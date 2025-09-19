ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ØComicFesta¡Ù¤Ë¤Æ5Æü´Ö¸ÂÄê¡ª¿Íµ¤ºîÉÊÂÐ¾Ý¤Î30%¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖComicFesta¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë30¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú5Æü´Ö¸ÂÄê¡Û¿Íµ¤ºîÉÊÂÐ¾Ý¡ª30%¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤ò°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¿·¤·¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤êºîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢ComicFesta¤Ç¤ÎÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
¡¡2025Ç¯9·î19Æü(¶â)～2025Ç¯9·î23Æü(²Ð)
¢£³µÍ×
¡¡ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¡¢30¡óÊ¬¤ÎComicFesta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊºÇÂç5,000pt¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¢£ÂÐ¾ÝºîÉÊ
¡¡°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡URL¡§https://comic.iowl.jp/notices/notice_pointback_20250919
¢£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Í½ÄêÆü
¡¡2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¢¨¼õ¤±¼è¤ê´ü¸Â¤Ï2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¼õ¤±¼è¤êÊýË¡
¡¡¥Þ¥¤ËÜÃª > ¾ðÊó¡¿ÀßÄê > ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈBOX¤è¤ê¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://comic.iowl.jp/notices/notice_pointback_20250919
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¡¡¦¥³¥ÞÆÉ¤ßºîÉÊ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï·î³Û²ñ°÷¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈBOX¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼õ¤±¼è¤ê´ü¸Â¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡Ë¤ò²á¤®¤ë¤È¼º¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ComicFesta
ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«¼Ò¤ÇºîÉÊ¤ò»ý¤Ä¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØComicFesta¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¡¡¾Î¡§ComicFesta¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë
ÇÛ¡¡¿®¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁ´ºîÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊÂ¿¿ô¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://comic.iowl.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/ComicFesta_Info