¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤Î±ß³ê¤Ê±¿±Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡×¡ÖÆÃÄê´Ç¸î»Õ³èÆ°»Ù±ç¤Î¶ñÂÎºö¡×ÆÃÄê¹Ô°Ù¤Î¸½¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë°ìºý¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò

°åÎÅ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¸¦½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·óµ×Î´»Ë¡Ë¤Ï¡¢ÀìÌç»ï¡ØÆÃÄê¹Ô°Ù´Ç¸î¡ÙVol.2 No.1¤ò2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡ÚÆÃ½¸£±¡Û»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡¡ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤Î±¿±Ä¤¬±ß³ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È

ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤´¤È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤È¤·¤Æ±ß³ê¤Ë±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à£³»ÜÀß¤Ë¡¢¸¦½¤±¿±Ä¤Î¼ÂºÝ¤È¸¦½¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¦½¤±¿±Ä¤Î¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë³°Éô¥µ¥Ýー¥È¤Î³èÍÑÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾ì¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¡Ö°ìÌä°ìÅú·Á¼°¡×¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¡£


¡ÚÆÃ½¸£²¡Û¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÆÃÄê´Ç¸î»Õ³èÆ°»Ù±ç¤Î¶ñÂÎºö

ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤¬ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤½¤ÎÀìÌçÀ­¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¡¢ÉÂÅï¤´¤È¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î³èÆ°»Ù±ç¤ò¹©É×¤·¡¢À®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë£²»ÜÀß¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£


¡ÚÆÃ½¸£³¡Û¡ã¥·¥êー¥º¡ä»öÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë ¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡¦¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡¦ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ´°Á´¥Þ¥¹¥¿ー

¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤½¤Î»¼Ô¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢Ëè¹æ¡¢¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡¦¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡¦ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì£±²ÊÌÜ¡ÊÎÎ°è¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÆÃÄê¹Ô°Ù¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ê½ç½ñ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤½¤Î»¼Ô¤¬Î×¾²¤ÇÁø¶ø¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈ½ÃÇ¤äÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°å»Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÉ¾²Á¤â·ÇºÜ¡£¼ÂºÝ¤Î¼ê½ç¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤­¤ë¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥êー¥ºÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£


¿·Ï¢ºÜ¡§Æ»Ëô¸µÍµ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹

ËÜ»ïÊÔ½¸¸ÜÌä¤ÎÆ»Ëô¸µÍµ¤¬¡¢Ëè¹æ¡¢ÆÃÄê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ê¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡ª


Âè£±²ó¤Ï¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ²áµ·Îé




ÌÜ¼¡

¡ÚÆÃÊÌ´ó¹Æ¡Û¤³¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¤³¤¦»È¤¦¡ª¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù¤Ë·¸¤ë¼ê½ç½ñÎã½¸¡×


¡ÚÆÃ½¸£±¡Û»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡¡ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤Î±¿±Ä¤¬±ß³ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È


¡¡¡¦»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë±¿±Ä¤Î¼ÂºÝ£±.


¡¡¡¡Ë¡¿ÍÁ´ÂÎ¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶µ°éÂÎÀ©¤òÀ°È÷


¡¡¡¦»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë±¿±Ä¤Î¼ÂºÝ£².


¡¡¡¡¸¦½¤À¸¤¬¡Ö½¢¶È¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¸¦½¤¡×¤Ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°È÷


¡¡¡¦»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë±¿±Ä¤Î¼ÂºÝ£³.


¡¡¡¡Ë­ÉÙ¤Ê¿Íºà¤Ë¤è¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤È³Ø¤Öµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡


¡¡¡¦³°Éô¥µ¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ£±.¡¡³°Éô¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë±¿±Ä»Ù±ç


¡¡¡¡¶µ°é±¿±Ä¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤È½¤Î»¼Ô¤Î°éÀ®


¡¡¡¦³°Éô¥µ¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ£².¡¡e¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ¤È³èÍÑ


¡¡¡¡AI »þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½¤È¿Í´ÖÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÎ¾Î©


¡¡¡¦¤³¤ì¤¬Ê¹¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¸¦½¤¤Îº¤¤ê¤´¤È¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×Q¡õA


¡¡¡¡Q£±¡¡¸¦½¤À¸¤Î¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ª


¡¡¡¡Q£²¡¡¸¦½¤¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ª


¡¡¡¡Q£³¡¡Î×ÃÏ¼Â½¬¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡ª


¡¡¡¡Q£´¡¡Î×ÃÏ¼Â½¬¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ÉÎã·ï¿ô¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ª


¡¡¡¡Q£µ¡¡°å»Õ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª



¡ÚÆÃ½¸£²¡Û¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÆÃÄê´Ç¸î»Õ³èÆ°»Ù±ç¤Î¶ñÂÎºö


¡¡¼ÂÁ©¾Ò²ð£±.¡¡ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î³èÆ°»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷


¡¡¼ÂÁ©¾Ò²ð£².¡¡ÉÂÅï¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î³èÍÑ



¡ÚÆÃ½¸£³¡Û


¡Ò¥·¥êー¥º¡Ó»öÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë ¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡¦¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡¦ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ´°Á´¥Þ¥¹¥¿ー


¡¡£±¡¥¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡Î¼ÀÉÂ¡¦Î×¾²ÉÂÂÖ³µÏÀ¡ÏÊÔ


¡¡£²¡¥¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡Î·ìÅü¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë·¸¤ëÌôºÞÅêÍ¿´ØÏ¢¡ÏÊÔ


¡¡£³¡¥ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Î½¸Ãæ¼£ÎÅÎÎ°è¡ÏÊÔ



¡ÚÏ¢¡¡ºÜ¡Û


¢£¡ã´¬Æ¬Ï¢ºÜ¡ä¤ï¤¿¤·¤ÈÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤


¡¡Âè£´²ó¡§´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤¿³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ


¢£ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Ø¤Î¥¨ー¥ë


¡¡Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡×


¢£ÌôÊÌ¡¦ÆÃÄê¹Ô°Ù¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó


¡¡Âè£´²ó¡§¹³¶ÝÌô¥»¥Õ¥È¥ê¥¢¥­¥½¥óNa¤Ï¤É¤ó¤ÊÌô¡©


¢£¡Ö±ÉÍÜµÚ¤Ó¿åÊ¬´ÉÍý¤Ë·¸¤ëÌôºÞÅêÍ¿´ØÏ¢¡×¤Ë¤Ä¤è¤¯¤Ê¤ë! ±ÉÍÜ´ÉÍý¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ


¡¡Âè£´²ó¡§ÅêÍ¿±ÉÍÜÎÌ¤Î·è¤áÊý¤ÈÅêÍ¿±ÉÍÜÁÇ¤ÎÇÛÊ¬


¢£ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î³èÆ°¥ì¥Ýー¥È


¡¡Âè£µ²ó¡§¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏ¢·È¡¢¹­¤¬¤ë²ÄÇ½À­～ÆÃÄê¹Ô°Ù´Ç¸î»Õ¤¬»Ù¤¨¤ë¿×Â®¤Ê¥±¥¢¤È¶¨Æ¯


¡¡¡üÅì¹­Åç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー


¢£¼êµ»ÊÌ¡¦ÆÃÄê¹Ô°Ù¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó～¤¦¤Á¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª～


¡¡Âè£µ²ó¡§ºßÂð¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î¼ÂÁ©


¡¡¡ü ÆÃÄê¹Ô°Ù¡§Ã¦¿å¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢±Õ¤Ë¤è¤ëÊäÀµ


¡¡¡ü ¼êµ»¡§¿ÈÂÎ¿Ç»¡¤È¥¨¥³ー


¢£ÆÃÄê¹Ô°Ù¼ÂÁ©¤Î¥·¥çー¥È»öÎã½¸～À®¸ù»öÎã¡¦º¤Æñ»öÎã¤«¤é¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥ë¤Þ¤Ç～


¡¡Âè£´²ó


¡¡¡üºßÂð¤Ë¤ª¤±¤ë½Å¾Éêóáì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈéÉæ¡¦ÇÓÝõ¥±¥¢ÆÃÄêÇ§Äê´Ç¸î»Õ¤ÈÂ¿¿¦¼ï¤ÇÏ¢·È¤·¤¿»öÎã


¡¡¡üÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÆÉ¤ß²ò¤­¡¢¹âÎðÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Ø¤ÎºßÂð¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄ´À°¤ò»Ù±ç¤·¤¿»öÎã


¡¡¡ü¿·À¸»ù´ü¤«¤é¤Î´Ç¸î»ÕÆÃÄê¹Ô°Ù¤ò³è¤«¤·¤¿ºßÂð°Ü¹Ô»Ù±ç¤È·ÑÂ³´Ç¸î¤Î»öÎã


¡¡¡üº®»¨¤¹¤ë¾®»ùµßµÞ³°Íè¤Ç¡¢Ã¦¿å¤òÄè¤¹¤ë´µ»ù¤Ø¤ÎÁá´ü¼£ÎÅ²ðÆþ¤ÈµßµÞ³°Íè¿ÇÎÅ¤Î


¡¡¡¡±ß³ê²½¤¬¿Þ¤ì¤¿»öÎã


¢£¿·Ï¢ºÜ¡§Æ»Ëô¸µÍµ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹


¢£»öÎã¤Ç¤ï¤«¤ë¡ªÎ×¾²¿äÏÀ


¡¡Âè£µ²ó¡§¿äÏÀ¤Î¡È·¿¡É¤òÅ¬ÀÚ¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë～¿ÇÃÇ¥¨¥éー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤Ï¡©


¢£Â¾¤Î¥È¥³¥í¤Î¼ê½ç½ñ¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¼ÂÁ©Åª¼ê½ç½ñÎã½¸


¡¡Âè£´²ó¡§¸ÆµÛ´ï¡Ê¿Í¹©¸ÆµÛÎÅË¡¤Ë·¸¤ë¤â¤Î¡Ë´ØÏ¢


¡¡¿¯½±ÅªÍÛ°µ´¹µ¤¤ÎÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹


¢£»ï¾åÈÇ¡ªÄêÃå²½»Ù±ç¥é¥¤¥Ö¡Ö¿äÏÀQ¡×


¡¡Âè£µ²ó¡§¥Æー¥Þ¡Ö±ÉÍÜ¤Ë·¸¤ë¥«¥Æー¥Æ¥ë´ÉÍý¡ÊËö¾¿Î±ÃÖ·¿Ãæ¿´ÀÅÌ®Ãí¼ÍÍÑ¥«¥Æー¥Æ¥ë´ÉÍý¡Ë´ØÏ¢¡×


¡ÒÆÃÊÌµ­»ö¡Ó¿ô»ú¤Ç¤ß¤ëÆÃÄê¹Ô°Ù～À©ÅÙ³«»Ï10Ç¯ÌÜ¤Î¸½ºßÃÏ


»¨»ï³µÍ×

»ï¡¡Ì¾¡§¡ØÆÃÄê¹Ô°Ù´Ç¸î¡ÙVol.£² No.£±


È¯¡¡¹Ô¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÇ¯£´²óÈ¯¹Ô¡¢£¹·î¡¦£±£²·î¡¦£³·î¡¦£¶·î¡Ë


Äê¡¡²Á¡§3,630±ß¡ÊËÜÂÎ3,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë


ISBN ¡§978-4-910689-15-9


È¯¹Ô½ê¡§¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò



¼¡¹æÍ½¹ð¡¡2025Ç¯12·î20Æü´©¹ÔÍ½Äê

¡ÚÆÃ½¸£±¡Û


¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤¡ªÆÃÄê¹Ô°Ù¤Î¼êµ»£´Áª


¡ÖPICC¡×¡ÖA¥é¥¤¥ó¡×¡Öµ¤´É¥«¥Ë¥åー¥ì¤Î¸ò´¹¡×¡Ö¥¨¥³ー¸¡ºº¤Î¼êµ»¡×


¡ÚÆÃ½¸£²¡Û


¡ã¥·¥êー¥º¡ä»öÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¡¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡¦¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡¦ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¡´°Á´¥Þ¥¹¥¿ー


¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡ÎÎ×¾²ÌôÍý³Ø¡ÏÊÔ


¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡Î¤í¤¦¹¦´ÉÍý´ØÏ¢¡ÏÊÔ


ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Î³°²Ê·Ï´ðËÜÎÎ°è¡ÏÊÔ


¢¨ÆâÍÆ¤Ë°ìÉôÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Åö¼Ò¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤ËICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ë²è¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ç¸îÊ¬Ìî¤ËÃíÎÏ¤·¡¢´ðÁÃ¤«¤éÎ×¾²¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢´Ç¸î´ÉÍý¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤ÆâÍÆ¤òÅ¸³«¡£Ìó2,300¤Î°åÎÅ»ÜÀß¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¸½¾ì·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊÀìÌç²È¤¬À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²ñ¼Ò³µÍ×


¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò

ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡·óµ× Î´»Ë


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-15 NTFÃÝ¶¶¥Ó¥ë8³¬


¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.vexon-intnl.com/





»ö¶ÈÆâÍÆ¡§


¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¡Ê°åÎÅ¡¦Ê¡»ãÅù¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È·×²è¡¦¼Â»ÜµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³Á´ÈÌ


¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦ÊÝ·ò¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¸¦½¤¶ÈÌ³


¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢ÈÎÇä¡¢´ÉÍýÅù¤Î¶ÈÌ³


¡¦½ÐÈÇ¶ÈÌ³



