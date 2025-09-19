µÆÃÓÆà½ï¡¦Ä¹ÂôÉö¡¦BIEN¤Ë¤è¤ë¥°¥ëー¥×Å¸¡Ö -(- s-u-b-l-i-m-i-n-a-l- ) pre-player¡×¤¬¥¢ー¥È¤«¥Óー¥Õ¥ó¤«Çò¿ß¤Ë¤Æ10·î10Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒThe Chain Museum¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ó»³ÀµÆ»¡¢°Ê²¼¡ÖThe Chain Museum¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ëÂæÏÑÎÁÍýÅ¹Ê»Àß¤Î¥®¥ã¥é¥êー¡Ö¥¢ー¥È¤«¥Óー¥Õ¥ó¤«Çò¿ß¡Ê¥Ñ¥¤¥Á¥å¥¦¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î10Æü(¶â)～11·î15Æü(ÅÚ)¤Î²ñ´ü¤Ç¡¢µÆÃÓÆà½ï¡¦Ä¹ÂôÉö¡¦BIEN¤Ë¤è¤ë¥°¥ëー¥×Å¸¡Ö -(- s-u-b-l-i-m-i-n-a-l- ) pre-player¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÅ¸¤Î½ÐÅ¸ºîÉÊ¤ÏArtSticker¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á´¤Æ¡ÖÀèÃåÀ©¡×¤Ç2025Ç¯10·î10Æü(¶â) 17:00¤«¤éÈÎÇä¼õÉÕ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～21:00¤Ë¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://artsticker.app/events/88541
ËÜÅ¸¤Ï¡¢Ì±éº¤ä´á¶ñ¡¢³¹Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÌµÌ¾¤Î·Á¾Ý¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¼ê¿¨¤ê¡×¤Î´¶³Ð¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤äÊ¸²½¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹»î¤ß¤Ç¤¹¡£»°Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊ¿ÌÌºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´¶³Ð¤È¥¤¥áー¥¸¤¬¸òº¹¤¹¤ëÅ¸¼¨¶õ´Ö¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö -(- s-u-b-l-i-m-i-n-a-l- ) pre-player¡×¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¹Í¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÌµ°Õ¼±¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÌÜ¤Ç¿¨¤ë¡¢¼ê¤Ç¸«¤ë´¶³Ð¡×¤ò¡È¥×¥ì¥¤¥äー¡É¤È¤·¤ÆÁ°·Ê²½¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
µÆÃÓÆà½ï / Nao Kikuchi
ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥«ー¥ë¥¹¥ëー¥¨ºß½»¡£
2023Ç¯ ¥«ー¥ë¥¹¥ëー¥¨·Ý½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ßー Â´¶È
2013Ç¯ Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ½¤»Î²ÝÄø³¨²èÀì¹¶Ìý²èÎÎ°è ½¤Î»
2011Ç¯ Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø ³¨²è³Ø²ÊÌý²èÀì¹¶ Â´¶È
¼ç¤ÊÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¡Ö1897¡×(2025Ç¯ / Tatsuro Kishimoto / Åìµþ)¡¢¡ÖCOMMAND¡×(2025Ç¯ / Goya Curtain / Åìµþ)¡¢¡ÖFind a Spot Zwischen Raumen¡×(2025Ç¯ / t.a.s. / ¥¦¥£ー¥ó)¡¢¡ÖOn a very auiet morning, on the same piece of toast¡×(2025Ç¯ / Adams and Ollman / ¥Ýー¥È¥é¥ó¥É)¡¢¡ÖBitter Arcadia¡×(2025Ç¯ / Galerie Crone / ¥¦¥£ー¥ó)¡¢¡ÖGame¡×(2023Ç¯ / Trust / ¥¦¥£ー¥ó)¡¢¡ÖEnclosure¡× (2022Ç¯ / Stella / ¥Ù¥ë¥ê¥ó)¡¢¡ÖRegionale 22¡× (2021Ç¯ / Kunstraum Riehen / ¥êー¥¨¥ó)¡¢¡ÖCandle Lights¡×(2021Ç¯ / Laube / ¥«ー¥ë¥¹¥ëー¥¨)
2023Ç¯ µÈÌîÀÐ¹ÑÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄºß³°¸¦½¤°÷ (¥É¥¤¥Ä)
2021Ç¯ ¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄºß³°¸¦½¤°÷ (¥É¥¤¥Ä)
Ä¹ÂôÉö / Fu Nagasawa
1999Ç¯¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜºß½»¡£
2022Ç¯ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ¤·Á³ØÉôÌý³¨³Ø²ÊÂ´¶È¡¢2025Ç¯¤ËµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø·Ý½ÑÀì¹¶Ìý²èÎÎ°è½¤Î»¡£
¼ç¤Ê¥°¥ëー¥×Å¸¤Ë¡¢¡Ö¥Þー¥¯¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¥¿¥«¡¦¥¤¥·¥¤¥®¥ã¥é¥êー Á°¶¶(·²ÇÏ¡¢2025Ç¯)¡¢¡ÖArtificial-Natural¡×COHJU¡ÊµþÅÔ¡¢2024Ç¯¡Ë¡¢¡ÖSHIBUYA STYLE vol.17¡×À¾Éð½ÂÃ«Å¹ Èþ½Ñ²èÏ¡¦¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Úー¥¹¡ÊÅìµþ¡¢2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
BIEN
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÆÈ¼«¤Î¥É¥íー¥¤¥ó¥°É½¸½¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢Ä¦¹ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇ¤·ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ï²æ¡¹¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤ä¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¸¸±Æ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸½¼Â¤È¡¢ÉÔÊÑÅª¤ÊÊª¼Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÉ³²ò¤¯»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê»²²ÃÅ¸Í÷²ñ¤Ë¡¢¡ÖÍýÍ³¤Ê¤È¿¹³¡×¡Ê¥ï¥¿¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û¡¢Åìµþ¡¢2018¡Ë¡¢¡ÖPARALLEL ARCHEOLOGY¡×¡ÊOIL by Èþ½Ñ¼êÄ¡¥®¥ã¥é¥êー¡¢Åìµþ¡¢2020¡Ë¡¢¡ÖDUSKDAWNDUST¡×¡ÊPARCEL, HARUKAITO by island¡¢Åìµþ¡¢2021¡Ë¡¢¡ÖSCAN THE WORLD [NEW GAME]¡×¡Ê¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û Ä¹´ü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¡¢¶âÂô¡¢2022¡Ë¡¢¡ÖPlanetesQue: The Case of B¡×¡ÊPARCEL, Åìµþ¡¢2023¡Ë¡¢¡ÖJUNK'S PORTS¡×¡ÊANOMALY¡¢Åìµþ¡¢2023¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
Information¡Ö -(- s-u-b-l-i-m-i-n-a-l- ) pre-player¡×
²ñ´ü
2025Ç¯10·î10Æü(¶â)～11·î15Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì
¥¢ー¥È¤«¥Óー¥Õ¥ó¤«Çò¿ß
½»½ê
¢©106-0032 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ5ÃúÌÜ2－4 Ä«ÆüÀ¸Ì¿Ï»ËÜÌÚ¥Ó¥ë 2³¬
(¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Îº¸¼ê±ü¤Ë¤¢¤ë³¬ÃÊ¤ò2³¬¤Þ¤Ç¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤)
¡äGoogle map(https://maps.app.goo.gl/5G1VKo2cvsh676Li8)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ
03-6434-9367
³«ºÅ»þ´Ö
17:00～23:00
µÙ´ÛÆü
Æü¡¦·î
´ÑÍ÷ÎÁ
ÌµÎÁ
¥¢¥¯¥»¥¹
ÆüÈæÃ«Àþ¡ÖÏ»ËÜÌÚ±Ø¡×ÅÌÊâ4Ê¬¡¢Âç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡×ÅÌÊâ7Ê¬
ÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÇµÌÚºä±Ø¡×ÅÌÊâ13Ê¬¡¢ÆîËÌÀþ¡ÖÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ±Ø¡×ÅÌÊâ13Ê¬
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
µÆÃÓÆà½ï / Nao Kikuchi
Ä¹ÂôÉö / Fu Nagasawa
BIEN
¼çºÅ
ArtSticker¡Ê±¿±Ä¡§The Chain Museum¡Ë
Å¸Í÷²ñ¥Úー¥¸URL
https://artsticker.app/events/88541
²ñ¾ì¡§¥¢ー¥È¤«¥Óー¥Õ¥ó¤«Çò¿ß¡Ê¥Ñ¥¤¥Á¥å¥¦¡Ë
ArtSticker¤ò±¿±Ä¤¹¤ëThe Chain Museum ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÂæÏÑÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤¹¡£ºÆ³«È¯¤Ç¼è¤ê²õ¤·¤Î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤Ë¤ÆËè·î¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢ー¥È¤«¥Óー¥Õ¥ó¤«¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥êー¶õ´Ö¤Ç¤ÎºîÉÊ´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡¢°û¿©¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÊÒ¼ê¤ËºîÉÊ´Õ¾Þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ËÅ¹Ì¾¤Î¡ÖÇò¿ß¡×¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¥åー¥Ö¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤äÆ´¤ì¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éÉº¤¦°Â¿´´¶¤ä²¹¤«¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¢§Instagram
https://www.instagram.com/paichu_artsticker/
ArtSticker¡Ê¥¢ー¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒThe Chain Museum¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¢ー¥È¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¢ー¥È´Õ¾Þ¤Î¡Ö°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£ÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¼ýÏ¿¡£ºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢³¨²è¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢ー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ArtSticker¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾ì½ê¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¤³¦¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´õµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ArtSticker Web¥µ¥¤¥È
https://artsticker.app/
¢¦ArtSticker ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
App Store¡§https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049
³ô¼°²ñ¼ÒThe Chain Museum³µÍ×
The Chain Museum¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤¤Î¥È¥ê¥¬ー¤ò¡¢·Ý½Ñ¤Ë¤âÀ¸³è¤Ë¤â¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤Î¥È¥ê¥¬ー¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÅÁÇÅ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È´Õ¾Þ¼Ô¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖArtSticker»ö¶È¡×¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ë¥¢ー¥È¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦¡ÖCoordination»ö¶È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤È¤Î¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖGallery»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÁê¸ß¤Ë¶î»È¤·¡¢µ¤ÉÕ¤¤Î¥È¥ê¥¬ー¤òÅÁÇÅ¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò The Chain Museum¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Á¥§ー¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®17-10 Âå´±»³¥¢ー¥È¥Ó¥ì¥Ã¥¸3³¬ Âå´±»³TOKO
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ó»³ ÀµÆ»
¢¦The Chain Museum ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È
https://www.t-c-m.art/