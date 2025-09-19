¥Ç¥£¥ó¥×¥¹¤Ï¡ÖËÌÀÝÃÏ¶è¥¬¥ó¥Ð¥«¥Ã¥×¾¯Ç¯¾¯½÷¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡×¤Ë¶¨»¿¤·ÀÄ¾¯Ç¯¤Î°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ó¥×¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾»³Î´»Ö¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè29²ó ËÌÀÝÃÏ¶è¥¬¥ó¥Ð¥«¥Ã¥×¾¯Ç¯¾¯½÷¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ Supported by ¥Ç¥£¥ó¥×¥¹¡×¤Ø¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÌÀÝÃÏ¶è¥¬¥ó¥Ð¥«¥Ã¥×¾¯Ç¯¾¯½÷¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡×¤Ï¡¢ËÌÀÝ7»Ô2Ä®¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¹ç·×10¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢º£Ç¯¤Ç29²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÎò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Áª¥êー¥°¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿2¥Áー¥à¤Ï¡¢11·î9Æü¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥° Âè36Àá ¥¬¥ó¥ÐÂçºåvs¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¡×¤ÎÁ°ºÂ»î¹ç¤Ë¤Æ¡¢·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥ó¥×¥¹¤ÏÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢CSR¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖËÌÀÝÃÏ¶è¥¬¥ó¥Ð¥«¥Ã¥×¾¯Ç¯¾¯½÷¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡×¤Ø¤Î¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Î°éÀ®¡¢¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Î·ë²Ì¤äÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£¥ó¥×¥¹¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ·ÇºÜÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ó¥×¥¹¤Î³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡: ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¿·ÀéÎ¤À¾Ä®1-1-8 Âè°ì²ÐºÒÀéÎ¤Ãæ±û¥Ó¥ë£¸F
Àß¡¡Î©¡¡: 2000Ç¯3·î6Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡: À¾»³Î´»Ö
½¾¶È°÷¡¡: 336Ì¾¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡: 499É´Ëü±ß
¼çÍ×¼è°úÀè:³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¡¢¥µ¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ßー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢WB Games Inc.(50²»½ç)