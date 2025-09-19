¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬¤Ä¤Å¤ëÌ´¤ÈÄ©Àï¡¢ÆüËÜ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¤ÇÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÂè9²ó µþ¿Ê¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»KLA Á´¹ñ¹çÆ±¥¹¥Ôー¥ÁÂç²ñ¡×¤ò9/22¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é3,500¿Í°Ê¾å¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬ÄÌ¤¦ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¡£¹ñÆâ¤Î9¹»¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÂåÉ½¤¬ÆüËÜ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¤ò¶¥¤¦
³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËµþÅÔ¥Æ¥ë¥µ¤Ë¤Æ¡ÖÂè9²ó µþ¿Ê¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»KLAÁ´¹ñ¹çÆ±¥¹¥Ôー¥ÁÂç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ9¹»¼Ë¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÂåÉ½¤Î³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸15Ì¾¤¬ÆüËÜ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ´¤ä»×¤¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿Ê¸²½¸òÎ®¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Âç²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅý°áÁõ¤äÍÙ¤ê¡¢²Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ñ¾ì¤¬°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆø¤ï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎºßÎ±³°¹ñ¿Í¤¬²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤¹¤ëÃæ¡¢³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÁý²Ã¤ÈÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡È°ÛÊ¸²½Íý²ò¡É¤È¡È¶¦À¸¡É¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþ¿Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤È²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè9²ó µþ¿Ê¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»KLA Á´¹ñ¹çÆ±¥¹¥Ôー¥ÁÂç²ñ ³µÍ×¡ä
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë12:30～16:00¡Ê³«¾ì11¡§50¡Ë
¢£¾ì½ê¡§µþÅÔ¥Æ¥ë¥µ ¥Æ¥ë¥µ¥Ûー¥ë¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÆî¶èÅì¶å¾ò²¼ÅÂÅÄÄ®70¡Ë
¢£¥Æー¥Þ¡§¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡¢¤Ë¤Û¤ó¤´¤ÎÏÂ¡×
¢£È¯É½¼Ô¡§µþ¿Ê¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»KLA ¹ñÆâ9¹»¼Ë¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿15Ì¾
¢£¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
¡¡11¡§50 ³«¾ì
¡¡12¡§30 ³«²ñ¼°¡¦°§»¢
¡¡12¡§50 ¥¹¥Ôー¥ÁÈ¯É½ Âè1Éô¡Ê8Ì¾¡Ë
¡¡14¡§00 ¥¹¥Ôー¥ÁÈ¯É½ Âè2Éô¡Ê7Ì¾¡Ë
¡¡14¡§50 ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Âç²ñ
¡¡15¡§40 É½¾´¼°¡¦ÊÄ²ñ
ºòÇ¯¡ÊÂè8²óÂç²ñ¡Ë¤ÎÍÍ»Ò
¡ãµþ¿Ê¥°¥ëー¥×¥ªー¥×¥ó¼ÒÆâÊó note¡ähttps://note.kyoshin.co.jp/n/n7fb1648ec4eb
¡Ú¼èºà²ÄÇ½¹àÌÜ¡Û
¡¦¥¹¥Ôー¥ÁÈ¯É½¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡¦¼õ¾Þ¼Ô¤ä¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¦³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê ÆüËÜ¸ì¶µ°é»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡Úµþ¿Ê¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»KLA¡Û¡¡
https://www.kla.ac/jp/
µþ¿Ê¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»KLA¤Ï¡¢µþ¿Ê¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤ò¤«¤«¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤äÆüËÜ¤Ç¤Î½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°10¹»¡ÊÅìµþ4¡¢°¦ÃÎ¡¦¼¢²ì¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¡¢³¤³° ¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¦¥ä¥ó¥´¥ó¡Ë¤Ç¡¢Ìó3,500Ì¾¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡Û
ËÜ¼Ò¡§600-8177µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¸Þ¾ò²¼¤ëÂçºäÄ®382-1
ÀßÎ©¡§1981Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÌÚ¡¡¹¯Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¡Ê½¸¹ç³Ø½¬½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡Ë¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
½¾¶È°÷¿ô¡§2,081Ì¾¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥µー¥Ó¥¹»ö¶È½ê¿ô¡§493¥«½ê¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://group.kyoshin.co.jp/
¡Úµþ¿Ê¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
µþ¿Ê¥°¥ëー¥×¤Ï1975Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤Î¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£¶µ°é¤È¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
·Ð±Ä´ë²èÉôIR¹Êó²Ý¡¡075-365-1550
²ÝÄ¹¡¡¿¹ºê¡¡080-1489-5810
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê
https://group.kyoshin.co.jp/
µþ¿Ê¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»KLA
https://www.kla.ac/jp/
