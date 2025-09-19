¥«¥«¥ªÍ³Íè¤Î¥»¥é¥ß¥É¤ò»ÈÍÑ¡ªÆü¡¹¤ò¤¦¤ë¤ª¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥«¥«¥ª¥Üー¥Æ¡×9·î30ÆüÈ¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬Èø¡¡Ê¸ÆóÏº¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¢¨1ÁÇºà²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯Í³Íè¤ÎÈþÍÆ¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¡Ö¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥«¥«¥ª¥Üー¥Æ¡×¤ò2025Ç¯9·î30Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
♦¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯Í³Íè¤ÎÈþÍÆ¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¡Ö¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¡¢
¡¡¥»¥é¥ß¥É´ÞÍ¥«¥«¥ªÃê½ÐÊª¤ò2ÇÜ¡ÊÅö¼ÒÈæ¢¨2¡ËÇÛ¹ç
♦¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤Î¤Ë¹â¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë
♦¥®¥ë¥È¥Õ¥êー¤ÊÄãÅü¢¨3»ÅÎ©¤Æ
¡Ö¥«¥«¥ª¥Üー¥Æ¡×¡Ê60ℊ¡Ë ²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
¡¡¡Ö¥«¥«¥ª¥Üー¥Æ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡×¤ä¡Ö¹â¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥«¥«¥ªÍ³Íè¤ÎÈþÍÆ¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¥«¥«¥ª¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ïー¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÈþÍÆ·Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¢¨4¤Ç¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Îº×Åµ¡ÖSalon du Chocolat Paris 2024¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖC.C.C.¡×¢¨5¤Ë¤ÆºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¥´ー¥ë¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ì£¤ï¤¤¤äÉÊ¼Á¤ò´Þ¤á¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡×¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ò¹â¤á¡¢ÈÎÇä·ÐÏ©¤âÁ´·ÐÏ©¤Ë³ÈÂç¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¢¨1¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¡Ö¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥»¥é¥ß¥É´ÞÍ¥«¥«¥ªÃê½ÐÊª¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤âÅö¼ÒÈæ2ÇÜ¢¨2¤Î300£í£ç¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë´ÞÍ¡¢¤«¤ÄÄãÅü»ÅÎ©¤Æ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ú¥ëー»º¥«¥«¥ªÆ¦¢¨6¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥ß¥ë¥¯´¶¤ò´¶¤¸¤ë¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢Æü¡¹¤ò¤¦¤ë¤ª¤¹¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òÄÌ¤¸¡¢ÈþÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥«¥«¥ª¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¦ËèÆü¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯Í³Íè¤Î¡Ö¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥«¥«¥ª¤Ë¤Ïº£¤Þ¤ÇÍ¸ú³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¼ïÈé¡Ö¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¥»¥é¥ß¥É¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥»¥é¥ß¥É¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö¥Ò¥È¤ÈÆ±¤¸·¿¤Î¥»¥é¥ß¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥È·¿Í·Î¥¥»¥é¥ß¥É¡×¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¤³¤Î¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯Í³Íè¤Î¡Ö¥Ò¥È·¿Í·Î¥¥»¥é¥ß¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥È·¿Í·Î¥¥»¥é¥ß¥É¡×¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ÎÈ©¤ËËÜÍè¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤Ê¬»Ò¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥»¥é¥ß¥É¤ÇÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥é¥ß¥É»Ô¾ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥«¥ª¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¡Ö¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡×¤ÎÁÇºà¤Î³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥«¥ª¥Üー¥Æ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.meiji.co.jp/products/brand/cacaobeaute/
¢£¡Ö¤Ò¤é¤±¡¢¥«¥«¥ª¡£¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤è¤ê¡Ö¤Ò¤é¤±¡¢¥«¥«¥ª¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¥«¥«¥ª¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤Ï¡¢È¯¹Ú¤Ë»È¤ï¤ì¤ë²ÌÆù¤ÎÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢3³ä¤Û¤É¤·¤«¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥«¥ª¤ò¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¥«¥«¥ª¤ò´Ý¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥«¥ª¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤Ø¤Î´Ô¸µ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥«¥«¥ª¤Î¿·ÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿©ÉÊ¤Î³«È¯¤ä¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¤ÏÈó¿©ÉÊÎÎ°è¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥«¥ª¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³°Éô¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¿©ÉÊ°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥«¥«¥ªÍ³Íè¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÈþÍÆ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥á¥¤¥¸¥«¥«¥ª¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤â»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤é¤±¡¢¥«¥«¥ª¡£¡×¥µ¥¤¥È¡§https://www.meiji.co.jp/sustainability/newaction/cacao/
¢¨1¡¡ÈþÍÆÀ®Ê¬¡¦¿©ÉÊÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥«¥ªÍ³Íè¥»¥é¥ß¥É¤ÎÏÀÊ¸¸¡º÷¡¢ÆÃµö¸¡º÷¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷·ë²Ì¤è¤ê
¢¨2¡¡2025Ç¯1·îÈ¯ÇäÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó¡¢1È¢(60g)¤¢¤¿¤ê
¢¨3¡¡¡ÖÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÅüÎà40¡ó¸º
¢¨4¡¡ÈþÍÆ·Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤ÏÈþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¢¨5¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¸¢°Ò¤ò¤â¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Á¥ç¥³°¦¹¥¥¯¥é¥Ö¡ÖClub des Croqueurs de Chocolat¡Ê¥¯¥é¥ÖŽ¥¥ÇŽ¥¥¯¥í¥¯ー¥ëŽ¥¥É¥¥Ž¥¥·¥ç¥³¥é¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£2025Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥«¥«¥ª¥Üー¥Æ¡×¡Ê¥«¥«¥ª¥Ë¥ÖÍ³Íè¤Î¥«¥«¥ª¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¤ò»ÈÍÑ¡¢ ¥»¥é¥ß¥É´ÞÍ¥«¥«¥ªÃê½ÐÊª150mgÇÛ¹ç¡¢·ÐÏ©¸ÂÄê¡ÊÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ª¤è¤Ó¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢°ìÉô¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ë¡Ë¤Ë¤ÆÅöÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¥»¥é¥ß¥É¡×¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ò¹â¤á¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨6¡¡¥Ú¥ëー»º¥«¥«¥ª¡Ê¥«¥«¥ª¥Þ¥¹Ãæ71¡ó¡Ë