¤Ã¤¿Ä´ººÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¿ô¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç2023Ç¯¤Î4,806·ï¤ò¥Ôー¥¯¤Ë2024Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢WEB¥Ë¥åー¥¹¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ô»ú¤«¤é¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡ËÅö¼Ò¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥È¤ò·ÇºÜÆâÍÆ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿50¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥È¿ô¤Ï2023Ç¯¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¸º¾¯¡¡¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ÎÁý¸º¤Ç¤ÏÌÀ°Å¤â
¢£Áí¥µ¥¤¥È¿ô¤Î¿ä°Ü
2021Ç¯4,481·ï ¢ª 2022Ç¯4,658·ï ¢ª 2023Ç¯4,806·ï ¢ª 2024Ç¯4,615·ï ¢ª 2025Ç¯4,437·ï
2024Ç¯¤Ë½é¤Î¸º¾¯¤òµÏ¿¤·¡¢2025Ç¯¤â¸º¾¯¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2024Ç¯Èæ¡§-178¥µ¥¤¥È¡¢-3.9¡ó¡Ë
¢£¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¿ô¡×¤È¡Ö¸º¾¯¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¿ô¡×¤ÎÈæ³Ó
Á°Ç¯Èæ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¿ô¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯ 34·ï¢ª2023Ç¯ 28·ï¢ª2024Ç¯ 12·ï¢ª2025Ç¯ 9·ï¤ÈÇ¯¡¹Æß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸º¾¯¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¿ô¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯12·ï¢ª2023Ç¯17·ï¢ª2024Ç¯33·ï¡¢2025Ç¯33·ï¤È2024Ç¯¤«¤éµÞÁý¤·2025Ç¯¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤¬ÌÀ³Î¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£5Ç¯´Ö¤Ç¿¤Ó¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ê2021Ç¯Èæ¡Ë
ÃÏ°è¾ðÊó¡§+195·ï¡Ê+36.9¡ó¡Ë
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦Êë¤é¤·¡§+34·ï¡Ê+43.0¡ó¡Ë
´Ä¶¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¡§+19·ï¡Ê+111.8¡ó¡Ë
¥¢ー¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡§+15·ï¡Ê+34.1¡ó¡Ë
Æó·åÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï4¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ß¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÃÏ°è¾ðÊó¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦Êë¤é¤·¡×¡Ö´Ä¶¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¡×¤Î3¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏËèÇ¯Áý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£5Ç¯´Ö¤Ç¸º¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ê2021Ç¯Èæ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§-55·ï¡Ê-26.1¡ó¡Ë
½÷ÀÁí¹ç¡§-45·ï¡Ê-24.5¡ó¡Ë
IT¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡§-37·ï¡Ê-21.0¡ó¡Ë
°åÎÅ¡¦°åÌô¡§-29·ï¡Ê-21.5¡ó¡Ë
°ìÈÌÁí¹ç¡§-25·ï¡Ê-13.5¡ó¡Ë
¾åµ´Þ¤áÆó·å¸º¾¯¤Ï13¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¡Ö½÷ÀÁí¹ç¡×¡Ö¶âÍ»¡¦¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±¡×¡Ö°åÎÅ¡¦°åÌô¡×¡ÖÆ°²è¡×¤Î5¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏËèÇ¯¸º¾¯¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¾¶á¡Ê2025Ç¯6·î¡Ë¤ÇÁý¤¨¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë
ÃÏ°è¾ðÊó¡Ê+17·ï¡Ë
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦Êë¤é¤·¡Ê+2·ï¡Ë
´Ä¶¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¡Ê+2·ï¡Ë
¶µ°é¡Ê+2·ï¡Ë
Å´Æ»¡¦¹Ò¶õ¡Ê+2·ï¡Ë
¥¹¥Ýー¥Ä¡ÊÌîµå¡Ë¡Ê+2·ï¡Ë
¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê³ÊÆ®µ»¡Ë¡Ê+2·ï¡Ë
¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß¡Ê+1·ï¡Ë
·ÝÇ½¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡Ê+1·ï¡Ë
¡ÖÁý²Ã¤Î»þÂå¡×¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÁªÊÌ¤Î»þÂå¤Ø
¥µ¥¤¥È¿ô¤ÎÁý¸º¤Ï2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ø¤Î°Ü¹Ô»þ¤Ë¹ÈÏ°Ï¤Ë¥Ö¥ìー¥¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ÎÁý¸º¤Ç¤Ï¡¢2022-2023Ç¯¤ÎÁ°È¾2Ç¯¤¬Áý¡¢2024-2025Ç¯¤Î¸åÈ¾2Ç¯¤¬¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö++--¡×¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ºÇÂ¿¤Ç12¥¸¥ã¥ó¥ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎã¡§¡Ö·ÐºÑ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎÁÍý¡×¡Ö¼«Æ°¼Ö¡×¡Ö¥Ë¥åー¥¹¡Ê³¤³°¡Ë¡×¡Ö½»Âð¡×¡ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×Åù¡Ë¡£
¥µ¥¤¥È¿ô¤¬¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿ô¤â2023Ç¯¤¬24·ï¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸³è·÷¡ß¼ÂÍÑ¡ß¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤Î¶¯¤µ
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃÏ°è¾ðÊó¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦Êë¤é¤·¡×¡Ö´Ä¶¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¡×¤Î3¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬ËèÇ¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¥íー¥«¥ë¤ÊÏÃÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¥³¥í¥Ê¼ýÂ«¸å¤âÄêÃå¤·¡¢À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó²ÁÃÍ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢¥µ¥¤¥È¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁý¸º¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ÐーÎÎ°è¤Î¹¤¤Áí¹ç·Ï¥µ¥¤¥È¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¼å´Þ¤ß
¡Ö½÷ÀÁí¹ç¡×¡Ö°ìÈÌÁí¹ç¡×¡ÖIT¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡×¤Ê¤É¡¢¼è¤ê°·¤¦ÏÃÂê¤¬¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¸º¾¯¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÏÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÆÃ²½¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥é¥¤¥ÈÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆó¶Ë²½¤äÀ³¤ßÊ¬¤±¤¬¿Ê¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Á´ÂÎ½Ì¾®¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÉôÀ®Ä¹¤Î¶ÉÌÌ
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ï½Ì¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÊÃÏ°è¡¦Êë¤é¤·¡¦´Ä¶¡¦¶µ°é¡¦¸òÄÌ¤Ê¤É¡Ë¤¬³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¾ðÊóÎ®ÄÌÀß·×¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï
¢£¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ËË¬¤ì¤¿ÊÑ²½¡¡Å¾ºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸º¾¯
¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µー¥ÐーÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¡¢ÉÊ¼ÁÃ´ÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ê¤É¸ÇÄêÈñ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹¹ð¼ý±×¤Ï³°ÉôÍ×°ø¤Ë¤è¤ëÊÑÆ°¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏºÎ»»¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤ÎÎ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ß¡¢³°ÉôÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½¸Ìó¤ÎÎ®¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Å¾ºÜ¡ÊÊ£À½¡Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024-2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢BIGLOBE¥Ë¥åー¥¹¡¿goo¥Ë¥åー¥¹¡¿So-net¥Ë¥åー¥¹¡¿GREE¡¿¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥£ー¥¯¤Ê¤ÉÅ¾ºÜ¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î½ªÎ»¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿
¢£¿È¶á¤Ê¾ðÊó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÆÀ¤¿¤¤¥æー¥¶ー¥Ëー¥º
¥Ë¥åー¥¹¾ÃÈñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¤ä¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ê¤ÉÃ»»þ´Ö¤ÇÍ×ÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¹¥¤à¥æー¥¶ー¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ÏÃÏ°è¾ðÊó¥Ëー¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Google¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¥íー¥«¥ë¥Ë¥åー¥¹ÏÈ¤Î¶¯²½¤ä¡¢Instagram¤ÎÃÏ¿Þ¸¡º÷µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢¡Ö¶á¤¯¤Î¾ðÊó¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÆ³Àþ¤¬³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸úÎ¨¤è¤¯¡×¡Ö¿È¶á¤Ê¾ðÊó¡×¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ï¡¢¿Ä¹¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖÃÏ°è¾ðÊó¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³ÈÂç¤Ë¤â·Ò¤¬¤ëÆ°¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£À¸À®AI¤ÎÌö¿Ê¤È¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥Õ¥È
¹¹ð¤Î¸úÎ¨Äã²¼¡¦ÇÛÊ¬ÊÑ²½¤Î¤Û¤«¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤Ë¤ª¤±¤ëAIÍ×Ìó¤ÎÉáµÚ¤â¿Ê¤ß¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹Íê¤ß¡×¤Î¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°ÉôÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æµ»ö¿ô¤òÂ·¤¨¤ë¡ÖÅ¾ºÜ°ÍÂ¸·¿¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢ÆÈ¼«¼èºà¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Î²ÁÃÍ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È±¿±ÄÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ë¥åー¥¹¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¸þ¤±¤Æ
¢£¥Ë¥åー¥¹Î®ÄÌ¤Î¡È·ÐÏ©¡É¤Þ¤ÇÀß·×
Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤«¡Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½ñ¤¤¤¿¤«¡Ë¡¿¤É¤³¤ØÅ¾ºÜ¤¹¤ë¤«¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÈÀê¤«¡Ë¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Ïª½Ð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÈÅ¾ºÜÇÞÂÎ¤Î½ÅÊ£¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Èー¥¿¥ë¥êー¥Á¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÞÂÎ¤ÎÁªÄê¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¤¥Ë¥åー¥¹¤ò¼è¤ê°·¤¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥êー¥Á¿ô¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÁªÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£WEB¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï½Ì¾®·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÏ°è¡×¡Ö´Ä¶¡×¡Ö¶µ°é¡×¡Ö¸òÄÌ¡×¤Ê¤É¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤â³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÞÂÎ¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò»Ù±ç
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´Æ»ë¤·¡¢¿ï»þ¥µ¥¤¥È¤ÎÄÉ²Ã¡¦ÊÄº¿¤òÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡ß±¿±Ä¼çÂÎ¡ß¹¹¿·¾õ¶·¤òÃßÀÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¼¡·ÇºÜ¡¦Å¾ºÜÍÌµ¡¦½ÅÊ£ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤É¤³¤¬½ñ¤¡¢¤É¤¦Î®ÄÌ¤·¤¿¤«¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Ïª½Ð¤Î²ÁÃÍ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»ö¼ý½¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥È¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁý¸º¡¦¿ä°Ü¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ê¤É¤«¤é¸ú²ÌÅª¤Ê·ÇºÜ³ÍÆÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¯ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò²¾ÀâÀß·×¡¢¥×¥é¥óÀß·×¤Ë¤´³èÍÑÄº¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤·¡¢¹Êó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
oyama@naigaipc.co.jp
