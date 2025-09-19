¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï¶È³¦¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡§2031Ç¯¤Ë¤Ï290É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹
2025Ç¯9·î19Æü¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2025～2031¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÂÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ÈÎÇäÆ°¸þ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¦¹ñÊÌ¤ÎÀ®Ä¹·¹¸þ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤äÍÑÅÓ¤´¤È¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢ÀïÎ¬Æ°¸þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê»Ô¾ì¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¥Áè´Ä¶¤äµ¬À©Æ°¸þ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄêÀÅª¹Í»¡¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ËÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ïÀ½ÉÊ¾Ò²ð
¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥¹¥¿¥Ã¥¯Æâ¤ÎÅÅ²ò¼ÁËì¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¼¾ÅÙ¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£Ëì¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤ÈÆ³ÅÅÀ¤¬Äã²¼¤·È¯ÅÅ¸úÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢È¿±þ¥¬¥¹¤Ë¿åÊ¬¤ò¶¡µë¤·¤ÆËì¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Êý¼°¤Ë¤Ï¾øµ¤¶¡µë·¿¤äËì¼°²Ã¼¾´ï¤¬¤¢¤ê¡¢¾®·¿¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ーÂ»¼º¤¬¾¯¤Ê¤¤Àß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿åÁÇ¼«Æ°¼Ö¤äÄêÃÖ·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÂÑµ×À¸þ¾å¤äÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
2.¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2031Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï»Ô¾ì¤¬Ìó290É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë21.3%¤Ç¿Ê¤à¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó76.3É´ËüÊÆ¥É¥ë¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï91É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
3.¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï»Ô¾ì¶èÊ¬
¡ÚÀ½ÉÊÊÌ¡ÛBelow 50KW¡¢ 50-80KW¡¢ 100-120KW¡¢ Above 120KW
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢À®Ä¹Î¨¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤äÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿·Ê¬Ìî¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÑÅÓÊÌ¡ÛPassenger Vehicle¡¢ Fuel Cell Truck & Buses¡¢ Fuel Cell Forklift
ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î»Ô¾ì¼ûÍ×¡¢ÉáµÚ¾õ¶·¡¢º£¸å¤Î±þÍÑ²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»º¶ÈÊÌ¤ÎÀ®Ä¹À¤È¾¦µ¡¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶ÈÊÌ¡ÛKOLON¡¢ Perma Pure LLC¡¢ Freudenberg Filtration Technologies SE & Co. KG¡¢ Shenzhen Extende¡¢ Mann+Hummel¡¢ Pentair Engineered Filtration¡¢ dPoint Technologies¡¢ Voir H2¡¢ Emprise¡¢ Cube Energy¡¢ Korea Hydrogen¡¢ MAHLE Group¡¢ FUMATECH
¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÇä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¡¢Äó·È¡¦Çã¼ýÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¥Áè¹½Â¤¤È³Æ¼Ò¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ°èÊÌ¡ÛËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¡¢µ¬À©´Ä¶¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ËÌòÎ©¤ÄÃÏ°èÊÌ¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¤È²ÝÂê¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
4.¡ÚÌÜ¼¡³µÍ×¡Û
Âè1¾Ï¡§¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï¤ÎÀ½ÉÊÆÃÄ§¤ä»ÅÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¿ä°Ü¡¢Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¤äµ¡²ñ¡¢¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ä¥ê¥¹¥¯¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ìÀ©Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020Ç¯～2031Ç¯¡Ë
Âè2¾Ï¡§¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥È¥Ã¥×5¤ª¤è¤Ó¥È¥Ã¥×10¡Ë¤òÄó¼¨¤·¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¡¢²Á³ÊÀïÎ¬¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ºÇ¿·¤Î³«È¯Æ°¸þ¡¢M&A»öÎã¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020Ç¯～2025Ç¯¡Ë
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ²Ã¼¾´ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢ÀïÎ¬Æ°¸þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê»Ô¾ì¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¥Áè´Ä¶¤äµ¬À©Æ°¸þ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄêÀÅª¹Í»¡¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ËÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
