¡ØBABYMONSTER ¡íLOVE MONSTERS¡í JAPAN FAN CONCERT 2025¡Ù³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¤Ç2²ñ¾ì¤¬¥Á¥±¥Ã¥ÈSOLD OUT¡ª¥Á¥±¥Ã¥È»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡ª
YG ENTERTAINMENT¤«¤éÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¿·¿Í¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×BABYMONSTER¡Ê¥Ù¥¤¥Óー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ë¤Î½éÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡ØBABYMONSTER "LOVE MONSTERS" JAPAN FAN CONCERT 2025¡Ù¤¬2²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈSOLD OUT¡¢»Ä¤ê2²ñ¾ì¤âÇä¤êÀÚ¤ì´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè·î¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖSUMMER SONIC¡×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿½¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¡£³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¤¬³«»Ï¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡¢¿À¸Í¡¦GLION ARENA KOBE¤Î2²ñ¾ì¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬SOLD OUT¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ëÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¡¢Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¤âÇä¤êÀÚ¤ì´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢ÆüËÜ´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¥«¥Ðー¥¹¥Æー¥¸¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¿·¶ÊÈäÏª¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀèÃå¼õÉÕ¤Ï¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£
BABYMONSTER¤Ï¤³¤Î½Õ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ¡ãHELLO MONSTERS¡ä¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢K-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÃ»¤ÇºÇÂ¿Æ°°÷¿ô¤òµÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖSUMMER SONIC¡×¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¡£MOUNTAIN STAGE¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï2nd MINI ALBUM[WE GO UP]¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" JAPAN FAN CONCERT 2025¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡ã¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" JAPAN FAN CONCERT 2025
[ÆüÄø¡¦²ñ¾ì]
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00¡¡SOLD OUT
11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡¡³«¾ì13:00/³«±é14:00¡¡SOLD OUT
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¡¡³«¾ì16:30/³«±é18:00¡¡
11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¡¡³«¾ì12:30/³«±é14:00¡¡
12·î2Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿À¸Í¡¦GLION ARENA KOBE¡¡³«¾ì17:00/³«±é18:00¡¡SOLD OUT
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¿À¸Í¡¦GLION ARENA KOBE¡¡³«¾ì13:00/³«±é14:00¡¡SOLD OUT
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå]
£±. SSÀÊ¡¡28,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨BABYMONSTER GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MONSTIEZ (JP) W²ñ°÷¸ÂÄê
¢¨¥¢¥êー¥ÊÁ°Êý¥¨¥ê¥¢ÀÊÊÝ¾Ú¡¢SSÀÊ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ
¢¨SSÀÊ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Õー¥ÉÉÕ¤¥¿¥ª¥ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥¹¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
£². SÀÊ¡¡22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥êー¥ÊÀÊ¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊÁ°ÊýÃåÀÊ»ØÄêÊÝ¾Ú¡¢SÀÊ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ
¢¨SÀÊ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö²ñ¾ì¸ÂÄê»É½«¥ß¥µ¥ó¥¬¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
£³. AÀÊ¡¡14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ì²Ä¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨SÀÊ¡¦AÀÊ¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²Ä¡£
¢¨·ô¼ï¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÎÊý¤Ï²ñ¾ì»ØÄê¤Î¼Ö¤¤¤¹´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¸ø±é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[BABYMONSTER ³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡¡ÀèÃå¼õÉÕ]
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～9·î22Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡ã¥¤ー¥×¥é¥¹¡ä
https://eplus.jp/babymonster/
¡ã¤Ô¤¢¡ä
https://w.pia.jp/t/babymonster/
¡ã¥íー¥Á¥±¡ä
https://l-tike.com/babymonster/
¢§¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://yg-babymonster-official.jp/live/love-monsters/
[´ë²è]
YG ENTERTAINMENT / YG ENTERTAINMENT JAPAN
[À©ºî]
Sony Music Solutions
[¶¨ÎÏ]
Sony Music Labels
[Ãí°Õ»ö¹à]
¢¨³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ï¿²»¡¦Ï¿²èµ¡ºà¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¦³Æ¼ïSNS¡¦Æ°²èÊüÁ÷/ÇÛ¿®¡¦¾¦ÉÊÅù¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡¡
¡¡¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00¡¿ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
¡¦IG ¥¢¥êー¥Ê
¡¡¥¥çー¥ÉーÅì³¤¡¡052-972-7466 (·î～¶â12:00～18:00 ÅÚ10:00～13:00 ¢¨Æü½ËµÙ¶È)
¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
¡¡¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00¡¿ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
¡¦GLION ARENA KOBE
¡¡¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡Ê12:00～17:00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë
¡ØBABYMONSTER POP-UP STORE ¡ÈHELLO to LOVE¡É @ Shinjuku Marui Honkan 8F¡Ù³«ºÅÃæ¡ª¡¡¡¡
BABYMONSTER¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ì¤ëPOP-UP STORE¡ØBABYMONSTER POP-UP STORE ¡ÈHELLO to LOVE¡É @ Shinjuku Marui Honkan 8F¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¡£
ËÜPOP-UP STORE¤Ï¡¢BABYMONSTER¤Î¡È¥Þー¥±¥Ã¥È¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¤äCD¤¬Âç½¸·ë¡£
ÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖSEE YOU THERE¡×¤«¤é¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¿·¶Ê ¡ÖHOT SAUCE¡×¡¢¡ÖSUMMER SONIC 2025¡× ½Ð±é¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹Æâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íß¤·¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¥°¥Ã¥º¤â¡¢POP-UP¤«¤éÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡ÖHELLO MONSTERS¡×¤«¤é¤Î³Æ³èÆ°¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¼¡¤Ê¤ë11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¡ÖLOVE MONSTERS¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆBABYMONSTER¤Ø¤ÎLOVE¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤é¤ì¤ëPOP-UP STORE¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é£¹·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://yg-babymonster-official.jp/news/pop-up-store/1341/
BABYMONSTER¡Ê¥Ù¥¤¥Óー¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
BABYMONSTER¤ÏYG¤«¤éÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Üー¥«¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥é¥Ã¥×¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É²¿¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¬¤Ê¤¤¡Æ¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡Ç¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÀ¤³¦¤Ë¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯4·î¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à[BABYMONS7ER]¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°1°ÌÃ£À®¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÆSHEESH¡Ç¤Ç¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥Ç¥Ó¥åーM/VºÇÃ»1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡¢¥Ç¥Ó¥åー£²¤«·î¤ÇSpotify¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸1²¯²óÃ£À®¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤òÎ©¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²øÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Æ±Ç¯7·î¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë[FOREVER]¤òÈ¯É½¤·¤¿Èà½÷¤é¤ÏÂ³¤¤¤Æ11·î1Æü¡¢¸ø¼°¥Ç¥Ó¥åー7¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÄ¶¹âÂ®¤Ç1st ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à[DRIP]¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎBillboard¥á¥¤¥ó¥Á¥ãー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÇBillboard 200¡Ç¤Ë149°Ì¤Ç½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÆDRIP¡Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë(Billboard Global Excl.U.S)¤ÈBillboard¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë200¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì16°Ì¡¢30°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½ç°Ì¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎBillboard¤âÈà½÷¤é¤ò¡Ö2024Ç¯ºÇ¤âÍË¾¤ÊKPOP¿·¿Í¡×¤Ëµó¤²¡¢¹â¤¤´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î¤«¤é½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ¡ãHELLO MONSTERS¡ä¡Ù¤òÀ¤³¦20ÅÔ»Ô32¸ø±é¤Ç³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï4ÅÔ»Ô12¸ø±é¡¢Îß·×15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢K-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÃ»¤ÇºÇÂ¿Æ°°÷¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
5·î¤Ë¤ÏBABYMONSTER½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÆGhost¡Ç ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢±Ç²è¡Ø¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£
7·î¤ËDigital Single ¡ÆHOT SAUCE¡Ç ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òºÆ¤ÓÌ¥Î»¡£
[SNS]
LINE¡§https://lin.ee/Og41TX8
JAPAN Official X¡§https://x.com/_BABYMONSTER_JP
Official X¡§https://x.com/YGBABYMONSTER_
Official Instagram¡§https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/
Official YouTube¡§https://www.youtube.com/@BABYMONSTER
Official TikTok¡§https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktok
Official Facebook¡§https://www.facebook.com/BABYMONSTER.ygofficial/