¤ª¤·¤ã¤Ù¤êAI¤¬¥¢ー¥È¤Ë»²²Ã¡ª¡ÖToyTalk¡×¤¬²¬»³·Ý½Ñ¸òÎ®2025¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ëµ»½ÑÄó¶¡

¹ñºÝ¸½ÂåÈþ½ÑÅ¸¡Ö²¬»³·Ý½Ñ¸òÎ®2025¡×¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡ÖAI¤È¥¢ー¥È´Õ¾Þ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥§¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¡§ÀÐ¶¶¿¿É§¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖToyTalk¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¡¦·Ý½ÑÅ¸¤ÇToyTalk¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖToyTalk¡×¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥§¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖToyTalk¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÂÐÏÃ·¿²»À¼AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Îー¥³ー¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
£±.¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ü¸ÇÍÃÎ¼±¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAI¤òºîÀ®²ÄÇ½
£².0.3ÉÃ¤Î¹âÂ®±þÅú¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¤¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤ò¼Â¸½
£³.´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢SNS´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÀîÆâÍ½ïÃø¡ÖÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÇòÄ»¤µ¤ó¤È¥¢ー¥È¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖAI¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¡×¤òAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖToyTalk¡×¤ÇÀ¸À®¡£Íè¾ì¼Ô¤¬AI¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¼çÂÎ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²¬»³¥«¥ë¥Á¥ãー¥«¥ë¥Á¥ãー
³Ø½Ñ´Æ½¤¡§ ²¬»³Âç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¼¼ ¾¾ÅÄÍµµ®¹Ö»Õ
µ»½ÑÄó¶¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥§¥ë
¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¢ー¥ÈÂÎ¸³
¡ÖAI¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¡×¤ÏºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤ê¤·¡¢¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¤¬¼ÁÌä¤ä´¶ÁÛ¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¢ー¥È´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ºîÉÊ¤Î¿§¡¢·Á¡¢°õ¾Ý¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¹Ô°Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤ºÙÉô¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¢ー¥È´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥§¥ë¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤Î²è´üÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢ToyTalkµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ¸³¤ÎÎ®¤ì¡§
¡¡1. QR¥³ー¥É¤äURL¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡ÖAI¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¡×¤ËÀÜÂ³
¡¡2. ÂÐÏÃ·Á¼°¤Î´Õ¾Þ¡§ Íè¾ì¼Ô¤¬ºîÉÊ¤òÀâÌÀ¡¢AI¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¤¬±þÅú
¡¡3. ´¶ÁÛ¤Î¶¦Í¡§ AI¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò¡¢´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ
¡¡4. Â¾¼Ô¤È¤Î¶¦ÌÄ¡§ Â¾¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò±ÜÍ÷¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤òÂÎ¸³
»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¸¦µæ²ÁÃÍ
¡¡²¬»³Âç³ØÁ°ÅÄÍµµ®¹Ö»Õ¤Î³Ø½Ñ´Æ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ïº£¸å¤Î¸¦µæ³èÆ°¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£AIµ»½Ñ¤¬¥¢ー¥È¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ä¡¢ÂÐÏÃ·¿AI¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤³Ø½¬ÂÎ¸³¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤ÎÃßÀÑ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤ÎÄó¶¡
¡ÖAI¤¯¤é¤È¤ê¤µ¤ó¡×¤ÏÍè¾ì¼Ô¤Ë´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ToyTalk¤Î´ðËÜÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËAIµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Ê¤¯¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¹×¸¥¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥§¥ë¤Ï²¬»³¸©½Ð¿È¼Ô¤¬ÀßÎ©¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È»º³ØÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ²¬»³¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¤È¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬»³·Ý½Ñ¸òÎ® 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û ²¬»³·Ý½Ñ¸òÎ®¡ÊOkayama Art Summit¡Ë¤Ï¡¢3 Ç¯¤Ë°ìÅÙ²¬»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸½Âå¥¢ー¥È¤Î¹ñºÝÅ¸¤Ç¤¹¡£2016 Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¥å¥ìー¥¿ー¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢²¬»³»ÔÆâ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£²ñ´ü¤Ï 9 ·î 26 Æü～11 ·î 24 Æü¤Þ¤Ç¤Î 60 Æü´Ö¡£