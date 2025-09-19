ÊÉ²è¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ØOVER ALLs¡Ù¤ÈMLB¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤ò9·î20Æü¤è¤êMLB Shop¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëFanatics Inc.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÀîÌ¾Àµ·û¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢ÊÉ²è¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ØOVER ALLs¡Ù¤ÈMLB¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò¡¢2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êMLB¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.mlbshop.jp/ja/¡Ë¡Ê°Ê²¼¡ÖMLB SHOP¡×¡Ë¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ ÆÈÆÃ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢´ë¶È¤ä¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾ì¤ÇÊÉ²è¥¢ー¥È¤ò¼ê¤¬¤±¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡ØOVER ALLs¡Ù¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò´Þ¤à6Áª¼ê¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
T¥·¥ã¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹JrÁª¼ê¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¡¢¥Ôー¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°Áª¼ê¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥ºÁª¼ê¡Ê¥Ô¥Ã¥Ä¥Ðー¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¡Ë¤ÎÁ´6¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤ËÊÉ²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë²è¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒOVER ALLs
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-26-35
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÖß· ³Ù¿Í
Web: http://www.overalls.jp
Instagram: @overalls_art(https://www.instagram.com/overalls_art)
¢£ÈÎÇä¥µ¥¤¥È
MLB SHOP¡Êhttps://www.mlbshop.jp/¡Ë
¢¨¤ªÆÏ¤±Æü¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¾å¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖÉÊ¡¢¸ò´¹¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼õÃí¾¦ÉÊ¤äÍ½Ìó¾¦ÉÊ¤ÈÇã¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢Å·¸õ¡¦ºÒ³²¤Ê¤É¤Ç¸òÄÌÌÖ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤ªÆÏ¤±¤¬ÃÙ±ä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
Fanatics MLB OVER ALLs ÊÉ²è¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä ÂçÃ«æÆÊ¿
²Á³Ê ¡Ã6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¥Ã¥º¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡ÃS / M / L / XL / 2XL /130¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë/ 150¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë
¥«¥éー¡¡ ¡Ã¥Ö¥ëー¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯
Fanatics MLB OVER ALLs ÊÉ²è¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ
²Á³Ê ¡Ã6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¥Ã¥º¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡ÃS / M / L / XL / 2XL /130¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë/ 150¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë
¥«¥éー¡¡ ¡Ã¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯
Fanatics MLB OVER ALLs ÊÉ²è¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr
²Á³Ê ¡Ã6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¥Ã¥º¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡ÃS / M / L / XL / 2XL /130¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë/ 150¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë
¥«¥éー¡¡ ¡Ã¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯
Fanatics MLB OVER ALLs ÊÉ²è¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä ¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸
²Á³Ê ¡Ã6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¥Ã¥º¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡ÃS / M / L / XL / 2XL /130¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë/ 150¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë
¥«¥éー¡¡ ¡Ã¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯
Fanatics MLB OVER ALLs ÊÉ²è¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä ¥Ôー¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°
²Á³Ê ¡Ã6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¥Ã¥º¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡ÃS / M / L / XL / 2XL /130¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë/ 150¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë
¥«¥éー¡¡ ¡Ã¥Ö¥ëー¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯
Fanatics MLB OVER ALLs ÊÉ²è¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä ¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥º
²Á³Ê ¡Ã6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥¥Ã¥º¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡ÃS / M / L / XL / 2XL /130¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë/ 150¡Ê¥¥Ã¥º¡Ë
¥«¥éー¡¡ ¡Ã¥¤¥¨¥íー¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡§Fanatics Japan G.K.¡Ë¡Û
ËÜ¼Ò¡§¢©106-0041 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ°ìÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー45³¬
ÂåÉ½¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡§ÀîÌ¾ Àµ·û
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¸½ºß¤Ï¥×¥íÌîµå5µåÃÄ¡¢J¥êー¥°6¥¯¥é¥Ö¡¢B¥êー¥°3¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼êÃåÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤ò»±²¼¤Î¡ÖMajestic¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¡ÖFanatics¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÅù¤ÇÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖV-commerce¡Ê¡á¥Õ¥¡¥ó¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¿âÄ¾Åý¹çÅª¤Ë¹Ô¤¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://fanaticsinc.com/japan
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs
¸ø¼°note¡§https://note.com/fanatics_japan
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.