¿À¤ËÁª¤Ð¤ì °Ëâ¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤¿½¤Æ»½÷¤Î¶²ÉÝ¤È±¿Ì¿¡Ø¥¤¥Þ¥¥å¥ì¥¤¥È À»¤Ê¤ëÂÛÆ°¡ÙDVD 2026/1/7(¿å)È¯Çä¡ª
¢£¸½Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥·¥É¥Ëー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¼ç±é¡ª
主演はA24も参画する人気TVシリーズ「ユーフォリア/EUPHORIA」で人気を博しZ世代を代表する俳優シドニー・スウィーニー。全米で大ヒットした『誰もが嘘をついている』など、大作への出演が続々と決まり勢いに乗る彼女が、想像を絶する恐怖に襲われる修道女を熱演。監督は、短編「Pink Grapefruit」がSXSW短編映画部門で審査員賞を受賞し、Amazonをはじめメジャースタジオから引っ張りだこのこの新しい才能 マイケル・モーハン。観る者を恐怖のどん底に陥れるかつてない映像世界を作り上げた。公開されるやいなや伝説的ホラーシリーズの最新作『オーメン:ザ・ファースト』と度々比較され、あまりにショッキングな内容の為に賛否両論を巻き起こした、狂気のオカルティック・ホラーがついに日本に上陸!
¡Ø¥¤¥Þ¥¥å¥ì¥¤¥È À»¤Ê¤ëÂÛÆ°¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯1·î7Æü(¿å)
¡Ú²Á³Ê¡Û
DVD 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆÃÅµ±ÇÁü¡Û
¡¦Í½¹ðÊÓ
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
(C) 2024, BBP Immaculate, LLC. All rights reserved.
¡Ø¥¤¥Þ¥¥å¥ì¥¤¥È À»¤Ê¤ëÂÛÆ°¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥·¥É¥Ëー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー
¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥ë¥Æ
¥·¥âー¥Ê¡¦¥¿¥Ð¥¹¥³
¥Ù¥Í¥Ç¥Ã¥¿¡¦¥Ý¥ë¥«¥íー¥ê
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥âー¥Ï¥ó
µÓËÜ¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥íー¥Ù¥ë
»£±Æ¡§¥¨¥êー¥·¥ã¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó
ÊÔ½¸¡§¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Þ¥·ー¥Ë
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤ÅÄ±àÃÏÂÓ¤ËÐÊ¤à½¤Æ»±¡¤Ø¤È¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿·ÉéÊ¤Ê½¤Æ»½÷¡¦¥»¥·¥ê¥¢¡£½¤Æ»À¸³è¤Ë´·¤ì¤¿º¢¡¢¥»¥·¥ê¥¢¤¬½è½÷¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥»¥·¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢Èà½÷¤ò¼¡¤ÎÀ»Êì¥Þ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¿ò¤á¡¢Ç¥¿±¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÆ±Î½¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖ¤¤¥Õー¥É¤òÈï¤Ã¤¿Ææ¤Î½¸ÃÄ¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½¤Æ»½÷¤Î¼«»¦¤ä¹éÌä¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤Ê¤É¥»¥·¥ê¥¢¤Î¼þ
°Ï¤Ç¤Ï´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¥»¥·¥ê¥¢¤Ï¡¢´è¤Ê¤Ë³°½Ð¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¿ÀÉã¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç½¤Æ»±¡¤òÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£½¤Æ»±¡¤Ë±²´¬¤¯ÈëÌ©¤È¤Ï¡©½ËÊ¡¥àー¥É¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ°Ì´¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë―