10·î1Æü¡Ö¥³ー¥Òー¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖCoffee&¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡×¤ò¼Â»Ü
¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢10·î1Æü¤Î¡Ö¥³ー¥Òー¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖCoffee&¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¡¢ºòº£ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ê¥¹¥¿¤äÁ´¹ñ¤Î°û¿©Å¹¤È¤È¤â¤ËÈ¯¿®¡¦Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡Âè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯£¹·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤Îº×Åµ¡ÖSCAJ ¥ïー¥ë¥É ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¥¢¥ó¥É ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó 2025¡Ê°Ê²¼¡¢SCAJ2025¡Ë¡× ¤Ë¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡×¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡ãFor Barista and Chef¡ä¤Î»î°ûÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÇôÃ«Å¯»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿ÀîÌîÍ¥ÇÏ»á¡¢¾®Ìî¸÷»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ¤Î¼Â±é¡¦Äó¶¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè£²ÃÆ¤Ï¡¢ 2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é100Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÇôÃ«Å¯»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ê¥¹¥¿£´Ì¾¤Î¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î23¤Î°û¿©Å¹¡¢¹ç·×104Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ°û¿©Å¹¤´¤È¤Ç¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì»ÈÍÑ¤Î¥³ー¥Òー¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥«¥Õ¥§¤ÇµíÆý¤ò¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó£¸³ä¡ä
¡¡2013Ç¯¤Ë¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤¬ÆüËÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯»Ô¾ì¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¸¦µæ²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¡Ê2023Ç¯ 9·î16 ～18 Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·î¤Ë2~3²ó°Ê¾å¥«¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó8³ä¤¬¥«¥Õ¥§Åù¤ÇµíÆý¤ò¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯Åù¤Î¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãAIÌ£³Ð¥»¥ó¥µー¤Ç¸¡¾Ú¡ª¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ÏµíÆý¤äÆ¦Æý¤è¤ê¥³ー¥Òー¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¡ä
¡¡2024Ç¯9·î¤ËOISSY³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎAIÌ£³Ð¥»¥ó¥µー¡Ö¥ì¥ª¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥³ー¥Òー¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ÎÁêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ£³ÐÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AIÌ£³Ð¥»¥ó¥µー¡Ö¥ì¥ª¡×¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ò¥È¤ÎÌ£³Ð¤òºÆ¸½¤·¤¿Ì£³Ð¥»¥ó¥µー¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬´¶¤¸¤ë5¤Ä¤Î´ðËÜÌ£¡Ö´ÅÌ£¡×¡Ö»ÝÌ£¡×¡Ö±öÌ£¡×¡Ö»ÀÌ£¡×¡Ö¶ìÌ£¡×¤òÁí¹çÅª¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢ÁêÀÅÙ95ÅÀ°Ê¾å¤¬Èó¾ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥³ー¥Òー¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µíÆý¤¬94.7ÅÀ¡¢Æ¦Æý¤¬94.0ÅÀ¡¢¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡×¤¬95.5ÅÀ¡¢¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡ãFor Barista and Chef¡ä¡×97.0ÅÀ¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£µíÆý¤äÆ¦Æý¤â¥³ー¥Òー¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤è¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡Ê¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤Î¶ìÌ£¡¦»ÀÌ£¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¤Î´ÅÌ£¡¦»ÝÌ£¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥³ー¥Òー¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹£±.¡§SCAJ2025¤Ë¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢ÇôÃ«Å¯»á¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ¤Î¼Â±é¡¦Äó¶¡¡ª
¡¡2025Ç¯£¹·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ê ÆîÅ¸¼¨Åï1-4¥Ûー¥ë¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤Îº×Åµ¡ÖSCAJ2025¡× ¤Ë¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡×¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡ãFor Barista and Chef¡ä¤Î»î°û¤ä¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎßäÀùÅÙ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥¹¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ 3¼ïÎà¡ÊÀõÀù¡¢ÃæÀù¡¢¿¼Àù¡Ë¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÇôÃ«Å¯»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀîÌîÍ¥ÇÏ»á¡¢¾®Ìî¸÷»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ¤Î¼Â±é¡¦Äó¶¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ÆÆü10～12»þ¡¢14»þ～16»þ¤ÏPHILOCOFFEA¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ¤Î¼Â±é¡¦Äó¶¡¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡¦¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Æî£±¥Ûー¥ë¡¡1406
¡¦½ÐÅ¸¼ÒÌ¾¡§¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯»î°û¡¦¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ°û¤ßÈæ¤Ù¡¦¥²¥¹¥È¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ¤Î¼Â±é¡¦Äó¶¡
¢£¥²¥¹¥È¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ë¤è¤ë¼Â±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ～13»þ¡¡ÇôÃ«Å¯»á¡ÊPHILOCOFFEA¡Ë
¡¦9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ～15»þ¡¡ÀîÌîÍ¥ÇÏ»á¡ÊLIGHT UP COFFEE¡Ë
¡¦9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ～12»þ¡¡¾®Ìî¸÷»á¡ÊBrewman Tokyo)
¢£ÇôÃ«Å¯»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒPhilocoffeaÂåÉ½¡£2012Ç¯¤Ë1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯ÉÂ¤·¡¢Æþ±¡À¸³èÃæ¤Ë¥³ー¥Òー¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£2013Ç¯¤Ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¡¢2016Ç¯6·î¡¡¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¥«¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎÀ¤³¦À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£
¢£ÀîÌîÍ¥ÇÏ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥³ー¥ÒーÂåÉ½¼èÄùÌò¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Ëºß³ØÃæ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¤¤¿¥³ー¥Òー¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Ç¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢2012Ç¯UCCÁ´¹ñ¥é¥Æ¥¢ー¥È¥Ð¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¡£2014Ç¯7·î¤ËÅìµþµÈ¾Í»û¤ËLIGHT UP COFFEE¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢²¼ËÌÂôÅ¹»°ÂëÅ¹¤ÈÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¡£2017Ç¯¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤ÇÀºÀ½½ê¤òºî¤ê¡¢¸½ÃÏ¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¥³ー¥ÒーÀ¸»º¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£¾®Ìî¸÷»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Brewman TokyoÅ¹¼ç¡£¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÂÚºß¸å¤Ë¹á¹Á¤ÇBrew Bros Coffee¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥ªー¥Êー¥Ð¥ê¥¹¥¿¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÇôÃ«Å¯»á¤Î±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Òー¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÍâÇ¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ö¥ê¥åー¥ïー¥º ¥«¥Ã¥× (JBrC)¤ÇÍ¥¾¡¡£2017Ç¯¡¢2019Ç¯¡¢2023-2024Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡£2023Ç¯¡¢½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¤ËBrewman Tokyo¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
¢£SCAJ 2025 ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§SCAJ ¥ïー¥ë¥É ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¥¢¥ó¥É ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó2025¡ÊÎ¬¾Î¡§SCAJ 2025¡Ë
¥Æー¥Þ¡§Belong Together in Coffee!¡Ê¥³ー¥Òー¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¡ª¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅ¸¼¨Åï1-4¥Ûー¥ë
²ñ´ü¡§Æî1-2¥Ûー¥ë¡¿2025Ç¯9·î24Æü(¿å)～26Æü(¶â)10:00～17:00¡¡(ºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç)
¡¡¡¡¡¡Æî3-4¥Ûー¥ë¡¿2025Ç¯9·î24Æü(¿å)～27Æü(ÅÚ)10:00～17:00
Æþ¾ìÎÁ¡§»öÁ°ÅÐÏ¿2,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¢ÅöÆü3,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¾·ÂÔ¾õ»ý»²¼Ô ÌµÎÁ
URL¡§https://scajconference.jp/
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹£².¡§¿Íµ¤¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Î¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤â»²²Ã¡ª100Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¤È¥³ー¥Òー¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ ¡Ö¥³ー¥Òー¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¼Â»Ü¡£²áµîºÇÂ¿¤ÎÁ´¹ñ23¤Î°û¿©Å¹¡¢¹ç·×104Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡ãFor Barista and Chef¡ä¡× ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³ー¥Òー¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¿Íµ¤¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Î¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤â»²²Ã¡ª¡ä
¢£³«ºÅÆü
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～¢¨³Æ°û¿©Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ°û¿©Å¹¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»²²Ã°û¿©Å¹¡Ê23°û¿©Å¹¡¦104Å¹ÊÞ¡Ë
¡ãËÌ³¤Æ»¡äµÜ¤Î¿¹àÝàê¡Ê4Å¹ÊÞ¡Ë¡¿716COFFEE ¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë
¡ãÅìËÌ¡ä¥¨¥Ó¥¢¥ó¡Ê2Å¹ÊÞ¡Ë¡¿ÅÎ¤Î¹á¤ê¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¿¥°¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥Òー¥íー¥¹¥¿ー¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ê¥¬¥Ï¥Þ¥³ー¥Òー¡Ê4Å¹ÊÞ¡Ë¡¿THE MOST COFFEE¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë
¡ã´ØÅì¡äPHILOCOFFEA ¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë¡¿Brewman Tokyo ¡Ê2Å¹ÊÞ¡Ë¡¿LIGHT UP COFFEE ¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡Cafe&Bar TEN¡Çs¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¿Un Cafe Sucre¡Ê2Å¹ÊÞ¡Ë
¡ãÃæÉô¡äCENTRE ¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë
¡ãÃæÉô¡¦´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡äàÝàê²°¤é¤ó¤×¡Ê53Å¹ÊÞ¡Ë
¡ã´ØÀ¾¡äBarista Map Coffee Roasters ¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡REAL DINING CAFE ¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥Éumie MOSAICÅ¹¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥à¥Êー¥É¥«¥Õ¥§¡Ê4Å¹ÊÞ¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡´Ñ²»²° ¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥Éumie MOSAICÅ¹¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥ëー¥Ä¥«¥Õ¥§ ¤Ò¤«¤ê¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¿¥Ò¥í¥³ー¥Òー¡Ê2Å¹ÊÞ¡Ë
¡ãÃæ»Í¹ñ¡äËãÎ¤ÉÛàÝàê¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë¡¿µÜÅçàÝàê¡Ê2Å¹ÊÞ¡Ë
¡ã´ØÀ¾¡¦¶å½£¡äFUK COFFEE ¡Ê8Å¹ÊÞ¡Ë
¡ã¶å½£¡ä¥Ï¥ì¥«¥Õ¥§¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¿knockin¡Çon COFFEEs DOOR ¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë
¢£¼Â»ÜÆâÍÆ
³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡ãFor Barista and Chef¡ä¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ç¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Õ¥§¥¢»²²Ã°û¿©Å¹¤Î³µÍ×°ìÍ÷
¾¦ÉÊ¾ðÊó¡§¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡ãFor Barista and Chef¡ä
