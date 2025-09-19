¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Nutanix¡¢2025Ç¯ Gartner¡ÊR¡Ë Magic Quadrant¡ÊTM¡Ëfor Distributed Hybrid Infrastructure ¤Ë¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤Î1¼Ò¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±
¡Ö¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î´°Á´À¡×¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²Á
Nutanix Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óCEO: Rajiv Ramaswami °Ê²¼¡¢Nutanix¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢Gartner¤Î2025Ç¯¡ÖMagic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure¡ÊÊ¬»¶¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤Î1¼Ò¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÉ¾²Á¤ËÈ¼¤¤¡¢Nutanix¤ÏMagic Quadrant¤ÎÆ±ÉôÌç¤Ë¤Æ3ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥êー¥ÀーÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Nutanix¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëLee Caswell¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£Ç¯¤ÎGartner Magic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤ÎÎ¾¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤ÎÅö¼Ò¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¿¤æ¤Þ¤Ì¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ¾ÀÜÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Amazon Web Services¡ÊAWS¡Ë¤äMicrosoft Azure¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ç¤ÏGoogle Cloud¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥×¥ì¥Ó¥åーÈÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Nutanix Cloud Platform¡ÊNCP¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤Ç¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£NCP¤Ï³°Éô¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÈKubernetes¡ÊR¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÏAI¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
NCP¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡¢°åÎÅ¡¢¸ø¶¦¡¢À½Â¤¡¢¾®Çä¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÉý¹¤¤¶È³¦¤Î´ë¶È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëFirst Foundation Bank¤Ï¡¢NCP¤Î¸ÜµÒ´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾ÁÛ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥Ç¥£¥¶¥¹¥¿¥ê¥«¥Ð¥ê¸þ¤±¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¹Ô¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óCTO¤ÎAdrian S. Darmawan»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖNCP¤ÎºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ëÆÃÄ¹¤Ï¤½¤Î³ÈÄ¥À¤Ç¤¹¡£ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¿×Â®¤Ëµ¯Æ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£NCP¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÆÎÏÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÈ÷Åê»ñ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¥Æ¥¹¥È»þ¤ä¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë¥Ç¥£¥¶¥¹¥¿¥ê¥«¥Ð¥ê¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥Ýー¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤ä¥µー¥Ðー¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
Gartner¤Î2025Ç¯¡ÖMagic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure¡ÊÊ¬»¶¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡Ë¡×¥ì¥Ýー¥È¤Ï²¼µ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nutanix.com/go/2025-gartner-mq-for-distributed-hybrid-infrastructure
NCP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nutanix.com/ja/library/datasheets/nutanix-cloud-platform
¥ê¥êー¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Î¥¼¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö2025Ç¯9·î10Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶ÌõÈÇ¤Ç¤¹¡£¸¶Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.nutanix.com/press-releases/2025/nutanix-named-a-leader-in-2025-gartner-magic-quadrant-for-distributed-hybrid-infrastructure
½ÐÅµ¡§Gartner Magic Quadrant¡ÊTM¡Ëfor Distributed Hybrid Infrastructure¡¢Julia Palmer¡¢Jeffrey Hewitt¡¢Dennis Smith¡¢Tony Harvey¡¢Elaine ZhangÃø¡¢2025Ç¯9·î8Æü¡£
¥¬ー¥È¥Êー¤ÎÌÈÀÕ¾ò¹à
GARTNER¤Ï¡¢Gartner Inc.¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¡¢MAGIC QUADRANT¤Ï¡¢Gartner, Inc.¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Îµö²Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£All rights reserved.
