9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë³«Ëë¡ª¡¡»°ÎØ¼Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ¸ø±é¡ØÄÉÅô¤ÎÍÙ¤ê¡Ù¡¡Ë´¤­½÷À­¤ÎÍÙ¤ê¤¬²áµî¤È¸½ºß¤ò·Ò¤°·²Áü·à

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò



¡ØÄÉÅô¤ÎÍÙ¤ê¡Ù¤¬2025Ç¯9·î26Æü (¶â) ～ 2025Ç¯9·î28Æü (Æü)¤ËSTUDIO ZAP¡ª¡ÊÅìµþÅÔ ¿·½É¶è »ÔÃ«ÂæÄ® 4-2 ÂçÂë¥Ó¥ëB1F¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£




ÍÙ¤ë¤³¤È¤ÇÁÉ¤ëÀ¼¡£


²áµî¤ò¸ì¤ê¡¢¤¤¤Þ¤òÀ¸¤­¤ë¡£


·Ò¤¬¤ê¤¬¾È¤é¤¹¡¢4¿Í¤ÎÃË½÷¤Î²ñÏÃ·à¡²



2022Ç¯£±·î¤Ë¾å±é¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ØÃæÆó³¬¤Î¤¢¤ë²È¡¡¤¢¤ë²è²È¤ÎÏÃ¡Ù°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦»°ÎØ¼Ë¡£


ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤ËÊÔÆþ³Ø¤ò¤·¤¿3¿Í¤¬¼çºË¤Î»°ÎØ¼Ë(ÌÀÍøæÆ¡¢ÆÁ±Ê¿­¸÷¡¢Â¼»³ÏÂÌï)¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¢¥¿ー¥°¥êー¥ó³ØÀ¸·Ý½Ñº×vol.13¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¤ª¤¦¤µ¤«³ØÀ¸±é·àº×vol.13¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨·àÃÄ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¸Ä¿Í¾Þ¤âÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¤½¤ó¤Ê»°ÎØ¼Ë¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëº£²ó¤ÎºîÉÊ¡ØÄÉÅô¤ÎÍÙ¤ê¡Ù¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ëÃË½÷3¿Í¤¬2Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ë½÷À­¤Î¡ÖÍÙ¤ê¡×¤òÄÌ¤·¡¢²ñÏÃ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹·²Áü·à¡£º£¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤«Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£


¤Þ¤¿º£²ó¡¢·àÃÄ°÷¤Î¤È¤¯¤Ê¤¬¤Î¤Ö¤Ò¤³¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨»°²ÏÈþÍ¥¤È¾®ÅçæÆ¤¬»²²Ã¡£4¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÂ¤°²ñÏÃ·à¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û


ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤ÎÃæ¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¥¯¥é¥Ö¡Öre:play¡×¡£


¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁêÇÏ¡¢¶åÎ¤¸¶¤Î2¿Í¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½÷À­¡¦Æá¿Ü¤Î´ñÌ¯¤ÊÍÙ¤ê¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£


¤½¤ì¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ö¹âºäÅô¡×¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÍÙ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£


ÍÙ¤ë¤³¤È¤ÇÈà½÷¤Î±Æ¤¬¸½¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯――¡£


²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¼Ô¤È»à¼Ô¤Î¶­³¦¤¬¸ò¤ï¤ëÌë¡¢Èà¤é¤¬¸þ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ã¯¤«¡×¤È¡Öº£¤òÀ¸¤­¤ë¼«Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¡£



»°ÎØ¼Ë¤È¤Ï



ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤ËÊÔÆþ³Ø¤ò¤·¤¿3¿Í¤¬¼çºË¤Î·àÃÄ(ÌÀÍøæÆ¡¢ÆÁ±Ê¿­¸÷¡¢Â¼»³ÏÂÌï)¡£Æ±°ìºîÉÊ¤ò2²ñ¾ì¤Ç¾å±é¤ò¤¹¤ë´ë²è¤Ë¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÆâ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­´úÍÈ¤²¤ò¤·¤¿¡£¥·¥¢¥¿ー¥°¥êー¥ó³ØÀ¸·Ý½Ñº×vol.13¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¤ª¤¦¤µ¤«³ØÀ¸±é·àº×vol.13¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨·àÃÄ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¸Ä¿Í¾Þ¤âÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢¡ØÃæÆó³¬¤Î¤¢¤ë²È¡¡¤¢¤ë²è²È¤ÎÏÃ¡Ù¡¢¡Ø²ÖÆ»¤òÅì¤Ø¸þ¤«¤¤¡Ù¤Ê¤É¡£



²áµî¸ø±é¡Ø²ÖÆ»¤òÅì¤Ø¸þ¤«¤¤¡Ù¤è¤ê








¸ø±é³µÍ×

¡ØÄÉÅô¤ÎÍÙ¤ê¡Ù


¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î26Æü (¶â) ～ 2025Ç¯9·î28Æü (Æü)


²ñ¾ì¡§STUDIO ZAP¡ª¡ÊÅìµþÅÔ ¿·½É¶è »ÔÃ«ÂæÄ® 4-2 ÂçÂë¥Ó¥ëB1F¡Ë



¢£½Ð±é¼Ô
¤È¤¯¤Ê¤¬¤Î¤Ö¤Ò¤³(»°ÎØ¼Ë)¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤µ¤ó(»°ÎØ¼Ë)¡¢»°²ÏÈþÍ¥¡¢¾®ÅçæÆ



¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡ÚµÓËÜ¡ÛÂ¼»³ÏÂÌï(»°ÎØ¼Ë)¡¡¡Ú±é½Ð¡ÛÌÀÍøæÆ(»°ÎØ¼Ë)


¡Ú±é½Ð½õ¼ê¡Û¾®ÅçæÆ


¡ÚÉñÂæ´ÆÆÄ¡ÛÀÞÅÄ¾´Ê¿((³ô)¥¹¥Æー¥¸¥ïー¥¯URAK)


¡Ú¾ÈÌÀ¡Û¾åÇÏ¿¿Êâ


¡Ú²»¶Á¡Û¥â¥«(Çß¤È¤¦¤°¤¤¤¹)


¡Ú°á¾Ø¡¦¾®Æ»¶ñ¡ÛÂìçý´õ


¡ÚÀ©ºî¡ÛÎëÌÚÀé¿Ò¡¢¥¤¥¤¥Î¥Ò¥Ê¥¿(´î·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)


¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡¢Tolpa


¡Ú´ë²è¡Û»°ÎØ¼Ë


¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û33rinsya@gmail.com



¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë


9·î26Æü(¶â)¡¡19:00³«±é


9·î27Æü(ÅÚ)¡¡14:00³«±é / 19:00³«±é


9·î28Æü(Æü)¡¡13:00³«±é / 17:00³«±é


¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°



¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â


Á´ÀÊ¼«Í³¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¢¨Á´ÀÊ¼«Í³ÀÊ



