°ñ¾ë¸©ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¹¡×¡ÖIBARAKI DREAM LAND 2025¡×³«ºÅ·èÄê¡ª～ÎëÌÚÆà¡¹¡¢°ÂÃ£Í¦¿Í¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢À¼Í¥¡¦Á°ÌîÃÒ¾¼¤é¤¬½Ð±é～
°ñ¾ë¸©ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤¤¤Ð¤é¤Âç»È¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤¹¤ë³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¿ô¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¹ "IBARAKI DREAM LAND" ¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª
2025Ç¯9·î19Æü
³ô¼°²ñ¼ÒADACHI HOUSE
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
³ô¼°²ñ¼ÒADACHI HOUSE¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©ºùÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÃ£Í¦¿Í¡Ë¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô¡¦³Þ´Ö·Ý½Ñ¤Î¿¹¸ø±à¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡ÖIBARAKI DREAM LAND 2025¡×¤ò2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Î½é³«ºÅ¤Ç¤Ï2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖIBARAKI DREAM LAND 2025¡×¤Ï¡¢°ñ¾ë¤ÎÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¡¦¿©¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡£²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î°ÂÃ£Í¦¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢Á°ÌîÃÒ¾¼¡¢ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢Âô¾ëÀé½Õ¡¢¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä³ØÀ¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢Ìë¤Ë¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò¡ÖÌ´¤Î¹ñ¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë°ñ¾ë¸©¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡õ¥é¥ó¥¿¥ó´ë²è¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤È1,000¿Í¹ç¾§¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°ñ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢´Ñ¸÷Í¶Ã×¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～20:00
²ñ¾ì¡§³Þ´Ö·Ý½Ñ¤Î¿¹¸ø±à¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡Ê°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô¡Ë
¼çºÅ¡§IBARAKI DREAM LAND ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡§°ñ¾ë¸©¡¢³Þ´Ö»Ô¡¢³Þ´Ö»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§°ñ¾ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDeeDee
Æþ¾ìÎÁ¡§500±ß¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡Ë¢¨°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê
Æþ¾ì¥²ー¥È¤Ë¤ÆÅöÆü¤ª»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡ã¸ø¼°¾ðÊó¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ibaraki-dream-land.com
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/ibarakidream
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ibarakidreamland/
¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ä
¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö
¡¦µ¤µå¡¢¥á¥êー¥´ー¥é¥ó¥É¡¢Æ°Êª¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤ÉÍ·±àÃÏ·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦¥°¥ë¥á¥Öー¥¹¡¢ÂæÏÑÌë»Ô¡¢¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³
¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¤Û¤«
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡õ¥é¥ó¥¿¥ó´ë²è¡Ê18Æü¤Î¤ß¡Ë
¡¦²Ö²ÐÂç²ñ¤È1,000¿Í¹ç¾§¡Ê19Æü¤Î¤ß¡Ë
¡ã¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊÈ´¿è¡Ë¡ä
¡ÖÌ´¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ð¤¨¤ë¤â¤Î¡£°ñ¾ë¤Ë¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¹ï¤à¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò¡¢¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¡È°ñ¾ëºÇÂç¤Î¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¹¡É¤Ø°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
― IBARAKI DREAM LAND ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡¿¤¤¤Ð¤é¤Âç»È¡¡°ÂÃ£Í¦¿Í
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒADACHI HOUSE¡Ê¥«¥Ö¥·¥¥¬¥¤¥·¥ã¥¢¥À¥Á¥Ï¥¦¥¹¡Ë
ÂåÉ½¡§°ÂÃ£Í¦¿Í
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©ºùÀî»Ô¹âÈ¨71
¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://adachiyuto.com/
ÀßÎ©Ç¯¡§2018Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¼çºÅ¡¢´ë²è¡¢À©ºî¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒADACHI HOUSE
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§¼Äºê¡Ê¥·¥Î¥¶¥¡Ë
TEL¡§080-1068-5032
E-mail¡§info@adachihouse.com ¡Ê¥áー¥ë¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à https://adachiyuto.com/mailform
¡ã¶¨»¿¤Î¤´°ÆÆâ¡ä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¶¨»¿¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï info@adachihouse.com ¤³¤Á¤é¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329973&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329973&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329973&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒADACHI HOUSE
