Ìý°µÂÆ§¤ß¼°¤Î¥ê¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë²ÙÍÈ¤²²Ù²¼¤í¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¼ØÊ¢¾º¹ß¥ê¥Õ¥ÈÉÕÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÂæ¼Ö¡Ù¤òÈ¯Çä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸÷Çî¹¯¡Ë¤Ï¡¢
¡Ø¼ØÊ¢¾º¹ß¥ê¥Õ¥ÈÉÕÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÂæ¼Ö¡Ù¤ò9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥³ーË¡¿Í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¼è°·Å¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.thanko.co.jp/view/item/000000001343?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000001343
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤Ç½Å¤¤²ÙÊª¤Ç¤â³Ú¤Ë°ÂÄê¤·¤¿±¿ÈÂ¤¬¤Ç¤¡¢
Ìý°µÂÆ§¤ß¼°¤Î¥ê¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë²ÙÍÈ¤²²Ù²¼¤í¤·¤¬¤Ç¤¤ëÂæ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¼ê¸µ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥È¥ê¥¬ー¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°¸å¤ÎÆ°¤¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾º¹ß¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¼ØÊ¢¤Î¥«¥Ðー¤¬¤Ä¤¤¤Æ´¬¤¹þ¤ßËÉ»ß¡£°ÂÁ´À¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÂà»þ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥éー¥à¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥ÉÄ´Àáµ¡Ç½¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¥é¥ó¥×¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤Î¶ÛµÞÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー°Û¾ï¼×ÃÇÁõÃÖÉÕ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°¤ÇÆ°¤«¤µ¤º¡¢¼êÆ°¤ËÀÚ¤ê´¹¤¨¤ÆÄÌ¾ï¤Î¼ê²¡¤·Âæ¼Ö¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹»ö¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾º¹ß¥ê¥Õ¥È¤Ï¡¢Ìý°µ¼°¤Ç¡¢¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¤´¤È¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥ì¥Ðー¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½37²óÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç¹â95cm¤Þ¤Ç²ÙÂæ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÌó30～35ÉÃ¤Û¤É¡Ë
ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï¡¢400kg¡£
½¼ÅÅ¤Ï²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÅÅ¸»¤ò¤È¤ê¡¢Âæ¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó8～10»þ´Ö¡£Æ°ºî»þ´Ö¤ÏÌó4～6»þ´Ö¡£
½Å¤¤²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤¬ÂçÊÑ¡¢²ÙÊª¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤äºî¶ÈÂæ¤Ê¤É¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾å¤²¤ë¤Î¤¬¿É¤¤¡¢¹ø¤¬ÄË¤¤¡£ÎÏ¤¬¤Ê¤¯ºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø¼ØÊ¢¾º¹ß¥ê¥Õ¥ÈÉÕÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÂæ¼Ö¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¢£¤Ä¤é¤¤²Ù¾å¤²¡¦²Ù²¼¤í¤·¤â³Ú¤Ë°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¾º¹ß¥ê¥Õ¥È
¢£½Å¤¤²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤âÅÅÆ°¤ÎÎÏ¤Ç³Ú¡¹¿Ê¤á¤ë
¢£¾º¹ßÉô¤Ë¤Ï¼ØÊ¢¤Î¥«¥ÐーÉÕ¤¤Ç´¬¤¹þ¤ß»ö¸ÎËÉ»ß
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½¼ÅÅ¼°¤ÇÌó4～6»þ´Ö¶îÆ°
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=7kgYufIxDCg ]
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¡¦¥µ¥¤¥º¡¿Éý625¡ß±ü¹Ô¤1345¡ß¹â¤µ1050(mm)
¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó175kg
¡¦ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¡¿400kg
¡¦²ÙÂæ¥µ¥¤¥º¡¿Éý600¡ß±ü¹Ô¤1100(mm)
¡¦¾º¹ß¥ê¥Õ¥È¡¿Ìý°µÂÆ§¤ß¼° ¹â¤µ:ºÇÂç950mm/ºÇ¾®420mm ºÇÂç¹â¤Þ¤ÇÌó37²óÂÆ§¤ß¡ÊÌó30～35ÉÃ¡Ë
¡¦¥âー¥¿ー/½ÐÎÏ¡¿400W
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¿12V 42Ah ¡ß2¡¡Ì©ÊÄ¼°±ô¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡¦ÌÜ°Â²ÔÆ¯»þ´Ö¡¿Ìó4～6»þ´Ö
¡¦½¼ÅÅ»þ´Ö¡¿Ìó8～10»þ´Ö
¡¦½¼ÅÅ´ï¡¿ÆþÎÏ¡§AC100-240V 50/60Hz
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÐÎÏ¡§DC 24V 6A
¡¦Áö¹ÔÂ®ÅÙ¡¿3～5.5km/h
¡¦¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡¿260x85(3.00-4)4PR
¡¦¥¿¥¤¥ä¶õµ¤°µ¡¿ºÇÂç3.5bar 50PSi
¡¦¥³ー¥ÉÄ¹¡¿Ìó3m
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿ËÜÂÎ¡ÊÂæ¼ÖÉô¡¦¼ê»ý¤ÁÉô¡¦¥ê¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¥ì¥Ðー¡Ë¡¢¸°¡ß2¡¢¥Í¥¸¡ß8¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¼ÅÅ´ï¡ÊAC¥¢¥À¥×¥¿ー¡¦ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê12¥ö·î
¡¦È¯ÇäÆü¡¿2025/9/19
¡¦·¿ÈÖ¡¿EPJB25SGY
¡¦JAN¡¿4580060604203
¼ØÊ¢¾º¹ß¥ê¥Õ¥ÈÉÕÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÂæ¼Ö
[ÈÎÇä²Á³Ê]¡¡458,000±ß(ÀÇ¹þ)
https://www.thanko.co.jp/view/item/000000001343(https://www.thanko.co.jp/view/item/000000001343?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000001343)
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶ÈÉô¡¡
¢©101-0021 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-8-13 NREG½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë4³¬
TEL 03-3526-4321¡¡FAX 03-3526-4322¡¡
Email sales2@thanko.jp¡¡URL: https://www.thanko.co.jp/
¢£¥µ¥ó¥³ーÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¡
¢©101-0021¡¡
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-14-8 ¿·Ëö¹¥Ó¥ëB03-5297-5783