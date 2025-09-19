µÊÃãÍè TOKOROZAWA TEA FES¡ßJAPAN TEA EXPO¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¡õ¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥«¥Ã¥×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¤ªÃã¤ÎÀ¸»º¼Ô¤äÀìÌçÅ¹¤¬½¸¤¦¤ªÃã¤Îº×Åµ¡ØµÊÃãÍè TOKOROZAWA TEA FES 2025¡Ù¤ò¼çºÅ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¡¡ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡CEO¡§²ÆÌî¹ä¡¡°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤ªÃã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØJAPAN TEA EXPO 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKooga¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ¹À¼ù¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¤ªÃã¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ê¤ë¡£～¤ªÃã½ä¤ê¤Ç·Ò¤¬¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó～¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥ÕÃã¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÃã±à¤äÃ±°ì¤ÎÉÊ¼ï¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤ë¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ä¡¢¹âµé¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¤ªÃã¤¬¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢ÃãÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤È¥êー¥ÕÃã¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÃã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡ØµÊÃãÍè TOKOROZAWA TEA FES¡Ù¤È¡ØJAPAN TEA EXPO¡Ù¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃãÊ¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤ÄÎ¾¼Ô¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë£²¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªÃã¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡Û
¤ªÃã¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ê¤ë¡£～¤ªÃã½ä¤ê¤Ç·Ò¤¬¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó～
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î24Æü(¿å) 19»þ00Ê¬～2025Ç¯10·î3Æü(¶â) 23»þ59Ê¬
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¤ªÃã¥µ¥¦¥Ê¡ÖSAUNA NAYA¡×¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨¤ªÃã¥µ¥¦¥Ê¸ø¼°HP https://naya-sauna.studio.site/
¡¦µÊÃãÍè TOKOROZAWA TEA FES 2025¤´¾·ÂÔ¡¡¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥Ã¥×ÉÕ¤
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±.°Ê²¼¤Î2¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¦JAPAN TEA EXPO¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡ÊµìTwitter¡Ë@JAPANTEAEXPO¡Êhttps://x.com/JAPANTEAEXPO¡Ë
¡¦µÊÃãÍè TOKOROZAWA TEA FES¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@Kissako_tea_fes¡Êhttps://x.com/Kissako_tea_fes¡Ë
£².¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¡Û
ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢JAPAN TEA EXPO¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸ (°Ê²¼DM)¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦X (µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ (¸°ÉÕ¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´±þÊç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æ±°ì¤ÎÊý¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¤ä¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¡¢¤½¤ÎÂ¾¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±þÊç¡¦ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÃêÁª¡¢ÅöÁª·ë²ÌÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
JAPAN TEA EXPO 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JAPAN TEA EXPO¤Ï¡¢¡ÖÃã¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¥é¥Õ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¹¤¯¡¢¿¼¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃãÀ¸»º¼Ô¤äÍ¢Æþ¶È¼Ô¡¢¤ªÃã¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¡¢»¨²ßÅ¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¤ªÃã¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªÃãÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§JAPAN TEA EXPO 2025
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§ÀõÁð(»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÂæÅì´Û)
Íè¾ì¼Ô¿ô¡§2,500¿Í
½ÐÅ¸¼Ô¿ô¡§54»ö¶È¼Ô
½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡§¤ªÃã¤Î»î°ûÈÎÇä¡¢Ãã´ï¤ä¤ªÃã¤Ë¹ç¤¦¤ª²Û»Ò¤ÎÈÎÇä¡¢¤ªÃã¥»¥ß¥Êー
µÊÃãÍè TOKOROZAWA TEA FES 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°ÂçÌÃÃã¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶¹»³Ãã¡×¤Î»ºÃÏ¡¢¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ªÃã¤Îº×Åµ¡ÖµÊÃãÍè TOKOROZAWA TEA FES¡×¡£ÆüËÜÃã¡¢¹ÈÃã¡¢Ãæ¹ñÃã¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤á¤ë45Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬½¸·ë¤·¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥êー¤ò¼Â»Ü¡£À¸»º
¼Ô¤äÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤Î¤ªÃã»ö¶È¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃãÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡¢Ãã´ï¡¢Ãã»¨²ß¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î»²²Ã·¿´ë²è¤âÍ½Äê¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§µÊÃãÍè TOKOROZAWA TEA FES 202£µ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
10»þ30Ê¬～16»þ30Ê¬¡¡¢¨±«Å··è¹Ô¡¡¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß
¾ì½ê¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÅì½êÂôÏÂÅÄ3-31-3 ¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ûー¥ëA
¡¡¡¡¡¡µÚ¤ÓÃæ±û¹¾ì¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àºë¶Ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Ü¥ó
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡¢ÆüËÜ¹ÈÃã¶¨²ñ¡¢NPOË¡¿ÍÆüËÜÃã¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¶¨²ñ¡¡
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç³Ø¹ÈÃãÆ±¹¥²ñKUREHA¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKooga¡¢
¸å±ç¡§½êÂô»Ô
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥êー¤ÏÍÎÁ¡Ë
¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥óHP¡§https://tokorozawa-sakuratown.com/event/kissako2025.html
X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@Kissako_tea_fes ¡§¡¡https://twitter.com/Kissako_tea_fes
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@kissako_tea_fes ¡§¡¡https://www.instagram.com/kissako_tea_fes/
¡Ö¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯11·î¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢KADOKAWA¤¬ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿Âç·¿Ê¸²½Ê£¹ç»ÜÀß¡£KADOKAWA¤È½êÂô»Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¡ÖCOOL JAPAN FOREST ¹½ÁÛ¡×¤ª¤è¤Ó¡¢KADOKAWA¡¦ºë¶Ì¸©¡¦½êÂô»Ô¤Î»°¼Ô¤ÇÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¡Öºë¶Ì¥«¥ë¥Á¥ãー´Ñ¸÷¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤Ë¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://tokorozawa-sakuratown.com/
Instagram¡§@sakuratownjp¡¡https://www.instagram.com/sakuratownjp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@sakuratownjp¡¡https://twitter.com/sakuratownjp
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÐÈÇ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¼Â¼Ì±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°é¡¦EdTech¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊIP¡ÊIntellectual Property¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¡£ÁÏ½Ð¤·¤¿IP¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ with Technology¡×ÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¡¢IP²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://group.kadokawa.co.jp/(https://group.kadokawa.co.jp/)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å