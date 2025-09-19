¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤ì¡×¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡Ö¸Ç·ÁÊ´Ëö²½¾ÑÎÁ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¼èÆÀ
ーµå¾õ¥·¥ê¥«¤È¥Ñー¥ë´éÎÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«µ»½Ñー
¡¡¤Á¤Õ¤ì¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬ÊýÏÂ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ì¡×
¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÈ©¤ØÅÉÉÛ¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬Í¥¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¡Ö¸Ç·ÁÊ´Ëö²½¾ÑÎÁ¡×
¤È¤·¤ÆÆÃµö½Ð´ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥Áー¥¯¤Ê¤É¤Î¸Ç·ÁÊ´Ëö²½¾ÑÎÁ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¡¢¥Á¥Ã¥×¡¢¥Ö¥é
¥·¤Ê¤É¤ÎÅÉÉÛ¶ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÈ©¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼ê»Ø¤Ë¼è¤Ã¤ÆÈ©¤ØÄ¾ÀÜÅÉÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Ç·ÁÊ´Ëö²½
¾ÑÎÁ¤ÎÅÉÉÛ¶ñ¤ª¤è¤ÓÈ©¤Ø¤ÎÎÉ¹¥¤Ê°Ü¹ÔÀ¡Ö¤È¤ì¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤È¤ì¡×¤¬°¤¤¤È¡¢ÅÉÉÛ¶ñ¤Ê¤É¤Ë½½
Ê¬¤ÊÎÌ¤Î²½¾ÑÎÁ¤¬ÉÕÃå¤»¤º¡¢»ÈÍÑÀ¤¬Ãø¤·¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤ëÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó
¤Ê¤É¤Î¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢È©¤ØÅÉÉÛ¤·¤¿ºÝ¤ËÉÔ¼«Á³¤Ç¿Í¹©Åª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æ©ÌÀ´¶
¤Î¤¢¤ë¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ê°Ü¹ÔÀ¡Ö¤È¤ì¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Ç·ÁÊ´Ëö²½¾ÑÎÁ¤Ëµå¾õ¥·¥ê¥«¤òÇÛ¹ç¤¹¤ëÊýË¡¤òºÎÍÑ
¤·¤Þ¤·¤¿¡£µå¾õ¥·¥ê¥«¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤È¤ì¡×¤¬ÎÉ¹¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È©¤Î¾å¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¿¤Ó¤ò²ÄÇ½
¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µå¾õ¥·¥ê¥«¤Ë¤Ï¸÷¤òÍðÈ¿¼Í¤µ¤»¤ë¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µå¾õ¥·¥ê¥«¤ò
´Þ¤à¸Ç·ÁÊ´Ëö²½¾ÑÎÁ¤ÏÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢µå¾õ¥·¥ê¥«¤Ë²Ã¤¨¡¢Çò¿§¥Ñー¥ë´éÎÁ¤ª¤è¤Ó»ç¿§¤Î´³¾Ä¥Ñー¥ë´éÎÁ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³
¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤È¤ì¡×¤ÎÎÉ¹¥¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢È©¤ËÅÉÉÛ¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬Í¥¤ì¤¿¸Ç·ÁÊ´Ëö²½¾ÑÎÁ¤Î¼Â¸½¤Ë
À®¸ù¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÂÁ´À¡¢ÉÊ¼Á¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤²½¾ÑÉÊ¤Î³«
È¯¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
