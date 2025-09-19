¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤Î±ß³ê¤Ê±¿±Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡×¡ÖÆÃÄê´Ç¸î»Õ³èÆ°»Ù±ç¤Î¶ñÂÎºö¡×ÆÃÄê¹Ô°Ù¤Î¸½¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë°ìºý¡ª
°åÎÅ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¸¦½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·óµ×Î´»Ë¡Ë¤Ï¡¢ÀìÌç»ï¡ØÆÃÄê¹Ô°Ù´Ç¸î¡ÙVol.2 No.1¤ò2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸£±¡Û»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡¡ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤Î±¿±Ä¤¬±ß³ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤´¤È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤È¤·¤Æ±ß³ê¤Ë±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à£³»ÜÀß¤Ë¡¢¸¦½¤±¿±Ä¤Î¼ÂºÝ¤È¸¦½¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¦½¤±¿±Ä¤Î¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë³°Éô¥µ¥Ýー¥È¤Î³èÍÑÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾ì¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¡Ö°ìÌä°ìÅú·Á¼°¡×¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸£²¡Û¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÆÃÄê´Ç¸î»Õ³èÆ°»Ù±ç¤Î¶ñÂÎºö
ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤¬ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤½¤ÎÀìÌçÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¡¢ÉÂÅï¤´¤È¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î³èÆ°»Ù±ç¤ò¹©É×¤·¡¢À®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë£²»ÜÀß¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸£³¡Û¡ã¥·¥êー¥º¡ä»öÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë ¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡¦¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡¦ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ´°Á´¥Þ¥¹¥¿ー
¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤½¤Î»¼Ô¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢Ëè¹æ¡¢¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡¦¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡¦ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì£±²ÊÌÜ¡ÊÎÎ°è¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÆÃÄê¹Ô°Ù¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ê½ç½ñ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤½¤Î»¼Ô¤¬Î×¾²¤ÇÁø¶ø¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈ½ÃÇ¤äÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°å»Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÉ¾²Á¤â·ÇºÜ¡£¼ÂºÝ¤Î¼ê½ç¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥êー¥ºÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
¿·Ï¢ºÜ¡§Æ»Ëô¸µÍµ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹
ËÜ»ïÊÔ½¸¸ÜÌä¤ÎÆ»Ëô¸µÍµ¤¬¡¢Ëè¹æ¡¢ÆÃÄê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ê¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡ª
Âè£±²ó¤Ï¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ²áµ·Îé
ÌÜ¼¡
¡ÚÆÃÊÌ´ó¹Æ¡Û¤³¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¤³¤¦»È¤¦¡ª¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù¤Ë·¸¤ë¼ê½ç½ñÎã½¸¡×
¡ÚÆÃ½¸£±¡Û»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡¡ÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤¤Î±¿±Ä¤¬±ß³ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡¦»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë±¿±Ä¤Î¼ÂºÝ£±.
¡¡¡¡Ë¡¿ÍÁ´ÂÎ¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶µ°éÂÎÀ©¤òÀ°È÷
¡¡¡¦»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë±¿±Ä¤Î¼ÂºÝ£².
¡¡¡¡¸¦½¤À¸¤¬¡Ö½¢¶È¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¸¦½¤¡×¤Ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°È÷
¡¡¡¦»ØÄê¸¦½¤µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë±¿±Ä¤Î¼ÂºÝ£³.
¡¡¡¡ËÉÙ¤Ê¿Íºà¤Ë¤è¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤È³Ø¤Öµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¦³°Éô¥µ¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ£±.¡¡³°Éô¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë±¿±Ä»Ù±ç
¡¡¡¡¶µ°é±¿±Ä¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤È½¤Î»¼Ô¤Î°éÀ®
¡¡¡¦³°Éô¥µ¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ£².¡¡e¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ¤È³èÍÑ
¡¡¡¡AI »þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½¤È¿Í´ÖÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÎ¾Î©
¡¡¡¦¤³¤ì¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¸¦½¤¤Îº¤¤ê¤´¤È¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×Q¡õA
¡¡¡¡Q£±¡¡¸¦½¤À¸¤Î¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
¡¡¡¡Q£²¡¡¸¦½¤¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
¡¡¡¡Q£³¡¡Î×ÃÏ¼Â½¬¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡ª
¡¡¡¡Q£´¡¡Î×ÃÏ¼Â½¬¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ÉÎã·ï¿ô¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
¡¡¡¡Q£µ¡¡°å»Õ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª
¡ÚÆÃ½¸£²¡Û¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÆÃÄê´Ç¸î»Õ³èÆ°»Ù±ç¤Î¶ñÂÎºö
¡¡¼ÂÁ©¾Ò²ð£±.¡¡ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î³èÆ°»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷
¡¡¼ÂÁ©¾Ò²ð£².¡¡ÉÂÅï¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î³èÍÑ
¡ÚÆÃ½¸£³¡Û
¡Ò¥·¥êー¥º¡Ó»öÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë ¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡¦¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡¦ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ´°Á´¥Þ¥¹¥¿ー
¡¡£±¡¥¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡Î¼ÀÉÂ¡¦Î×¾²ÉÂÂÖ³µÏÀ¡ÏÊÔ
¡¡£²¡¥¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡Î·ìÅü¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë·¸¤ëÌôºÞÅêÍ¿´ØÏ¢¡ÏÊÔ
¡¡£³¡¥ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Î½¸Ãæ¼£ÎÅÎÎ°è¡ÏÊÔ
¡ÚÏ¢¡¡ºÜ¡Û
¢£¡ã´¬Æ¬Ï¢ºÜ¡ä¤ï¤¿¤·¤ÈÆÃÄê¹Ô°Ù¸¦½¤
¡¡Âè£´²ó¡§´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ
¢£ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Ø¤Î¥¨ー¥ë
¡¡Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡ÖÆÃÄê¹Ô°Ù´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡×
¢£ÌôÊÌ¡¦ÆÃÄê¹Ô°Ù¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡¡Âè£´²ó¡§¹³¶ÝÌô¥»¥Õ¥È¥ê¥¢¥¥½¥óNa¤Ï¤É¤ó¤ÊÌô¡©
¢£¡Ö±ÉÍÜµÚ¤Ó¿åÊ¬´ÉÍý¤Ë·¸¤ëÌôºÞÅêÍ¿´ØÏ¢¡×¤Ë¤Ä¤è¤¯¤Ê¤ë! ±ÉÍÜ´ÉÍý¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ
¡¡Âè£´²ó¡§ÅêÍ¿±ÉÍÜÎÌ¤Î·è¤áÊý¤ÈÅêÍ¿±ÉÍÜÁÇ¤ÎÇÛÊ¬
¢£ÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î³èÆ°¥ì¥Ýー¥È
¡¡Âè£µ²ó¡§¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏ¢·È¡¢¹¤¬¤ë²ÄÇ½À～ÆÃÄê¹Ô°Ù´Ç¸î»Õ¤¬»Ù¤¨¤ë¿×Â®¤Ê¥±¥¢¤È¶¨Æ¯
¡¡¡üÅì¹Åç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー
¢£¼êµ»ÊÌ¡¦ÆÃÄê¹Ô°Ù¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó～¤¦¤Á¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª～
¡¡Âè£µ²ó¡§ºßÂð¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄê´Ç¸î»Õ¤Î¼ÂÁ©
¡¡¡ü ÆÃÄê¹Ô°Ù¡§Ã¦¿å¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢±Õ¤Ë¤è¤ëÊäÀµ
¡¡¡ü ¼êµ»¡§¿ÈÂÎ¿Ç»¡¤È¥¨¥³ー
¢£ÆÃÄê¹Ô°Ù¼ÂÁ©¤Î¥·¥çー¥È»öÎã½¸～À®¸ù»öÎã¡¦º¤Æñ»öÎã¤«¤é¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥ë¤Þ¤Ç～
¡¡Âè£´²ó
¡¡¡üºßÂð¤Ë¤ª¤±¤ë½Å¾Éêóáì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈéÉæ¡¦ÇÓÝõ¥±¥¢ÆÃÄêÇ§Äê´Ç¸î»Õ¤ÈÂ¿¿¦¼ï¤ÇÏ¢·È¤·¤¿»öÎã
¡¡¡üÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¹âÎðÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Ø¤ÎºßÂð¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄ´À°¤ò»Ù±ç¤·¤¿»öÎã
¡¡¡ü¿·À¸»ù´ü¤«¤é¤Î´Ç¸î»ÕÆÃÄê¹Ô°Ù¤ò³è¤«¤·¤¿ºßÂð°Ü¹Ô»Ù±ç¤È·ÑÂ³´Ç¸î¤Î»öÎã
¡¡¡üº®»¨¤¹¤ë¾®»ùµßµÞ³°Íè¤Ç¡¢Ã¦¿å¤òÄè¤¹¤ë´µ»ù¤Ø¤ÎÁá´ü¼£ÎÅ²ðÆþ¤ÈµßµÞ³°Íè¿ÇÎÅ¤Î
¡¡¡¡±ß³ê²½¤¬¿Þ¤ì¤¿»öÎã
¢£¿·Ï¢ºÜ¡§Æ»Ëô¸µÍµ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹
¢£»öÎã¤Ç¤ï¤«¤ë¡ªÎ×¾²¿äÏÀ
¡¡Âè£µ²ó¡§¿äÏÀ¤Î¡È·¿¡É¤òÅ¬ÀÚ¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë～¿ÇÃÇ¥¨¥éー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤Ï¡©
¢£Â¾¤Î¥È¥³¥í¤Î¼ê½ç½ñ¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¼ÂÁ©Åª¼ê½ç½ñÎã½¸
¡¡Âè£´²ó¡§¸ÆµÛ´ï¡Ê¿Í¹©¸ÆµÛÎÅË¡¤Ë·¸¤ë¤â¤Î¡Ë´ØÏ¢
¡¡¿¯½±ÅªÍÛ°µ´¹µ¤¤ÎÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹
¢£»ï¾åÈÇ¡ªÄêÃå²½»Ù±ç¥é¥¤¥Ö¡Ö¿äÏÀQ¡×
¡¡Âè£µ²ó¡§¥Æー¥Þ¡Ö±ÉÍÜ¤Ë·¸¤ë¥«¥Æー¥Æ¥ë´ÉÍý¡ÊËö¾¿Î±ÃÖ·¿Ãæ¿´ÀÅÌ®Ãí¼ÍÍÑ¥«¥Æー¥Æ¥ë´ÉÍý¡Ë´ØÏ¢¡×
¡ÒÆÃÊÌµ»ö¡Ó¿ô»ú¤Ç¤ß¤ëÆÃÄê¹Ô°Ù～À©ÅÙ³«»Ï10Ç¯ÌÜ¤Î¸½ºßÃÏ
»¨»ï³µÍ×
»ï¡¡Ì¾¡§¡ØÆÃÄê¹Ô°Ù´Ç¸î¡ÙVol.£² No.£±
È¯¡¡¹Ô¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÇ¯£´²óÈ¯¹Ô¡¢£¹·î¡¦£±£²·î¡¦£³·î¡¦£¶·î¡Ë
Äê¡¡²Á¡§3,630±ß¡ÊËÜÂÎ3,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë
ISBN ¡§978-4-910689-15-9
È¯¹Ô½ê¡§¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¤´¹ØÆÉ¤ÏÄê´ü¹ØÆÉ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡¿
Äê´ü¹ØÆÉ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.vexonbooks.jp/products/detail/22
Ëè¹æÍ¹Á÷¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Á÷ÎÁ¤ÏÊÀ¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.vexonbooks.jp/products/list?category_id=19
¼¡¹æÍ½¹ð¡¡2025Ç¯12·î20Æü´©¹ÔÍ½Äê
¡ÚÆÃ½¸£±¡Û
¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤¡ªÆÃÄê¹Ô°Ù¤Î¼êµ»£´Áª
¡ÖPICC¡×¡ÖA¥é¥¤¥ó¡×¡Öµ¤´É¥«¥Ë¥åー¥ì¤Î¸ò´¹¡×¡Ö¥¨¥³ー¸¡ºº¤Î¼êµ»¡×
¡ÚÆÃ½¸£²¡Û
¡ã¥·¥êー¥º¡ä»öÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¡¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡¦¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡¦ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¡´°Á´¥Þ¥¹¥¿ー
¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡ÎÎ×¾²ÌôÍý³Ø¡ÏÊÔ
¶èÊ¬ÊÌ²ÊÌÜ¡Î¤í¤¦¹¦´ÉÍý´ØÏ¢¡ÏÊÔ
ÎÎ°èÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Î³°²Ê·Ï´ðËÜÎÎ°è¡ÏÊÔ
¢¨ÆâÍÆ¤Ë°ìÉôÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤ËICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ë²è¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ç¸îÊ¬Ìî¤ËÃíÎÏ¤·¡¢´ðÁÃ¤«¤éÎ×¾²¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢´Ç¸î´ÉÍý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÆâÍÆ¤òÅ¸³«¡£Ìó2,300¤Î°åÎÅ»ÜÀß¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¸½¾ì·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀìÌç²È¤¬À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¥ô¥§¥¯¥½¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡·óµ× Î´»Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-15 NTFÃÝ¶¶¥Ó¥ë8³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.vexon-intnl.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¡Ê°åÎÅ¡¦Ê¡»ãÅù¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È·×²è¡¦¼Â»ÜµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³Á´ÈÌ
¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦ÊÝ·ò¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¸¦½¤¶ÈÌ³
¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢ÈÎÇä¡¢´ÉÍýÅù¤Î¶ÈÌ³
¡¦½ÐÈÇ¶ÈÌ³
³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏS-QUE¸¦µæ²ñ HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤S-QUE¸¦µæ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://s-que.net/
