½Å¼ÁÃº»À¥«¥ë¥·¥¦¥àÊ´ËöÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê500¥á¥Ã¥·¥å°Ê²¼¡¢500～1000¥á¥Ã¥·¥å¡¢1000¥á¥Ã¥·¥å°Ê¾å¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î19Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Å¼ÁÃº»À¥«¥ë¥·¥¦¥àÊ´ËöÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢½Å¼ÁÃº»À¥«¥ë¥·¥¦¥àÊ´Ëö¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
»Ô¾ì³µÍ×
½Å¼ÁÃº»À¥«¥ë¥·¥¦¥àÊ´Ëö¤Ï¡¢»æ¡¢¼ù»é¡¢ÅÉÎÁ¡¢¥´¥à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»º¶È¤Ç½¼Å¶ºà¡¦µ¡Ç½²þ¼Áºà¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë´ðÁÃÁÇºà¤Ç¤¹¡£Î³ÅÙÊ¬ÉÛ¡¢Çò¿§ÅÙ¡¢½ãÅÙ¡¢É½ÌÌ½èÍý¤ÎÍÌµ¤¬ÍÑÅÓÅ¬¹çÀ¤È²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤ÏÆÃÄê¤Î´ð½àÇ¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿ä·×¾å¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤òÌÀ¼¨¤·¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢²Á³Ê»ØÉ¸¡¢²¼Î®¶È³¦¤ÎÀ¸»º»ØÉ¸¤ò´ª°Æ¤·¤Æ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢»º¶È³èÆ°¤Î²óÉü¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¾ÃÈñ³Û¤¬Áý²Ã¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÂÄêÅª¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ
À½ÉÊ¤Ï°ìÈÌ¤ËÎ³ÅÙ¤Ç¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢¸ÞÉ´¥á¥Ã¥·¥åÌ¤Ëþ¡¢¸ÞÉ´～Àé¥á¥Ã¥·¥å¡¢Àé¥á¥Ã¥·¥åÄ¶¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÆÎ³°è¤Ï»æ¡¦·úºà¸þ¤±¤Î¹â½¼Å¶ÍÑÅÓ¤Ç¥³¥¹¥ÈÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃæÎ³°è¤Ï¼ù»é¤äÅÉÎÁ¤Ç¤ÎÊ¬»¶À¤È²Ã¹©À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£ÈùÎ³°è¤ÏÉ½ÌÌÊ¿³êÀ¤ä¸÷Âô¡¢ÂÑ»¤½ýÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÍÑÅÓ¤Ç¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2030Ç¯¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢ÈùÎ³°è¤Î¹½À®Èæ¤¬½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ
¼çÍ×ÍÑÅÓ¤Ï»æ¡¢¼ù»é¡¢ÅÉÎÁ¡¢¥´¥à¤Î»ÍÊ¬Ìî¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£»æ¤Ç¤Ï¹â½¼Å¶²½¤È¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤òÌÜÅª¤Ë¼ûÍ×¤¬Äì·ø¤¯¡¢¼ù»é¤Ç¤Ï¹äÀ¸þ¾å¡¢À£Ë¡°ÂÄê²½¡¢Ç®ÊÑ·ÁÍÞÀ©¤Ê¤É¤Î²þ¼Á¸ú²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÉÎÁ¤Ç¤Ï±£¤Ú¤¤À¤äÇò¿§ÅÙ¡¢Î®Æ°µóÆ°¤ÎÀ©¸æ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢ÈùÎ³°è¤äÉ½ÌÌ½èÍýÉÊ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥à¤Ç¤ÏÊä¶¯À¤È²Ã¹©À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤é·ÑÂ³¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¤È¤·¤Æ»ôÎÁ¡¢´Ä¶»ñºà¡¢¿å½èÍý¤Ê¤É¤Î¥Ë¥Ã¥ÁÊ¬Ìî¤âÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È²Á³ÊÆ°¸þ
À¤³¦¤Î¾ÃÈñ³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢¸¶ÀÐÉÊ¼Á¡¢ºÎ·¡¡¦Ê´ºÕ¥³¥¹¥È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¡¢ÊªÎ®Èñ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë²¼Î®¤ÎÁà¶ÈÅÙ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¤ÏÃå¼Â¤ËÁý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¸¶Ç³ÎÁÈñ¤ÎÊÑÆ°¤È¹âµ¡Ç½¥°¥ìー¥É¤Î¹½À®Èæ¾å¾º¤Ë¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¾º´ðÄ´¤ò¤¿¤É¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü¤Ç¤ÏÎ³ÅÙ¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÉ½ÌÌ²þ¼Á¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤¬ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¶¡µëÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÀÐ¤Î¹Û¶èÊÝÍ¤ÈÈùÊ´ºÕ¡¦Ê¬µé¡¦²þ¼Áµ»½Ñ¤òÈ÷¤¨¤¿´ë¶È¤¬Í¥°Ì¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½´ë¶È¤È¤·¤ÆChangHong Mining¡¢Chu-shin¡¢Formosa¡¢Yuejiang Chem¡¢Guangyuan Chemical¡¢Kelong Powder¡¢Xin Tai Gai Ye¡¢Qintang¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤Ï¸¶ÀÐ¤«¤éÊ´ÂÎ²Ã¹©¡¢É½ÌÌ½èÍý¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÂÎÀ©¤ò³È½¼¤·¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¶¡µë°ÂÄêÀ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯°Ê¹ß¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢¼ý±×¡¢ÁÆÍøÎ¨¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î¿ä°Ü¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¹âÇò¿§ÅÙ¹Û¶è¤Î³ÎÊÝ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨²þÁ±¡¢¼«Æ°²½Åê»ñ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶
¾å°Ì´ë¶È¤Ë¤è¤ë²ÉÀê·¹¸þ¤¬ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¢Á÷Èñ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¡¦³ÆÃÏ°è¤ËÃæ·ø¡¦ÃÏ¾ì´ë¶È¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï¾å°Ì»°¼Ò¤ª¤è¤Ó¾å°ÌÏ»¼Ò¤ÎÈæÎ¨¤¬¾å¾º¤·¡¢ÉÊ¼Á°ì´ÓÀ¡¢Î³ÅÙÀ©¸æÎÏ¡¢Ä´Ã£°ÂÄêÀ¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²Æþ¾ãÊÉ¤Ï¹Û¶è¼èÆÀ¡¢´Ä¶µöÇ§²Ä¡¢Ê´ºÕ¡¦Ê¬µéÀßÈ÷¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¼Î®¸ÜµÒ¤ÎÉ¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄ¹´ü²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Äó·È¡¦Çã¼ý¤äÄ¹´ü¶¡µë·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó°ÂÄê²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
