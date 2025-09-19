¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸µJRAµ³¼êÆ£ÅÄºÚ¼·»Ò¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆµÜºê³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤ËÍè¹»·èÄê¡ª
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀÄ±Ã¼Ë³Ø±¡¡¡Í¦»Ö¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡Ê¹»Ä¹¡¡º£°æ½¤¡Ë¤Ï¡¢9·î¤ÎËÍ¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥êー¥Àー¥º¤ÎÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¸µJRAµ³¼ê¤ÎÆ£ÅÄºÚ¼·»ÒÍÍ¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢µÜºê³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤·¤òÊ¹¤±¤ë50Ê¬¤Ç¤¹¡ª
Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ³¼ê¤ò»Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ØÂè32´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡£2016Ç¯¤Ëµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Àîºê¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJRA½êÂ°¤Î½÷Àµ³¼ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åーÁá¡¹¤«¤é½Å¾Þ¶¥Áö½éµ³¾èµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¸å¤âJRA½êÂ°¤Î½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ëµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤È¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Îµ³¼ê°úÂà¸å¤â¡¢¶¥ÇÏ³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¥°¥é¥ó¥·¥ã¥ê¥ª¥Ê¥¤¥¿ー2025¡×¥·ー¥º¥ó³«ËëÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µ³¼êÌÜÀþ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¸µ¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµ³¾è¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÇÏ¤Î°·¤¤¤¬¶¯¤ß¤Ç¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ç¿ô¡¹¤Î¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¡£ÅöÆü¤Ï¡¢µÜºê³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤ËÍè¹»·èÄê¡ª ÃËÀ¤¬Ãæ¿´¤Î¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ 9·î¤ÎËÍ¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥êー¥Àー¥º¤Ï¡¢µÜºê³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¡ª À¸ÅÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330013&id=bodyimage1¡Û
¢¡¹Ö±é³µÍ×¢¡
¡ÔÆü»þ¡ÕÎáÏÂ7Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë10¡§30～11¡§20
¡Ô¹Ö»Õ¡ÕÆ£ÅÄ¡¡ºÚ¼·»Ò¤µ¤ó¡Ê¸µJRAµ³¼ê¡Ë
¡Ô»ëÄ°¡Õhttps://onl.bz/eTZ7fMg
ËÍ¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥êー¥Àー¥º¤È¤Ï¡Ä
Í¦»ÖÎ®¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ëè²ó¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ëÊý¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â¹»¤Ë¤ª¾·¤¤·¤Æ³«ºÅ¡¢À¸ÇÛ¿®¤¹¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¡£¹Ö»Õ¤ÎÊý¤Î°î¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ä¿¦¶È´Ñ¤ò°éÀ®¤·¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍÀÄ±Ã¼Ë³Ø±¡¡¡Í¦»Ö¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»
Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ³¼ê¤ò»Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ØÂè32´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡£2016Ç¯¤Ëµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Àîºê¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJRA½êÂ°¤Î½÷Àµ³¼ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åーÁá¡¹¤«¤é½Å¾Þ¶¥Áö½éµ³¾èµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¸å¤âJRA½êÂ°¤Î½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ëµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤È¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Îµ³¼ê°úÂà¸å¤â¡¢¶¥ÇÏ³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¥°¥é¥ó¥·¥ã¥ê¥ª¥Ê¥¤¥¿ー2025¡×¥·ー¥º¥ó³«ËëÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µ³¼êÌÜÀþ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¸µ¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµ³¾è¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÇÏ¤Î°·¤¤¤¬¶¯¤ß¤Ç¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ç¿ô¡¹¤Î¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¡£ÅöÆü¤Ï¡¢µÜºê³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤ËÍè¹»·èÄê¡ª ÃËÀ¤¬Ãæ¿´¤Î¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ 9·î¤ÎËÍ¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥êー¥Àー¥º¤Ï¡¢µÜºê³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¡ª À¸ÅÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330013&id=bodyimage1¡Û
¢¡¹Ö±é³µÍ×¢¡
¡ÔÆü»þ¡ÕÎáÏÂ7Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë10¡§30～11¡§20
¡Ô¹Ö»Õ¡ÕÆ£ÅÄ¡¡ºÚ¼·»Ò¤µ¤ó¡Ê¸µJRAµ³¼ê¡Ë
¡Ô»ëÄ°¡Õhttps://onl.bz/eTZ7fMg
ËÍ¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥êー¥Àー¥º¤È¤Ï¡Ä
Í¦»ÖÎ®¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ëè²ó¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ëÊý¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â¹»¤Ë¤ª¾·¤¤·¤Æ³«ºÅ¡¢À¸ÇÛ¿®¤¹¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¡£¹Ö»Õ¤ÎÊý¤Î°î¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ä¿¦¶È´Ñ¤ò°éÀ®¤·¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍÀÄ±Ã¼Ë³Ø±¡¡¡Í¦»Ö¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø