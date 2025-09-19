¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§À®Ä¹Í×°ø¤ÈÅê»ñµ¡²ñÊ¬ÀÏ2025
¥¢¥Ü¥«¥É¤Î·Ã¤ß¤Ï¿©Âî¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É²ÌÆù¤«¤é°µºñ¤Þ¤¿¤ÏÃê½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÅ·Á³¤Î¿©ÍÑÌý¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¤¤È¯±ìÅÀ¤ÈËÉÙ¤Ê±ÉÍÜÀ®Ê¬¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä´ÍýÍÑ¥ª¥¤¥ë¤äÎÁÍý¤ÎÉ÷Ì£ÉÕ¤±¤È¤·¤Æ¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ÍÑÍÑÅÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÊÝ¼¾¡¢ºÆÀ¸¡¢¹³±ê¾É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¸å²¡¤·¤¹¤ë¡Ö¿©ÍÑ¥ª¥¤¥ë³×Ì¿¡×
¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ä¼«Á³»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤ËµÞÂ®¤ËÃíÌÜÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ÍÑ¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÂåÂØÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î±ÉÍÜ²Á¤ÈÂ¿ÍÑÅÓÀ¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄíÍÑ¤«¤é¶ÈÌ³ÍÑ¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÎÉÙÍµÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¿©¤Î¼Á¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ê»é¼Á¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤È¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¿©¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤¬Å¾´¹´ü¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤è¤ê¼«Á³¤Ç¡¢¤è¤êµ¡Ç½Åª¡×¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤Ï¡Ö¿©Âî¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤--¹¤¬¤ëÍÑÅÓ¤È¿·¤·¤¤¼ûÍ×ÁØ
¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¿©ÍÑÍÑÅÓ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÈþÍÆ¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Å·Á³Í³Íè¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤ä¥ô¥£ー¥¬¥ó¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¯¡¢Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤±ÉÍÜÊäµë¸»¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½À¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¤Ï¡È¥ª¥¤¥ë¡É¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÂÎ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¼¡À¤ÂåÁÇºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¶ºàÎÁ¤«¤é¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬º¹ÊÌ²½¤òÀ¸¤à
»ýÂ³²ÄÇ½À¤ä¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¸¶»ºÃÏ¤äÀ¸»º¹©Äø¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¡¢Ã¯¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Îº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÆîÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Î»ºÃÏ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ä¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¤ÏÉÊ¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÎÑÍýÀ¤òÁÊµá¤Ç¤¤ëµ©Í¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/370737/persea-americana-oil¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬7.6%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï13.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ëÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330000&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330000&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×21´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¿Þ. ¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ëÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤Î¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×21´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë