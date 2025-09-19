´Ú¹ñ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡ÖFORCE¡×¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡¦¥Ï¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¤Ç¡ØRotation¡Ù¤ò¾å±é¤Ø
¥½¥¦¥ë¡¦´Ú¹ñ¡¢2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- ´Ú¹ñ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄFORCE¤¬¡¢10·î¤Ë¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Î¥¨¥ì¥Ð¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÉñÂæ·Ý½Ñº×¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¡ÊHighFest¡Ë¡×¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¡ØRotation¡Ê¼«Å¾¡Ë¡Ù¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£
FORCE¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë´Ø·¸À¤òÃµµá¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢±ÇÁü¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸À¸ì¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¥Î¥ó¥Ðー¥Ð¥ë·Á¼°¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ØRotation¡Ù¤Ï¡¢±§Ãè¤Î¼«Å¾¤ä¸øÅ¾¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶Íý¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÎÏ¤¬ÏÇÀ±¤Î±¿Æ°¤ä¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾å±é»þ´Ö¤ÏÌó50Ê¬¡£¥µー¥«¥¹·Ý½Ñ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢ー¥È¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÃí¤Î²óÅ¾ÁõÃÖ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£6¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¸¦µæ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆæ¤á¤¤¤¿µ¡³£¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é»þ¶õ¤òÎ¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²Ê³Ø¤È·Ý½Ñ¤¬Í·¤Ó¿´Ë¤«¤Ë¸ò¤ï¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄÂ¿´¶³ÐÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë´Ú¹ñÊ¸²½·Ý½Ñ°Ñ°÷²ñ¡ÊARKO¡Ë¤Î¡Öº£Ç¯¤Î¿·ºî¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¼çºÅ¤Î¡Ö½Õ¤ÎÆü¡×ÉñÂæ·Ý½Ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ë¥Ñ¥óÅÔ»ÔÊ¸²½ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÔ³½£¥Õ¥§¥¢_Book&Culture¡×¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥¸¾·ÂÔ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿·¿Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¾·ÂÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ô³½£»Ô¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÎ×¤à¥Ï¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2003Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¤Ï¡¢±é·à¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥µー¥«¥¹¡¢²»³Ú¡¢¥¢ー¥È¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢ºÇÂç¤Î¹ñºÝÉñÂæ·Ý½Ñº×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é500¤òÄ¶¤¨¤ë·àÃÄ¤È5,000¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¶¨²ñ¡ÊEFA¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖEFFE Laureate¡Ê¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï20¥«¹ñ¤«¤é400¿Í°Ê¾å¤¬»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢FORCE¤Î¾·ÂÔ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡¦¥µー¥«¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ý½Ñ¸òÎ®¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FORCE¤òÎ¨¤¤¤ë±é½Ð²È¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Ï¡¢¡ÖÔ³½£¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¥Ï¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÉñÂæ·Ý½Ñ¤ä¥µー¥«¥¹¤¬À¤³¦¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¢ー¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢ー¥Ä¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
