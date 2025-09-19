¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÁ°´Û¡¢ÇÛÃ£°÷¸þ¤±½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥»¥ß¥Êー¡ÖÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ»ö¸Î¤òËÉ¤°¡ª¼«Å¾¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¡×³«ºÅ
～ ·Ù»ëÄ£¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°´ü´Ö¡Ê9/21～9/30¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¡£ÇÛÃ£°÷Ìó470Ì¾¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢½ÐÁ°´Û¤ÎÇÛÃ£°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥»¥ß¥Êー¡ÖÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ»ö¸Î¤òËÉ¤°¡ª¼«Å¾¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¡×¤ò2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¾ðÀª¤ä¼«Å¾¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìó470Ì¾¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢ÇÛÃ£µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤°û¿©Å¹¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë½ÐÁ°´Û¤¬ÇÛÃ£¤òÃ´¤¦¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥Ç¥ê¥Ð¥êー®¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤ÎÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¤´ÃíÊ¸¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø°ÂÁ´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÉÊ¼Á¡¦°Õ¼±¸þ¾å¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·¼ÌØ³èÆ°¤ä¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§½ÐÁ°´Û °ÂÁ´¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê https://corporate.demae-can.co.jp/ir_information/policy/safety_guideline.html ¡Ë
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤é¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡ÊÎáÏÂ7Ç¯£¹·î21Æü～30Æü¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¸òÄÌÁíÌ³²Ý¤è¤ê¹Ö»Õ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó470Ì¾¤ÎÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤ÎË¡²þÀµ¡Ê¼«Å¾¼Ö±¿Å¾Ãæ¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¡Ë¤ä¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×Æ³Æþ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸Ë¡Îá¤ä¥ëー¥ë¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤ÊÇÛÃ£¶ÈÌ³¤Î¿´¤¬¤±¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー¸å¤Ë¤È¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï80%°Ê¾å¤¬ËþÂ¡¦¤ä¤äËþÂ¡¢¼¡²ó¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã°ÕÍß¤â80%°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤Î²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡Û
¡¦¼«Å¾¼Ö¤Î¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£°ìÅÙ¸òÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦Äê´üÅª¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î·¼È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤È¤Æ¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÍèÇ¯¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Îµ¬À©¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¤È¤Æ¤â¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¹ÖµÁ¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Äê´üÅª¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ¤ÎÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤¬¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÇÛÃ£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤è¤êÎÉ¤¤¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ò¤¤Ä¤Å¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û ³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5ÃúÌÜ27ÈÖ5¹æ ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌðÌî Å¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.demae-can.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://demae-can.com/
¢¨ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¡¡¹Êó
º´Æ£¡Ê080-3382-8446¡Ë
mail¡§pr@demae-can.co.jp
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢½ÐÁ°´Û¤ÎÇÛÃ£°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥»¥ß¥Êー¡ÖÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ»ö¸Î¤òËÉ¤°¡ª¼«Å¾¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¡×¤ò2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¾ðÀª¤ä¼«Å¾¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìó470Ì¾¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢ÇÛÃ£µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤°û¿©Å¹¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë½ÐÁ°´Û¤¬ÇÛÃ£¤òÃ´¤¦¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥Ç¥ê¥Ð¥êー®¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤ÎÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¤´ÃíÊ¸¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø°ÂÁ´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÉÊ¼Á¡¦°Õ¼±¸þ¾å¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·¼ÌØ³èÆ°¤ä¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§½ÐÁ°´Û °ÂÁ´¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê https://corporate.demae-can.co.jp/ir_information/policy/safety_guideline.html ¡Ë
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤é¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡ÊÎáÏÂ7Ç¯£¹·î21Æü～30Æü¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¸òÄÌÁíÌ³²Ý¤è¤ê¹Ö»Õ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó470Ì¾¤ÎÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤ÎË¡²þÀµ¡Ê¼«Å¾¼Ö±¿Å¾Ãæ¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¡Ë¤ä¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×Æ³Æþ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸Ë¡Îá¤ä¥ëー¥ë¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤ÊÇÛÃ£¶ÈÌ³¤Î¿´¤¬¤±¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー¸å¤Ë¤È¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï80%°Ê¾å¤¬ËþÂ¡¦¤ä¤äËþÂ¡¢¼¡²ó¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã°ÕÍß¤â80%°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤Î²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡Û
¡¦¼«Å¾¼Ö¤Î¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£°ìÅÙ¸òÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦Äê´üÅª¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î·¼È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤È¤Æ¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÍèÇ¯¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Îµ¬À©¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â½õ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¤È¤Æ¤â¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¹ÖµÁ¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Äê´üÅª¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ¤ÎÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¡¹¤¬¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÇÛÃ£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤è¤êÎÉ¤¤¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ò¤¤Ä¤Å¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û ³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5ÃúÌÜ27ÈÖ5¹æ ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌðÌî Å¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.demae-can.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://demae-can.com/
¢¨ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¡¡¹Êó
º´Æ£¡Ê080-3382-8446¡Ë
mail¡§pr@demae-can.co.jp