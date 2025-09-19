C&W¡¢2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¡¦³«È¯ÍÑÃÏ¼è°ú¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ
¥°¥íー¥Ð¥ëÉÔÆ°»ºÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡¢ÆüËÜËÜ¼Ò¡§ÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¡¢C&W¡Ë¤Ï¡¢Ä´ºº²ñ¼ÒMSCI¼Ò¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥íー¥«ー»Ô¾ì¥·¥§¥¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»º¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¤ê¼êÂ¦¼è°úÎÌ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâÂè1°Ì¡¢¤½¤·¤Æ³«È¯ÍÑÃÏ¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇä¤ê¼êÂ¦¼è°úÎÌ¤ª¤è¤ÓÁí¹ç¼è°úÎÌ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î³«È¯ÍÑÃÏÃç²ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çä¤ê¼êÂ¦¼è°ú¹â¤Î62%¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿Æ±´ü´Ö¤Î¹©¶ÈÍÑÉÔÆ°»ºÃç²ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Çä¤ê¼êÂ¦¼è°ú¹â¥Ùー¥¹¤Ç45%¤Î¥·¥§¥¢¡ÊÂ¾´ë¶È¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼ó°Ì¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ µÁ¹¬¡Ê¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥·¥Ë¥¢¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢ÆüËÜ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥ÄÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬ÅªÆ¶»¡ÎÏ¡¢Âî±Û¤·¤¿¼Â¹ÔÎÏ¡¢¿¼¤¤»Ô¾ìÃÎ¸«¡¢¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¡¢¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎºÇ¿·¤ÎÆüËÜÊªÎ®»Ô¾ì 2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÊªÎ®»Ô¾ì¤Ï¸½ºß¡¢²ßÊªÎÌ¤Î¸º¾¯¤ä¿Í¼êÉÔÂ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¥³¥¹¥È¾å¾º¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ï»Ô¾ì²þÁ±¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬¶¡µë¤Î¸ºÂ®¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°ÂÄê²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¡¢±ß¹â¤ÏÍ¢Æþ¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë²ßÊªÍ¢Á÷ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ä»Ô¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü»þÅÀ¤Ç12¥ö·î´Ö¤Î¼è°ú¹â¤¬1.2Ãû±ß¤ËÃ£¤¹¤ë·òÁ´¤ÊÎ®Æ°À¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊªÎ®¥»¥¯¥¿ー¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢Í¿ô¤ÎÅê»ñÀè¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£´Ä¶¤ÈÍÍø¤ÊÉÔÆ°»ºÍ»»ñ¾ò·ï¤¬¼è°úÎÌ¤Î»ýÂ³Åª³ÈÂç¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½êREIT»Ø¿ô¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÅÔ¿´Éô¤Î¼çÍ×¥ª¥Õ¥£¥¹Êª·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÄÂÎÁ¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤ÏÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î²óÉüÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å