9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë³«Ëë¡ª¡¡»°ÎØ¼Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ¸ø±é¡ØÄÉÅô¤ÎÍÙ¤ê¡Ù¡¡Ë´¤½÷À¤ÎÍÙ¤ê¤¬²áµî¤È¸½ºß¤ò·Ò¤°·²Áü·à
¡ØÄÉÅô¤ÎÍÙ¤ê¡Ù¤¬2025Ç¯9·î26Æü (¶â) ～ 2025Ç¯9·î28Æü (Æü)¤ËSTUDIO ZAP¡ª¡ÊÅìµþÅÔ ¿·½É¶è »ÔÃ«ÂæÄ® 4-2 ÂçÂë¥Ó¥ëB1F¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.confetti-web.com/@/3rinsya_odori
¸ø¼°X
https://x.com/3rin4ya
ÍÙ¤ë¤³¤È¤ÇÁÉ¤ëÀ¼¡£
²áµî¤ò¸ì¤ê¡¢¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë¡£
·Ò¤¬¤ê¤¬¾È¤é¤¹¡¢4¿Í¤ÎÃË½÷¤Î²ñÏÃ·à¡²
2022Ç¯£±·î¤Ë¾å±é¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ØÃæÆó³¬¤Î¤¢¤ë²È¡¡¤¢¤ë²è²È¤ÎÏÃ¡Ù°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦»°ÎØ¼Ë¡£
ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤ËÊÔÆþ³Ø¤ò¤·¤¿3¿Í¤¬¼çºË¤Î»°ÎØ¼Ë(ÌÀÍøæÆ¡¢ÆÁ±Ê¿¸÷¡¢Â¼»³ÏÂÌï)¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¢¥¿ー¥°¥êー¥ó³ØÀ¸·Ý½Ñº×vol.13¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¤ª¤¦¤µ¤«³ØÀ¸±é·àº×vol.13¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨·àÃÄ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¸Ä¿Í¾Þ¤âÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»°ÎØ¼Ë¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëº£²ó¤ÎºîÉÊ¡ØÄÉÅô¤ÎÍÙ¤ê¡Ù¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ëÃË½÷3¿Í¤¬2Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ë½÷À¤Î¡ÖÍÙ¤ê¡×¤òÄÌ¤·¡¢²ñÏÃ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹·²Áü·à¡£º£¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤«Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¡¢·àÃÄ°÷¤Î¤È¤¯¤Ê¤¬¤Î¤Ö¤Ò¤³¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨»°²ÏÈþÍ¥¤È¾®ÅçæÆ¤¬»²²Ã¡£4¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÂ¤°²ñÏÃ·à¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤ÎÃæ¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¥¯¥é¥Ö¡Öre:play¡×¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁêÇÏ¡¢¶åÎ¤¸¶¤Î2¿Í¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¡¦Æá¿Ü¤Î´ñÌ¯¤ÊÍÙ¤ê¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ö¹âºäÅô¡×¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÍÙ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÍÙ¤ë¤³¤È¤ÇÈà½÷¤Î±Æ¤¬¸½¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯――¡£
²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¼Ô¤È»à¼Ô¤Î¶³¦¤¬¸ò¤ï¤ëÌë¡¢Èà¤é¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ã¯¤«¡×¤È¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¼«Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¡£
»°ÎØ¼Ë¤È¤Ï
ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤ËÊÔÆþ³Ø¤ò¤·¤¿3¿Í¤¬¼çºË¤Î·àÃÄ(ÌÀÍøæÆ¡¢ÆÁ±Ê¿¸÷¡¢Â¼»³ÏÂÌï)¡£Æ±°ìºîÉÊ¤ò2²ñ¾ì¤Ç¾å±é¤ò¤¹¤ë´ë²è¤Ë¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÆâ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤´úÍÈ¤²¤ò¤·¤¿¡£¥·¥¢¥¿ー¥°¥êー¥ó³ØÀ¸·Ý½Ñº×vol.13¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¤ª¤¦¤µ¤«³ØÀ¸±é·àº×vol.13¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨·àÃÄ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¸Ä¿Í¾Þ¤âÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢¡ØÃæÆó³¬¤Î¤¢¤ë²È¡¡¤¢¤ë²è²È¤ÎÏÃ¡Ù¡¢¡Ø²ÖÆ»¤òÅì¤Ø¸þ¤«¤¤¡Ù¤Ê¤É¡£
²áµî¸ø±é¡Ø²ÖÆ»¤òÅì¤Ø¸þ¤«¤¤¡Ù¤è¤ê
¸ø±é³µÍ×
¡ØÄÉÅô¤ÎÍÙ¤ê¡Ù
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î26Æü (¶â) ～ 2025Ç¯9·î28Æü (Æü)
²ñ¾ì¡§STUDIO ZAP¡ª¡ÊÅìµþÅÔ ¿·½É¶è »ÔÃ«ÂæÄ® 4-2 ÂçÂë¥Ó¥ëB1F¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
¤È¤¯¤Ê¤¬¤Î¤Ö¤Ò¤³(»°ÎØ¼Ë)¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤µ¤ó(»°ÎØ¼Ë)¡¢»°²ÏÈþÍ¥¡¢¾®ÅçæÆ
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡ÚµÓËÜ¡ÛÂ¼»³ÏÂÌï(»°ÎØ¼Ë)¡¡¡Ú±é½Ð¡ÛÌÀÍøæÆ(»°ÎØ¼Ë)
¡Ú±é½Ð½õ¼ê¡Û¾®ÅçæÆ
¡ÚÉñÂæ´ÆÆÄ¡ÛÀÞÅÄ¾´Ê¿((³ô)¥¹¥Æー¥¸¥ïー¥¯URAK)
¡Ú¾ÈÌÀ¡Û¾åÇÏ¿¿Êâ
¡Ú²»¶Á¡Û¥â¥«(Çß¤È¤¦¤°¤¤¤¹)
¡Ú°á¾Ø¡¦¾®Æ»¶ñ¡ÛÂìçý´õ
¡ÚÀ©ºî¡ÛÎëÌÚÀé¿Ò¡¢¥¤¥¤¥Î¥Ò¥Ê¥¿(´î·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡¢Tolpa
¡Ú´ë²è¡Û»°ÎØ¼Ë
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û33rinsya@gmail.com
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
9·î26Æü(¶â)¡¡19:00³«±é
9·î27Æü(ÅÚ)¡¡14:00³«±é / 19:00³«±é
9·î28Æü(Æü)¡¡13:00³«±é / 17:00³«±é
¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ¼«Í³¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ¼«Í³ÀÊ
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com