¿·ÅìÊõ¥¥Í¥Þ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤è¤ê¡¢¡ØÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡Ù¡ØÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡ÜÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡¡²ø´ñ»þÂå·à¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¡Ø²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡Ü²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡¡¿·ÅìÊõÍÅ²øÊÑ²½¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤¬DVD¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡ª
É÷±À¼·²½¤±Æ½
²ø´ñ¤ò¶Ë¤á¤ëÈëÊõ¤ÎÆæ¤ÈÌîÀ¤ÎÈþ½÷¡ª·ìÅÍÍðÀï¤Î¼·²½¤±Æ½¤Ë½¸¤ëÀµ¼Ù¤Î·õ¿Ø¡ª
¢£¿·ÅìÊõ±Ç²è¤òÂåÉ½¤¹¤ë»°¸¶ÍÕ»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¡¢Íò´²¼÷Ïº¤¬¼ç±é¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈËÁ¸±³è·à¤¬½é¤ÎDVD²½¡ª
¢£±£¤µ¤ì¤¿ºâÊõ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë»ÐÄï¡£¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë°ÅÞ¤¿¤Á¡£Í½ÁÛ¤ÎÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¢£Íò´²¼÷Ïº¤¬¡¢¼ò¹¥¤¤Ç¤À¤é¤·Ìµ¤¯¡¢ÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ·ù¡¹Àï¤¦ÀµµÁ¤ÎÏ²¿Í¤È¤¤¤¦É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò·ÚÌ¯¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë
¢£Åö»þ19ºÐ¤Î½é¡¹¤·¤¤»°¸¶ÍÕ»Ò¤¬ô¥¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥µー¥Ó¥¹¥«¥Ã¥È¤âÈäÏª
¢£µÓËÜ¤Î¶ÀÆóÏº¤ÏÊÂÌÚ¶ÀÂÀÏº¤ÎÊÌÌ¾µÁ
¢£1957Ç¯½é¸ø³«
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Íò´²¼÷Ïº¡¡ »°¸¶ÍÕ»Ò¡¡ À¶ÀîÁñ»Ê¡¡ Ä»±©ÍÛÇ·½õ¡¡ ±ÊÅÄÌ÷¡¡ ¿ù»³¾»»°¶å¡¡ ¿¼ÀîÀ¶Èþ¡¡ ÅÐ»³À²»Ò¡¡
ÌîºêÁ±É§¡¡ ±Ê°æÌøÂÀÏº¡¡ ÅßÌÚµþ»°¡¡ ÄÚ°æÅ¯¡¡ ÉÙÅÄÃç¼¡Ïº¡¡ ¾®ÁÒÈË¡¡ ÍòÆÁ»°Ïº¡¡ ¹â¾¾À¯Íº¡¡
¹À¥¹¯¼£¡¡ ¹ñÁÏÅµ¡¡ ¾®¿¹ÉÒ¡¡ ÂôÂ¼¾»Ç·½õ¡¡ ÀÐÀîÎä¡¡ Ãæ¸¶¸¬Æó¡¡ ¾®ÉÍ¹¬É×¡¡ ²ÏÌî¹°¡¡ ½©»³Í×Ç·½õ¡¡ Èø¾å·ËÇ·Í´¡¡ ÃæÂ¼´´¼¡Ïº¡¡ Ä»±©ØªÈþ»Ò¡¡ Ã§±Ñ»Ò¡¡ µÈ²¬»ÖÄÅ»Ò¡¡ Âç¿¹°ì»Ò¡¡ ²¬ºê²Æ»Ò¡¡ ²ÃÆ£¶Õ»Ò
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§ÊÂÌÚ¶ÀÂÀÏº¡¡ À½ºî¡§ÃÝÃæÈþ¹°¡¡ µÓËÜ¡§¶ÀÆóÏº¡¡ »£±Æ¡§²Ïºê´îµ×»°¡¡ Èþ½Ñ¡§¿ÊÆ£À¿¸ã¡¡
²»³Ú¡§ÈÓÅÄ¿®É×¡¡ ½õ´ÆÆÄ¡§¾®ÌîÅÄÀµÉ§ ÆÃ¼ìµ»½Ñ¡§¿·ÅìÊõÆÃ¼ìµ»½Ñ
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¼ò¹¥¤¤ÎÅÙ¤¬²á¤®¤ÆÏ²¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì°á¸¢Ê¼±Ò¡£¶¿Î¤¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢¹¬µÈ¤È¤¤¤¦ÃË¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤Æ»Ãæ¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¹¬µÈ¤ÏÊÒÌÜ¤ÎÃË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¼·²½¤±Æ½¤Ë¤¤¤ëËå¡¦¤ª²ÃÂå¤Ë¾®Êñ¤òÆÏ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤¤»Ä¤·Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¼·²½¤±Æ½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸¢Ê¼±Ò¤ÏÆ½¤Î½É¤Ç¤ª²ÃÂå¤Î½ÇÉã¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤ª²ÃÂå¤ÎÉã¤¬Æ½°ìÂÓ¤Î¸¢Íø½ñ¤È¤È¤â¤Ë¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¹¬µÈ¤Ï¡¢Éã¤È¸¢Íø½ñ¤òÃµ¤¹Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ª²ÃÂå¤Ï¡¢Éã¤«¤é»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿Éð½Ñ¤ÇÄï¡¦¾®»°Ïº¤È¤È¤â¤ËÂ¾¼Ô¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤ÇÆ½¤Ë°ú¤äÆ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ÐÄï¤Ï¸¢Ê¼±Ò¤Î¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ë¿®¤¸¤º¡¢¼êÎ¢·õ¤È²ÐÆì½Æ¤ÇÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ÅÊý¤Ê¤¯½É¤Ëµ¢¤Ã¤¿¸¢Ê¼±Ò¤Ï¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¾®Êñ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¤Ê¤ó¤È»°Â«¤Î³¤ÂÝ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥ìー¥Ù¥ë´ûÈ¯´ØÏ¢ºî¡Û
¡Ö»ä·º ¥ê¥ó¥Á¡×¡Ö¹Ä¼¼¤ÈÀïÁè¤È¤ï¤¬Ì±Â²¡×¡Ê¼ç±é¡§Íò´²¼÷Ïº¡Ë
¡Ö¥»¥¯¥·ーÃÏÂÓ¡×¡Ö¥¹¥¿ーÆÇ»¦»ö·ï¡¿¶²ÉÝ¤Î¥«ー¥Ó¥ó½Æ¡×¡ÖÎø°¦¥º¥Ð¥ê¹ÖºÂ¡×¡Ê½Ð±é¡§»°¸¶ÍÕ»Ò¡Ë
¡Ö·ûÊ¼¤È¥Ð¥é¥Ð¥é»àÈþ¿Í¡×¡Ö²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§ÊÂÌÚ¶ÀÂÀÏº¡Ë
¡Ö¿Í·Áº´¼·ÊáÊªÄ¡ ¹ø¸µ»ÉÀÄ»àÈþ¿Í¡×¡Ö¿Í·Áº´¼·ÊáÊªÄ¡ ÍÅ±ðÏ»»àÈþ¿Í¡×¡ÊÆ±¥¸¥ã¥ó¥ëºîÉÊ¡Ë
É÷±À¼·²½¤±Æ½¡ÜÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡¡²ø´ñ»þÂå·à¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯
¡ãÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡ä²ø´ñ¤ò¶Ë¤á¤ëÈëÊõ¤ÎÆæ¤ÈÌîÀ¤ÎÈþ½÷¡ª·ìÅÍÍðÀï¤Î¼·²½¤±Æ½¤Ë½¸¤ëÀµ¼Ù¤Î·õ¿Ø¡ª
¡ãÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡ä²«¶â¤ÎÂë¤È¤Ï¡ª¡©¡¡¼ö»¦·õ¤È¤Ï¡ª¡©¡¡°ËÃ£Ï»½½ÆóËüÀÐ¤ËÉü½²¤òÀÀ¤¦ÇòÈ±¤Îµ´¡ª¡ª
¢£¡ÖÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡×¤È¡ÖÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡×¤ËËÜ¾¦ÉÊ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Æ±º¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯
¢£¡ÖÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·ÅìÊõ»þÂå·à¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä²ø´ñ·õ·à¡ÖÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÈ¯Çä
¢£¡ÖÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡×¤Ï2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎDVD(HPBR-3173¡Ë¤ÈÆ±¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
¢£¡ÖÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡×¤Ï2021Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿DVD(HPBR-1235ÉÊÈÖ¡Ë¤ÈÆ±¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
¢£ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢»°¸¶ÍÕ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡È¤ª²ÃÂå¡É¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê10¡ß5cmÍ½Äê¡Ë2¼ï¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÉõÆþÍ½Äê
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡ãÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡ä
Íò´²¼÷Ïº¡¡ »°¸¶ÍÕ»Ò¡¡ À¶ÀîÁñ»Ê¡¡ Ä»±©ÍÛÇ·½õ¡¡ ±ÊÅÄÌ÷¡¡ ¿ù»³¾»»°¶å¡¡ ¿¼ÀîÀ¶Èþ¡¡ ÅÐ»³À²»Ò¡¡
ÌîºêÁ±É§¡¡ ±Ê°æÌøÂÀÏº¡¡ ÅßÌÚµþ»°¡¡ ÄÚ°æÅ¯¡¡ ÉÙÅÄÃç¼¡Ïº¡¡ ¾®ÁÒÈË¡¡ ÍòÆÁ»°Ïº¡¡ ¹â¾¾À¯Íº¡¡
¹À¥¹¯¼£¡¡ ¹ñÁÏÅµ¡¡ ¾®¿¹ÉÒ¡¡ ÂôÂ¼¾»Ç·½õ¡¡ ÀÐÀîÎä¡¡ Ãæ¸¶¸¬Æó¡¡ ¾®ÉÍ¹¬É×¡¡ ²ÏÌî¹°¡¡ ½©»³Í×Ç·½õ¡¡ Èø¾å·ËÇ·Í´¡¡ ÃæÂ¼´´¼¡Ïº¡¡ Ä»±©ØªÈþ»Ò¡¡ Ã§±Ñ»Ò¡¡ µÈ²¬»ÖÄÅ»Ò¡¡ Âç¿¹°ì»Ò¡¡ ²¬ºê²Æ»Ò¡¡ ²ÃÆ£¶Õ»Ò
¡ãÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡ä
ÌÀÃÒ½½»°Ïº¡¡ ÏÂÅÄ¹§¡¡ ËÌÂôÅµ»Ò¡¡ Ã°ÇÈÅ¯Ïº¡¡ ¹¾Èª°¼»Ò¡¡ ¾®ÁÒÈË¡¡ Ì¨ÍÎÆó¡¡ ¹â¾¾À¯Íº¡¡ ¹âÂ¼ÍÎ»°¡¡ µÆÃÏÁÐ»°Ïº¡¡ ¶å½Åµþ»Ê¡¡ ²Ö²¬µÆ»Ò
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡ãÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡ä
´ÆÆÄ¡§ÊÂÌÚ¶ÀÂÀÏº¡¡ À½ºî¡§ÃÝÃæÈþ¹°¡¡ µÓËÜ¡§¶ÀÆóÏº¡¡ »£±Æ¡§²Ïºê´îµ×»°¡¡ Èþ½Ñ¡§¿ÊÆ£À¿¸ã¡¡
²»³Ú¡§ÈÓÅÄ¿®É×¡¡ ½õ´ÆÆÄ¡§¾®ÌîÅÄÀµÉ§ ÆÃ¼ìµ»½Ñ¡§¿·ÅìÊõÆÃ¼ìµ»½Ñ
¡ãÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡ä
´ÆÆÄ¡§¶ÊÃ«¼éÊ¿ ´ë²è¡§¼ÆÅÄâÃÂ¤ ¸¶ºî¡§ÅçËÜ½ÕÍº µÓËÜ¡§À¾ÂôÍµ¡¢´ÝÃ«¹ä »£±Æ¡§¿¹ÅÄ¼é Èþ½Ñ¡§°ËÆ£¼÷°ì ²»³Ú ¡§Ä¹À¥ÄçÉ× ½õ´ÆÆÄ¡§ÅÚµïÄÌË§
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¡ãÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡ä
¼ò¹¥¤¤ÎÅÙ¤¬²á¤®¤ÆÏ²¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì°á¸¢Ê¼±Ò¡£¶¿Î¤¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢¹¬µÈ¤È¤¤¤¦ÃË¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤Æ»Ãæ¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¹¬µÈ¤ÏÊÒÌÜ¤ÎÃË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¼·²½¤±Æ½¤Ë¤¤¤ëËå¡¦¤ª²ÃÂå¤Ë¾®Êñ¤òÆÏ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤¤»Ä¤·Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¼·²½¤±Æ½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸¢Ê¼±Ò¤ÏÆ½¤Î½É¤Ç¤ª²ÃÂå¤Î½ÇÉã¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤ª²ÃÂå¤ÎÉã¤¬Æ½°ìÂÓ¤Î¸¢Íø½ñ¤È¤È¤â¤Ë¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¹¬µÈ¤Ï¡¢Éã¤È¸¢Íø½ñ¤òÃµ¤¹Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ª²ÃÂå¤Ï¡¢Éã¤«¤é»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿Éð½Ñ¤ÇÄï¡¦¾®»°Ïº¤È¤È¤â¤ËÂ¾¼Ô¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤ÇÆ½¤Ë°ú¤äÆ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ÐÄï¤Ï¸¢Ê¼±Ò¤Î¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ë¿®¤¸¤º¡¢¼êÎ¢·õ¤È²ÐÆì½Æ¤ÇÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ÅÊý¤Ê¤¯½É¤Ëµ¢¤Ã¤¿¸¢Ê¼±Ò¤Ï¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¾®Êñ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¤Ê¤ó¤È»°Â«¤Î³¤ÂÝ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ãÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡ä
°ËÃ£Ï»½½ÆóËüÀÐ¤Î¾ë²¼¤Ï¡¢¼ö»¦·õ¡¦ÇòÏ¹ÂÀÏº¤Î¶²ÉÝ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾¦²È¤¬½±¤ï¤ì¡¢²È¿ÃÃ£¤âÁê¼¡¤¤¤Ç»´»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾ë¼ç¡¦½¡µÈ¤Ï¿´Ï«¤ÇÉÂ¤ËÉú¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÈÏ·¡¦¾¾Ê¿µ±¹â¤Ï»ö¤Î¼¡Âè¤ò¸å·Ñ¤®¾®ÂÀÏº¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£µ±¹â¤Ïº£¤Ï¿¶Âµ¾®¼¡Ïº¤ÈÌ¾¾è¤ê·ø¶ì¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò·ù¤Ã¤Æ¾ë¤ò½Ð¤¿¾®ÂÀÏº¤ÎÄï¤òË¬¤Í¡¢Á´¤Æ¤òÊ¹¤¤¤¿¾®¼¡Ïº¤ÏÇòÏ¹ÂÀÏº¤ÎÊáÇû¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ÈÊõ¤Î¡È²«¶â¤ÎÂë¡É¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡£ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÀÚÊ¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÂ¢ÈÖ¡¦Á°ÅÄ¶³Ç·¿Ê¤òµ±¹â¤¬»ß¤á¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¡È²«¶â¤ÎÂë¡É¤Ïµ¶Êª¤ÇËÜÊª¤Ï¶³Ç·¿Ê¤ÎºÊ¡¦°½¤Î·»¡¦¶å½½Ïº¤È¶¦¤Ë5Ç¯Á°¤«¤é¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£»ö·ï¤ÏÂ³¤¶å½½Ïº¤ÎÌ¼¡¦ÀéÀ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°½¤âÇòÏ¹ÂÀÏº¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤ë¡£Æó¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡È²«¶â¤ÎÂë¡É¤ÎÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤ëÇòÏ¹ÂÀÏº¤òÄÉ¤¦¾®¼¡Ïº¤ÎÁ°¤Ë°Û·Á¤Î²ø¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡Ú¥ìー¥Ù¥ë´ûÈ¯´ØÏ¢ºî¡Û
¡ãÉ÷±À¼·²½¤±Æ½¡ä
¡Ö»°É´Ï»½½¸ÞÌë(Áí½¸ÊÔ)¡×¡Ê½Ð±é¡§¾å¸¶¸¬¡¦»³º¬¼÷»Ò¡Ë
¡ÖÀãÉ×¿Í³¨¿Þ¡×¡Ê½Ð±é¡§¾å¸¶¸¬¡¿Æ±¤¸¤¯¡ØÇ®³¤¡Ù¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ë¡¡
¡Ö¿¼Ìë¤Î¹ðÇò¡×¡Ê½Ð±é¡§»³º¬¼÷»Ò¡Ë¡¡
¡Ö¶äºÂ¥«¥ó¥«¥óÌ¼¡×¡Ê½Ð±é¡§³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¡Ë
¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¤ÎÎ¹Ï©¡×¡ÊÆ±¥¸¥ã¥ó¥ëºîÉÊ¡Ë
¡ãÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡ä
¡Ö²øÃÌ ËÜ½ê¼·ÉÔ»×µÄ¡×¡Ö²øÃÌ³¤½÷Í©Îî¡×¡Ê¼ç±é¡§ÌÀÃÒ½½»°Ïº¡Ë
¡Ö²øÃÌ¤«¤µ¤Í¤¬Þ¼¡×¡Ö0Àþ¤Î½÷Ïµ·²¡×¡ÖÌµ·Ù»¡¡×¡Ê½Ð±é¡§Ã°ÇÈÅ¯Ïº¡Ë
¡ÖÉ÷Î®³ê·Îëý Àç¿ÍÉôÍî¡×¡Ö¼ØÀº¤Î°ü¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§¶ÊÃ«¼éÊ¿¡Ë
¡Ö¸¤É±ÍÍ¡×¡Öµ´É±¶¥±ðÏ¿¡×¡ÊÆ±¥¸¥ã¥ó¥ëºîÉÊ¡Ë
²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡Ü²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡¡¿·ÅìÊõÍÅ²øÊÑ²½¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯
¡ã²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡äÉÔÏ·¤Î·ì¤Ë¼ö¤ï¤ì¤¿Çò¤¤È©¡ªéþéõ¤Î±©²»¤¬ËâÀ¤ò¸Æ¤Ö¡ª½è½÷¤ÎÀ¸·ì¤òµÛ¤¦¹õ¤¤²øÊª¡ª
¡ã²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡äÈ±¤Õ¤êÍð¤·¤¿Ç¤Î±åÎî¡ª¸ÅÃÓ¤¬¸Æ¤Ö·ì¤È°ø±ï¤Î¼ö¤¤¡ª¼ö¤¤¤ò¤³¤á¤ÆÇ³¤¨¤µ¤«¤ëµ´²Ð¡ª
¢£¡Ö²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡×¤È¡Ö²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡×¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Æ±º¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯
¢£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄÌÇ¯¤Î¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ëÆÃ»£·Ï¡¢²øÃÌ·Ï¤«¤é¡¢¿·ÅìÊõ²øÊª¡õ²½¤±Ç±Ç²è¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Ç¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä
¢£¿·ÅìÊõ¤Ç¤Ïµ®½Å¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¡ÈµÛ·ìËâ¡É¤È¡¢¿·ÅìÊõ½½È¬ÈÖ¤Î¡È²øÇ¤ª¶Ì¡É ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê10¡ß5cm¤Î2¸Ä¥»¥Ã¥È¤òÍ½Äê¡Ë¤òÆ±º
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡×¤Ï2021Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿DVD(HPBR-1156ÉÊÈÖ¡Ë¤ÈÆ±¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
¢£¡Ö²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡×¤Ï2023Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿DVD(HPBR-2100ÉÊÈÖ¡Ë¤ÈÆ±¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡ã²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡ä
ÃÓÆâ½ß»Ò¡¡ »°ÅÄÂÙ»Ò¡¡ ¹âµÜ·ÉÆó¡¡ »ûÅçÃ£É×¡¡ À¥¸ÍÎï»Ò¡¡ ÌðÂåµþ»Ò¡¡ Å·ÁðÇî»Ò¡¡ ·îÌîÉ´¹ç»Ò¡¡
¸Þ·îÆ£¹¾¡¡ ÄÅÏ©À¶»Ò¡¡ Í³ÌÚ¾ëÂÀÏº¡¡ ¿ù´²
¡ã²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡ä
°ËÃ£Àµ»°Ïº¡¡ ¾¾±ºÏ²Ï©¡¡ ËÌÂôÅµ»Ò¡¡ ¾ÂÅÄÍË°ì¡¡ ÃæÂ¼¸×É§¡¡ ¿·µÜ»û´²¡¡ ¼ÇÅÄ¿·¡¡ ¸Þ·îÆ£¹¾¡¡
»³²¼ÌÀ»Ò¡¡ µÜÅÄÊ¸»Ò¡¡ »ÔÀîÌç»°Ïº¡¡ ¿ù´²¡¡ Âô°æ»°Ïº
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡ã²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡ä
´ÆÆÄ¡§ÊÂÌÚ¶ÀÂÀÏº¡¡ À½ºî¡§Âçé¶¹×¡¡ ´ë²è¡§ÄÅÅÄ¾¡Æó¡¡ ¸¶°Æ¡§¼·ÛêÌç¡¡ µÓËÜ¡§Ä¹ºê°ìÊ¿¡¡
»£±Æ¡§µÈÅÄ½Å¶È¡¡ ²»³Ú¡§°¤Éôâ«ºÈ¡¡ Èþ½Ñ¡§¾®µâÌÀ
¡ã²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡ä
´ÆÆÄ¡§ÀÐÀîµÁ𥶡¡¡ ¸¶ºî¡§µÌ³°ÃË¡¡ À½ºî¡§ÂçÂ¢¹×¡¡ ´ë²è¡§ÅçÂ¼Ã£Ë§¡¡
µÓËÜ¡§ÀÐÀîµÁ𥶡¡¢Æ£ÅçÆóÏº¡¡ »£±Æ¡§²Ïºê´îµ×»°¡¡ Èþ½Ñ¡§¹õÂô¼£°Â¡¡ ²»³Ú¡§ ÅÏÊÕÃèÌÀ¡¡
½õ´ÆÆÄ¡§ÉðÉô¹°Æ»
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¡ã²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡ä
ÉñÍÙ³Ø¸ó¤ËÄÌ¤¦Çò°æÆ£»Ò¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ëÍî¤Á¤Ö¤ì¤¿µì²È¤ÎÌ¼¡£Èà½÷¤ÎºÍÇ½¤ÈÈþËÆ¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë´îÂå»Ò¡¢±Ñ»Ò¡¢Î¤»Þ¤é¤«¤éÁ¢Ë¾¤È¶¦¤Ë¼»ÅÊ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÎ¤»Þ¡¢±Ñ»Ò¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø¿Í¤¬Æ£»Ò¤Ø¹¥°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´îÂå»Ò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤¬Æ£»Ò¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¼»ÅÊ¤¬»¦°Õ¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¡£»°¿Í¤Ï¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÅÓÃæ¤ËÆ£»Ò¤ò³³¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤¹¡£°ìÌ¿¤Ï¤È¤ê¤È¤á¤¿Æ£»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´éÌÌ¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤Ë¤è¤ê½÷Í¥¤ÎÆ»¤ÏÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉéºÄ¤òÊÖºÑ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î´õË¾¤òÃÇ¤¿¤ì¡¢Êì¤Ï¿ë¤Ë¼«»¦¡£Æ£»Ò¤Ï°ä¸À¤Ë½¾¤¤¡¢Êì¤¬»Ä¤·¤¿¼ê¶À¤ò¼ê¤ËÁ¾ÁÄÊì¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£Á¾ÁÄÊì¤ÏÆ£»Ò¤ËÉü½²¤òÇ÷¤ê¡¢±¢ÍÛ»Õ¤Î¶²¤í¤·¤¤¼öÊ¸¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»þ¤¬²á¤®¡¢Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È²ñ¾ì¤Ë¡¢±Ç²è¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿´îÂå»Ò¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ñ»Ò¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤ÏºÇ¸å¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿±Æ»³¾®Ìë»Ò¤ÈÌ¾¾è¤ë½Ð¾ì¼Ô¤¬¡¢Æ£»Ò¤È±»Æó¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£
¡ã²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡ä
½ÇÉã¤ÎÁòµ·¤Î¤¿¤á¤Ë»³±ü¤Î¶¿Î¤¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÃéÉ§¤È·¼»Ò¡£Æó¿Í¤ÏÅÓÃæ¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¾å¡¢¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï·¼»Ò¤¬Ææ¤Î¹âÇ®¤òÈ¯¤·¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤»ö¤«²øÇ¤Î¸¸³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·¼»Ò¤òÇØÉé¤Ã¤Æ»³¿þ¤Î»û¤ØÃ©¤êÃå¤¤¤¿ÃéÉ§¤Ï¡¢ÏÂ¾°¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£·¼»Ò¤Ë»àÁê¤ò¸«¤¿ÏÂ¾°¤Ï¡¢É´Ç¯Á°¤Î»´¤¿¤é¤·¤¤¶§»ö¤È¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¤Î±åÎî¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÎ¡¢Æüº¢¤«¤éÇÀÌ±¤Îµç¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ì¾¼ç¡¦¿·Ê¼±Ò¤¬»¦¤µ¤ì¡¢²°Éß¤Ë²Ð¤òÊü¤¿¤ì¤ÆºÊ¤â»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£Á´¤Æ¤ÏÂå´±¡¦µ´Âô·ºÉô¤Î»Å¶È¤Ç¡¢·ºÉô¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·Ê¼±Ò¤ÎÌ¼¡¦½©Ìî¤â²æ¤¬¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿½©Ìî¤Ï¼«³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¼¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·Ê¼±Ò¤ÎÂ©»Ò¡¦È¬ÀéÂå´Ý¤Ï¡¢Î¹Àè¤Ç½©Ìî¤ÎË´Îî¤ò¸«¤ë¡£¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤ÆµÞ¤®µ¢¶¿¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÌµ»´¤Ë¾Æ¤±Íî¤Á¤¿²°Éß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈ¬ÀéÂå´Ý¤Ï°¦Ç¡¦¤ª¶Ì¤ÎÌÄ¤À¼¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾Æ¤±À×¤«¤éÂå´±¤Î°õäÆ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û(3ºîÉÊ¶¦ÄÌ)¡§2025Ç¯11·î5Æü(¿å)
¡Ú²Á³Ê¡Û
É÷±À¼·²½¤±Æ½¡§4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
É÷±À¼·²½¤±Æ½¡ÜÇòÏ¹¾ë¤ÎÍÅµ´¡¡²ø´ñ»þÂå·à¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²Ö²ÇµÛ·ìËâ¡Ü²øÇ¤ª¶Ì¤¬ÃÓ¡¡¿·ÅìÊõÍÅ²øÊÑ²½¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¹ñºÝÊü±Ç
È¯Çä¸µ¡§¹ñºÝÊü±Ç³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¯¥é¥Ã¥«ー
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¯¥é¥Ã¥«ー
ÈÎÇä¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¾¦ÉÊ¤äÆÃÅµÊª¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Facebook¡¡https://www.facebook.com/ShinTohoCN.label/
¸ø¼°Youtube¡¡https://www.youtube.com/@shintoho_official(https://www.facebook.com/ShinTohoCN.label/)