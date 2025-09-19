¡Ú½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì2025¡ÛUDX¥µ¥Ü¥Ë¥¦¥¹¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í½©ÍÕ¸¶´Ñ¸÷¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊÍý»öÄ¹ Àô ÅÐÈþÍº¡¡°Ê²¼:ATPA)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì2025¡×¡Ê°Ê²¼:¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì)¤ò10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¤ËÅÏ¤êUDX¥µ¥Ü¥Ë¥¦¥¹¹¾ì¤È¹â²Í²¼SEEK BASE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¢£ÆüÄø
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～17:00
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～17:00
¢£²ñ¾ì
½©ÍÕ¸¶UDX 1³¬¥µ¥Ü¥Ë¥¦¥¹¹¾ì¡ÊÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ4-14-1¡Ë
¢£¼çºÅ
NPOË¡¿Í ½©ÍÕ¸¶´Ñ¸÷¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊATPA¡Ë
¢£¸å±ç
ÀéÂåÅÄ¶è
¢£¶¨ÎÏ
½©ÍÕ¸¶ÃÏ¶è»ö¶È¼Ô¡¦ÃÄÂÎ¡¦¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÂÎ¸³¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¢º®»¨»þ¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë
¢£¼ñ»Ý
½©ÍÕ¸¶¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÈÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¾¦¶È¼Ô¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¡£
¢£ÌÜÅª
½©ÍÕ¸¶¤é¤·¤¤¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ØPR
Íè³¹¼Ô¤ÎÅ¹ÊÞÍ¶Æ³¡¦ÊªÈÎÂ¥¿Ê
ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î³èÀ²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð
¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡
¼ç¤Ê»ÜºöÆâÍÆ
¡Ú¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡Û
£±¡¥¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥ê¥ª¥óÅ¸¼¨¡¦ÁàºîÂÎ¸³
£²¡¥EV¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¾è¼ÖÂÎ¸³
¡Ú¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡Û
£±¡¥¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§
£².¡¡¥¢¥¥Ð¤ÇVTuber¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª
£³¡¥xR Cast
£´¡¥¥¢¥¥ÐV¤Á¤å¤¢ー
¡Ú¥µ¥Ö¥«¥ë¡Û
£±¡¥ÅÅ»Ò¹©ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
£²¡¥AKIHABARA CARD SHOP
¡ÚÌµÎÁ¥ß¥Ë¥Ä¥¢ー¡Û
¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¤Î½ÐÅ¸Å¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð¡ª
¡ÚÃêÁª²ñ¡Û
¡¦Íè¾ì¼Ô¤ËÃêÁª·ô¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¥·ー¥¯¥Ùー¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÃêÁª²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü
¡¦¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦ÃêÁª²ñ¾ìÅ¹ÊÞ¡ÊÃêÁª¾ì½ê¡Ë¡§ AkibaRobolaboMeetup
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://robolabo.tokyo/
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.akibanigiwai2025.com/
¡Ú¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡Û£±.¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥ê¥ª¥óÅ¸¼¨¡¦ÁàºîÂÎ¸³¡ÊÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¡Ë
Í¦¼Ô¥í¥Ü³«È¯¥µー¥¯¥ë¡ÖÍ¦¼Ôµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¿Í·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÊÑ·Á¹çÂÎ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¼Âµ¡Å¸¼¨¤Ç¤¹¡£
Åö¥µー¥¯¥ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¬¥ìー¥¸¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤Î¤È¤¤ÎÁ´¹â¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó2.5m¡ª
º£¸å¤Î³«È¯·×²è¤Ç¤Ï¡¢¥Óー¥¯¥ë¥âー¥É¡ÊÁö¹Ô¥âー¥É¡Ë¤ËÊÑ·Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ë¥«ーµ¬³Ê¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤â¼èÆÀÍ½Äê¡ª°ìÌ¾¤¬Åë¾è¤·¸øÆ»Áö¹Ô¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
2. EV¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¾è¼ÖÂÎ¸³¡Ê¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¥¹¥Úー¥¹¡Ë
½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖEV¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¾è¼ÖÂÎ¸³¡×¤òº£Ç¯¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¤ÇÁö¤ë¡¢É÷¤ò´¶¤¸¤ë¿·´¶³Ð¤Î¾è¤êÊª¤Ç¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î³¹¤ò½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡Û1. ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë
¤´¼«Âð¤«¤éPC¤äVRµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ»²²Ã²ÄÇ½¤ÊVRChat¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¤òºÆ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§ÂÎ¸³¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¥¾ー¥ó¡¢µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÅ¸¼¨¡¢VTuber¡¦¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ë¤¢¤ë¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤Ç¡Ø¼ÂºÝ¤Ë¤ªµë»Å¤¹¤ë¡Ù¥á¥¤¥É¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç²á¤´¤»¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡¢¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¢¤Ã¤È¤Û¤©ー¤à¥«¥Õ¥§¡×¤«¤éVRChat¾å¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥á¥¤¥É¤ÈÆ±»þ¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥¢¥¥Ð¤ÇVTuber¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë
VTuber¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³ー¥Êー¡×¤Ç¤¹¡ª
VTuber¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤¯¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥xR Cast ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë
xR Cast ¤ÏÅ¹ÊÞ°ÆÆâ¤òÌµ¿Í²½¤·¡¢ÈÎÂ¥¤â²ÄÇ½¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ëÅ¹°÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Ai¡ß£³D¥¢¥Ð¥¿ー¤ÇÀÜµÒ¤ò¸úÎ¨²½¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÅ¹°÷¤Ë¤è¤ë°ÆÆâ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¥¢¥¥ÐV¤Á¤å¤¢ー¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê³¹¤ò¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥Ä¥¢ー¡Ö¥¢¥¥ÐV¤Á¤å¤¢ー¡×¤¬¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¥¬¥¤¥ÉÌò¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é½©ÍÕ¸¶¤Î³¹¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
https://akiba.tours/(https://akiba.tours/)
¡Ú¥µ¥Ö¥«¥ë¡Û£±¡¥ÅÅ»Ò¹©ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê´ë¶È¥Öー¥¹A¡Ë
¥«¥×¥»¥ë·¿FM¥é¥¸¥ª¹©ºî¥¥Ã¥È¤¬CEREVO¤«¤éÅÐ¾ì¡ª
Æñ¤·¤¤¥é¥¸¥ª²óÏ©¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤ÆºÑ¤Ê¤Î¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¼ê·Ú¤ËÅÅ»Ò¹©ºî¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ðÈÄ¤ËÉôÉÊ¤ò¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥Õ¥ìー¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤á¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¥«¥×¥»¥ë¥é¥¸¥ª¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥AKIHABARA CARD SHOP ¡Ê´ë¶È¥Öー¥¹B¡Ë
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥«ー¥ÉµÚ¤ÓÌ¤³«ÉõBOX¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥À¥àÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥ß¥Ë¥Ä¥¢ーÁ´¹ñÄÌÌõ°ÆÆâ»Î¤¬½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¤Î½ÐÅ¸Å¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð¡ª
¢£¥Ä¥¢ー³µÍ×
¼Â»ÜÆü¡¡¡¡¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～¡¿16:00～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë12:00～¡¿14:00～¡¿16:00～
½êÍ×»þ´Ö¡¡¡§ Ìó1»þ´Ö
½¸¹ç¡¦²ò»¶¡§ ½©ÍÕ¸¶UDX ¥µ¥Ü¥Ë¥¦¥¹¹¾ì¡¡½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì²ñ¾ì¼õÉÕ
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡§ ³Æ²óÀèÃå10Ì¾¤Þ¤Ç
¥³ー¥¹¡¡¡¡¡§¥µ¥Ü¥Ë¥¦¥¹¹¾ì ¢ª ¥·ー¥¯¥Ùー¥¹ ¢ª JR½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹¸ý¢ª ¥Ñー¥Ä³¹ ¡ÊÎò»ËÀâÌÀ¡Ë¢ª¡ÊÄÌ¾Î¡Ë¥á¥¤¥ÉÄÌ¤ê¢ª ¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¡¡¢ª ¥µ¥Ü¥Ë¥¦¥¹¹¾ì
¢¨¥Ä¥¢ー¤ÇÅ¹ÊÞ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¥·ー¥¯¥Ùー¥¹¤ÎÃêÁª²ñ¾ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢ªhttps://forms.gle/YwZGbK9raaj5Vqq76
ÃêÁª²ñ
½©ÍÕ¸¶¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì2025¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡ª
½©ÍÕ¸¶SEEKBASE¡¡ARMÅ¹ÊÞÆâ¤Ë¤¢¤ëÃêÁª²ñ¾ì¤Ë¤Æ¶¨ÎÏÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
Áí¹ç¼õÉÕ¤ÇÃêÁª·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª²ñ¾ìÅ¹ÊÞ
½©ÍÕ¸¶SEEKBASE¡¡
ARM(AkibaRobolaboMeetup)
¢©101-0022
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÎýÊ½Ä®£±£³－£±
Áí¹ç¼õÉÕ¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡ª
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ https://robolabo.tokyo/
¡ÚÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í½©ÍÕ¸¶´Ñ¸÷¿ä¿Ê¶¨²ñ³µÍ×¡Û
½©ÍÕ¸¶¤òË¬¤ì¤ë¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ä»ö¶È¼Ô¤Ë¡¢Åö¶¨²ñ¤Ï°Ê²¼¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(1) ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ë³èÆ°
(2) ´Ñ¸÷¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë³èÆ°
(3) ³Ø½Ñ¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½ÑËô¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë³èÆ°
(4) ¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î³èÆ°
(5) ²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë³èÆ°
(6) ·ÐºÑ³èÆ°¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë³èÆ°
(7) Á°³Æ¹æ¤Ë·Ç¤²¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Î±¿±ÄËô¤Ï³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Íí¡¢½õ¸ÀËô¤Ï±ç½õ¤Î³èÆ°
¡¦ÀßÎ©¡§2007Ç¯9·î14Æü
¡¦¾ì½ê¡§ÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄÆóÃúÌÜ£±£³¹æ£µÈÖÃÏMINTRON½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë£µ³¬
¡¦ÂåÉ½¡§Íý»öÄ¹ Àô ÅÐÈþÍº
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í½©ÍÕ¸¶´Ñ¸÷¿ä¿Ê¶¨²ñ
Íý»öÄ¹¡§ÀôÅÐÈþÍº
Éû»öÌ³¶ÉÄ¹¡§Áý»³ÎÃÍ¼
Tel/Fax¡§03-6206-0305
E-Mail¡§info@npo-akiba.com
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://npo-akiba.com