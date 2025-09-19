¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÝÀþ¥íー¥×¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È¡§2031Ç¯¤Ë¤Ï12050É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¹ÝÀþ¥íー¥×¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¤ò2025Ç¯9·î19Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢À½ÉÊ³µÍ×¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À®Ä¹Í×°ø¤ä²ÝÂê¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤âÌÖÍå¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ
YH Research¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î10310É´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï10580É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ 2031Ç¯¤Ë¤Ï12050É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎCAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï2.6%%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤È¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.yhresearch.co.jp/reports/812828/steel-wire-rope
»Ô¾ì¶èÊ¬
¥°¥íー¥Ð¥ë¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢´ë¶ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
1.À½ÉÊÊÌ¡§Left Regular Lay¡¢ Left Lang Lay¡¢ Right Regular Lay¡¢ Right Lang Lay¡¢ Alternate Lay
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´ºº¤·¡¢¼çÍ×À½ÉÊ¤Î¶¥Áè¾õ¶·¤äÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2.ÍÑÅÓÊÌ¡§Industrial & Crane¡¢ Oil & Gas¡¢ Mining¡¢ Fishing & Marine¡¢ Others
ÍÑÅÓ¤´¤È¤Ë¹ÝÀþ¥íー¥×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ä¼ûÍ×Æ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤ÎºÎÍÑ¾õ¶·¡¢¥·¥§¥¢¤ÎÊÑ²½¡¢À®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
3.´ë¶ÈÊÌ¡§Kiswire¡¢ Bridon-Bekaert The Ropes Group¡¢ WireCo World Group¡¢ Jiangsu langshan Wrie Rope¡¢ Brugg¡¢ Tokyo Rope¡¢ Teufelberger¡¢ PFEIFER¡¢ Guizhou Wire Rope¡¢ Usha Martin¡¢ Jiangsu Safety Wire Rope¡¢ Kobelco Wire¡¢ DSR Wire¡¢ Xianyang Bomco¡¢ Juli Sling¡¢ Gustav Wolf¡¢ YoungWire¡¢ Jiangsu Shenwang¡¢ Hubei Fuxing¡¢ DIEPA¡¢ Scaw Metal¡¢ Fasten Group
¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÆ°¸þ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
4.ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡§ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¡¢¼ûÍ×·¹¸þ¡¢µ¬À©Í×°ø¡¢¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ê£±¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÇÄ°®
À¤³¦¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤Èµ¬ÌÏ¤ò¡¢²áµî¡Ê2020～2025Ç¯¡Ë¤ÈÍ½Â¬¡Ê2026～2031Ç¯¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏÊ¬ÀÏ
À¤³¦¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025Ç¯¡Ë
¡Ê£³¡ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ÈÀïÎ¬Åª¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
Ãæ¹ñ¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢À®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025Ç¯¡Ë
»Ô¾ìµ¬ÌÏ
YH Research¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î10310É´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï10580É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ 2031Ç¯¤Ë¤Ï12050É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎCAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï2.6%%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤È¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.yhresearch.co.jp/reports/812828/steel-wire-rope
»Ô¾ì¶èÊ¬
¥°¥íー¥Ð¥ë¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢´ë¶ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
1.À½ÉÊÊÌ¡§Left Regular Lay¡¢ Left Lang Lay¡¢ Right Regular Lay¡¢ Right Lang Lay¡¢ Alternate Lay
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´ºº¤·¡¢¼çÍ×À½ÉÊ¤Î¶¥Áè¾õ¶·¤äÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2.ÍÑÅÓÊÌ¡§Industrial & Crane¡¢ Oil & Gas¡¢ Mining¡¢ Fishing & Marine¡¢ Others
ÍÑÅÓ¤´¤È¤Ë¹ÝÀþ¥íー¥×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ä¼ûÍ×Æ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤ÎºÎÍÑ¾õ¶·¡¢¥·¥§¥¢¤ÎÊÑ²½¡¢À®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
3.´ë¶ÈÊÌ¡§Kiswire¡¢ Bridon-Bekaert The Ropes Group¡¢ WireCo World Group¡¢ Jiangsu langshan Wrie Rope¡¢ Brugg¡¢ Tokyo Rope¡¢ Teufelberger¡¢ PFEIFER¡¢ Guizhou Wire Rope¡¢ Usha Martin¡¢ Jiangsu Safety Wire Rope¡¢ Kobelco Wire¡¢ DSR Wire¡¢ Xianyang Bomco¡¢ Juli Sling¡¢ Gustav Wolf¡¢ YoungWire¡¢ Jiangsu Shenwang¡¢ Hubei Fuxing¡¢ DIEPA¡¢ Scaw Metal¡¢ Fasten Group
¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÆ°¸þ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
4.ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡§ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¡¢¼ûÍ×·¹¸þ¡¢µ¬À©Í×°ø¡¢¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ê£±¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÇÄ°®
À¤³¦¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤Èµ¬ÌÏ¤ò¡¢²áµî¡Ê2020～2025Ç¯¡Ë¤ÈÍ½Â¬¡Ê2026～2031Ç¯¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏÊ¬ÀÏ
À¤³¦¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025Ç¯¡Ë
¡Ê£³¡ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ÈÀïÎ¬Åª¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
Ãæ¹ñ¤Î¹ÝÀþ¥íー¥×»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢À®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025Ç¯¡Ë