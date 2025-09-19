¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥Çー¥¿¼Ò¡¢¼ÖÎ¾¡¢ ±¿¹Ô¡¢ ÇÛ¼Ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤°AI¡£¡ÖAI¹¦ÌÀ on IDX for Transport Operations¡×- ±¿Í¢¡¦ÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ëAI¥â¥¸¥åー¥ë¡¢ ÅÐ¾ì
´ë¶È¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÍø³èÍÑ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢AI¥Çー¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´¡¹ÌÚÎ´¿Î¡¢°Ê²¼AI¥Çー¥¿¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI¹¦ÌÀ on IDX¡×¤ò±¿Í¢¡¦ÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ËºÇÅ¬²½¤·¡¢ ¼ÖÎ¾Æ°ÂÖ´ÉÍý¡¦ÀÑºÜ·×²è¡¦¥ëー¥ÈÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ØAI¹¦ÌÀ on IDX for Transport Operations¡Ù ¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿Ï«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©¡¢ ¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¡¢ ÊªÎ®¤ÎÉ¸½à²½°µÎÏー¡¡
ÊªÎ®¡¦±¿Í¢¶È³¦¤Ïº£¡¢ Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¹½Â¤ÊÑ²½¤ÈÂÐ±þ¥¹¥Ôー¥É¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¡¢ Æü¡¹¤Î¼ÖÎ¾±¿¹Ô¡¦ÇÛ¼Ö¡¦ÀÑºÜ¡¦ÇÛÁ÷¿ÊÄ½¤Î²Ä»ë²½¤ÈºÇÅ¬²½¤Ï¡¢ ¤â¤Ï¤ä¿Í¤Î·Ð¸³¤È´ª¤À¤±¤Ç½èÍý¤·¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ ¼¡À¤ÂåAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI¹¦ÌÀ on IDX¡×¤ò±¿Í¢¡¦ÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ËºÇÅ¬²½¤·¡¢ ¼ÖÎ¾Æ°ÂÖ´ÉÍý¡¦ÀÑºÜ·×²è¡¦¥ëー¥ÈÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ØAI¹¦ÌÀ on IDX for Transport Operations¡Ù ¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.idx.jp/ai/Transport/
¢£ ²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤ÈAI³èÍÑ¤Î°ÕµÁ
¡¦ ¼ÖÎ¾¤Î°ÌÃÖ¡¦ÀÑºÜ¾õ¶·¡¦²ÔÆ¯¾õ¶·¤¬°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦ ÇÛ¼Ö·×²è¤ÏÂ°¿ÍÅª¡¦·Ð¸³°ÍÂ¸¤Ç¡¢ ºÆ¸½À¤Ë·ç¤±¤ë
¡¦ ÈË´×º¹¤ä¹´Â«»þ´Ö¤ÎÊÐ¤ê¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤º¡¢ ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÎ¥¿¦Í×°ø¤Ë
¡¦ ÆüÊó¤ä±¿¹ÔµÏ¿¤ÎºîÀ®¤¬¼êºî¶È¤«¡¢ ¸åÄÉ¤¤½èÍý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á
¡¦ ÇÛÁ÷ÃÙ±ä¡¦ºÆÇÛÃ£¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸Í×°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬º¤Æñ
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖAI¹¦ÌÀ on IDX for Transport Operations¡×¤Ï¡¢¼ÖÎ¾±¿¹Ô¾ðÊó¡¦ÀÑºÜ¥Çー¥¿¡¦ÇÛÁ÷ÍúÎò¤ò¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àIDX¤Ë½¸Ìó¤·¡¢RAG´ðÈ×¤Ë¤è¤êÀ¸À®AI¡ÖAI¹¦ÌÀ¡×¤Ç²£ÃÇ²òÀÏ¤·¡¢ ¡ÈÈ½ÃÇ¡É¤È¡ÈºîÀ®¡É¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¶ÈÌ³»²ËÅ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ÈÀÜÂ³ÂÐ¾Ý
¡üÆ°ÂÖ´ÉÍý¡¿±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È
ODINÅù¤ÎÆ°ÂÖ´ÉÍý¥Äー¥ë¡¢ TMS¡¢ ¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¾ðÊó¡¢ ¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô¼ÂÀÓ¡¢ ÇÛ¼Ö·×²è¤Ê¤É¤òIDX¤ËÅý¹ç´ÉÍý¡£
¡üIDX¡§±¿¹Ô´ØÏ¢¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ëÏ¢·È´ðÈ×
IDX¾å¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Áー¥à¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿ÇÛÁ÷ÍúÎò¡¢ ½ÐÈ¯ÃÙ±ä¡¦½ÂÂÚ¡¢ ÀÑºÜÎ¨¡¢ ¹´Â«»þ´Ö¡¢ ¼ÖÎ¾ÊÌKPI¤Ê¤É¤ÎÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤âRAG´ðÈ×¤ÇÀ¸À®AI¤Ë³èÍÑ¡£
¡üAI¹¦ÌÀ¡§±¿¹Ô¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¥ì¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤Î»Ù±çAI
¡¦¡Ö²áµî¤ÎÇÛ¼Ö¥Çー¥¿¤«¤é¸úÎ¨Åª¤À¤Ã¤¿ÇÛ¼Ö¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡×
¡¦¡Ö±¿¹ÔµÏ¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¹´Â«»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡×
¡¦¡ÖÀÑºÜÎ¨¥Çー¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¸úÎ¨²þÁ±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Æ¡×
¡¦¡ÖÇÛÁ÷µÏ¿¤«¤éÃÙÇÛ¤¬È¯À¸¤·¤¿»öÎã¤ÈÍ×°ø¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÂÐ±þºö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¡×¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ ±¿¹Ô´ÉÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊ¬ÀÏ¤äÈ½ÃÇ¤òAI¤¬»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Êµ¡Ç½
1.ºÇÅ¬ÇÛ¼Ö¥ëー¥È¤ÎAIÄó°Æ
¢ª ²áµî¤ÎÁö¹Ô¥Çー¥¿¡¦½ÂÂÚ·¹¸þ¡¦ÀÑºÜÀ©¸Â¡¦»þ´Ö»ØÄê¾ò·ï¤«¤é¡¢ AI¤¬²áµî¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯3-5¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥ëー¥È¸õÊä¤ò¿ôÊ¬¤ÇÀ¸À®¡£
2.±¿¹Ô¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë²ÔÆ¯Î¨²þÁ±Äó°Æ
¢ª ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿±¿¹Ô¥Çー¥¿¤«¤é¼ÖÎ¾¤´¤È¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¡¢ ¹´Â«»þ´Ö¡¢ ÇÛ¼ÖÎ¨¡¢ ÀÑºÜÎ¨¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±Äó°Æ¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¡£
3.¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È²½¤µ¤ì¤¿¹àÌÜ¤Î¼«Æ°ÆþÎÏ¡Ü¿Í¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¡¦Ä´À°
¢ª ÆüÊóÍÑ¤ÎÁö¹Ô¼ÂÀÓ¡¢ ÃÙ±äÍ×°ø¡¢ Í½ÄêÂÐÈæ¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¥É¥é¥Õ¥È²½¤·¡¢ ½êÄ¹¡¦´ÉÍý¿¦¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£
