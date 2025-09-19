¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¡Ø¹½ÃÛ¡¦½¸µÒ¡¦CRM¡¦ÊªÎ®¤Î¥×¥í¤¬¸ì¤ë¡ª»ýÂ³Åª¤ËÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹Èë·í¡Ù¤ò2025Ç¯10·î3Æü¤Ë³«ºÅ¡ª
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëHATME³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ±à¹ÏÂ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Ô¥í¥¸¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò4¼Ò¶¦ºÅ¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¡Ö¹½ÃÛ¡¦½¸µÒ¡¦CRM¡¦ÊªÎ®¤Î¥×¥í¤¬¸ì¤ë¡ª»ýÂ³Åª¤ËÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹Èë·í¡×¤ò¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0052/?utm_source=250919hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press
¡Ú¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Û
¡¦¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¼ÒÆâ¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¡Ä
¡¦LTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¤Î¸þ¾å¤¬Æñ¤·¤¤¡Ä
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä
¡¦ÊªÎ®¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤...
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡Û
EC»ö¶È¤¬³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ëº£¡¢½¸µÒ³ÈÂç»Üºö¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò»ý¤Ä4¼Ò¤¬¡¢¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿UX²þÁ±¼êË¡¤È¡¢½é´ü¹½ÃÛ¤«¤éÇÛÁ÷¡¦¸ÜµÒÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤Î±¿ÍÑºÇÅ¬²½¤Þ¤Ç¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£EC»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²Ã&¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆÃÅµ¡Û
¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤Ç³Æ¼Ò¥»¥ß¥Êー»ñÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¶¦ºÅ´ë¶È
▶ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶î»È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ô¥ê¥Ã¥Ä
▶EC»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢ÊªÎ®¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤Ô¥í¥¸
▶400¼Ò1000°Æ·ï°Ê¾å¤Î¸ÜµÒÂÐ±þ¡¦¼õÃí½èÍýÂå¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
▶¥°¥ëー¥×Á´ÂÎÄó°Æ¼ÂÀÓ400¼Ò°Ê¾å¤ÎEC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¤«¤é±¿ÍÑÂå¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëHATME³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦Çä¤ì¤ëEC¥µ¥¤¥Èºî¤ê¤Î¶ñÂÎºö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ôー¥È¸ÜµÒ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦ECÊªÎ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£ ¥»¥ß¥Êー¥¹¥±¥¸¥åー¥ëµÚ¤ÓÆâÍÆ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/292_1_21e6f8ada24e79b67d1848ea92c0b0cc.jpg?v=202509190127 ]
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0052/?utm_source=250919hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press
²ñ¼Ò³µÍ×
HATME³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2022Ç¯7·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§Ãæ±à ¹ÏÂ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§WebÀ©ºî¡¦Æ°²èÀ©ºî¡¦Web¹¹ð»ö¶È
¢£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://hatme.jp/
¢£±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡§https://hatme.jp/service-ec/lp/