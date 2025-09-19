¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー»Ô¾ì¡¢CAGR4.5%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï3697É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×-YH Research¤¬Êñ³çÅªÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
¡ÊÈ¯¹ÔÆü¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ë
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー¤Î¹½Â¤¡¢À®Ä¹À¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÎÆ°¸þ¡¢¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê»²Æþ´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³ºÊ¬Ìî¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÆÃÄ§¤òÊñ³çÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー»Ô¾ì¤ÎÄêµÁ¡¦Ê¬Îà¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÆÃÀ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢»º¶È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ºö´Ä¶¤ä¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÎÊÑÆ°¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤Ê¹½À®
https://www.yhresearch.co.jp/reports/812837/commercial-boilers
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤Ê¹½À®¡Û
¢¡ ¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー¤È¤Ï
¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー¤È¤Ï¡¢¹©¾ì¤äÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤ÇÂçÎÌ¤Î¾øµ¤¤äÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¤ÎÁõÃÖ¤Ç¡¢Ç³ÎÁ¤ÎÇ³¾Æ¤äÅÅµ¤²ÃÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤ò²ÃÇ®¡¦¾øÈ¯¤µ¤»¡¢²ÃÇ®¹©Äø¡¢È¯ÅÅ¡¢¶õÄ´¡¢»¦¶Ý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»º¶ÈÍÑÅÓ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡ ¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー»Ô¾ìµ¬ÌÏ
YH Research¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î2782É´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï2902É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï3697É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï4.5%¡ó¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー»Ô¾ì¶èÊ¬
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊViessmann¡¢ Bosch Thermotechnology¡¢ A. O. Smith¡¢ Vaillant¡¢ BDR Thermea¡¢ Ferroli¡¢ Group Atlantic¡¢ Weil-McLain¡¢ AERCO¡¢ Bradford White¡¢ Froling¡¢ Cleaver-Brooks¡¢ Fulton¡¢ Riello¡¢ Ariston¡¢ Harsco¡¢ Laowan¡¢ SUNhouse¡Ë
´ë¶È¤´¤È¤Ë¡¢Çä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¡µë¥¨¥ê¥¢¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢µ»½ÑÄó·È¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¡£¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¼ÂÎÏº¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊOil & Gas Boiler¡¢ Coal Boiler¡¢ Biomass Boiler¡Ë
À½ÉÊÊÌ¤Ë²Á³ÊÂÓ¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¦»Ô¾ì¿»Æ©Î¨¤òÈæ³Ó¡£¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§¡ÊSchools¡¢ Hospitals¡¢ Office Building¡¢ Retail and Warehouse¡¢ Others¡Ë
»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢±þÍÑ³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¡¢¼ûÍ×¤Î½¸Ãæ¥¨¥ê¥¢¤òÆÃÄê¡£ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ä¥Ëー¥ºÆ°¸þ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
³ÆÃÏ°è¤Î·ÐºÑÇØ·Ê¤ä¾ÃÈñ·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¡§
- ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
- ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡Ë
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
- ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÍøÅÀ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー»Ô¾ì¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¦Åê»ñ²È¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡§
1.»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¥Çー¥¿¤ÎÌÖÍå
2020～2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢2026～2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¹©¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥éー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Æ°¸þ¤È¾ÍèÀ¤ò»ë³Ð²½¡£
2.¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¤ÎÇä¾å¡¦¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ
